Η ζεστή σοκολάτα που κλέβει τη θέση του καφέ και γίνεται σε χρόνο μηδέν

. Κρεμώδης ζεστή σοκολάτα με βαθιά, ισορροπημένη γεύση, η απόλυτη επιλογή για απογευματινή χαλάρωση στις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα, όταν έξω χιονίζει ή φυσάει ο αέρας, και εσύ κάθεσαι στο σπίτι με μια κούπα ζεστής, βελούδινης σοκολάτας στα χέρια σου. Η αίσθηση του ζεστού φλιτζανιού να ζεσταίνει τα δάχτυλά σου, η γλυκιά μυρωδιά και η απαλή κρέμα που λιώνει στο στόμα δημιουργούν μια στιγμή γαλήνης και απόλαυσης.

Με λίγα μόνο υλικά μπορείς να φτιάξεις τη δική σου σπιτική ζεστή σοκολάτα, πλούσια και κρεμώδη, που θα σου φέρει την τέλεια χριστουγεννιάτικη αίσθηση. Μπορείς να την στολίσεις με σαντιγί, ξύσματα σοκολάτας ή marshmallow, και να την απολαύσεις μόνη σου ή να τη μοιραστείς με αγαπημένα πρόσωπα, κάνοντας κάθε γουλιά μια μικρή γιορτή για τις αισθήσεις.

Διάβασε επίσης: Αυτή η συνταγή για ζεστό κρασί «κλείνει» τα Χριστούγεννα μέσα σε μια κούπα

Υλικά

  • 2 φλιτζάνια πλήρες γάλα (ή φυτικό γάλα για vegan εκδοχή)
  • 2–3 κουταλιές ζάχαρη (λευκή ή καστανή)
  • 2 κουταλιές κακάο σκόνη (φυσικό ή Dutch process)
  • 100 γρ. ψιλοκομμένη σοκολάτα ή σταγόνες σοκολάτας ημίγλυκης
  • 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
Εκτέλεση

Βάζεις το γάλα και τη ζάχαρη σε ένα μέτριο κατσαρολάκι και ανακατεύεις. Προσθέτεις το κακάο και ανακατεύεις καλά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Ζεσταίνεις σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να γίνει ζεστό αλλά να μην βράσει.

Προσθέτεις την ψιλοκομμένη σοκολάτα και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει πλήρως και να δημιουργηθεί ένα λείο, κρεμώδες μείγμα. Τέλος, προσθέτεις τη βανίλια και ανακατεύεις. Σερβίρεις σε κούπες και προσθέτεις τα αγαπημένα σου toppings, όπως σαντιγί, ξύσματα σοκολάτας, μαρσμέλοου ή μια κανέλα για γιορτινή πινελιά.

Διάβασε επίσης: Τρουφάκια σοκολάτας με άρωμα κανέλας σε χρόνο μηδέν

