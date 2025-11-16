Food 16.11.2025

Τρουφάκια σοκολάτας με άρωμα κανέλας σε χρόνο μηδέν

Μικρά, σοκολατένια και αρωματικά, τα τρουφάκια με κανέλα γίνονται η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη λιχουδιά στο σπίτι σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα είναι η τέλεια ευκαιρία να γεμίσει το σπίτι με ζεστές μυρωδιές και λαχταριστές λιχουδιές. Και τι πιο γιορτινό από μικρές σοκολατένιες μπουκιές με άρωμα κανέλας; Τα τρουφάκια αυτά είναι εύκολα, γρήγορα και απόλυτα εορταστικά, ιδανικά για να τα φτιάξεις και να τα κεράσεις στους φίλους και την οικογένεια.

Η γεύση τους συνδυάζει την πλούσια σοκολάτα με τη ζεστασιά της κανέλας, δημιουργώντας μια μικρή απόλαυση που θυμίζει Χριστούγεννα με κάθε μπουκιά. Το καλύτερο; Δεν χρειάζονται φούρνο και η προετοιμασία τους είναι παιχνιδάκι, ενώ η εμφάνιση είναι εντυπωσιακή. Μικρές σοκολατένιες μπάλες που μπορείς να τυλίξεις σε κακάο, ζάχαρη άχνη ή τριμμένο φιστίκι για ακόμη πιο γιορτινό αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: 3 εύκολες σοκολατένιες συνταγές που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην κουζίνα σου

Υλικά

  • 200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας
  • 100 γρ. κρέμα γάλακτος
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
  • 1 κουταλιά βούτυρο
  • Κακάο, ζάχαρη άχνη ή τριμμένα καρύδια για την επικάλυψη

Εκτέλεση

Για να φτιάξεις τα τρουφάκια, λιώνεις την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια μαζί με την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο σε μπεν μαρί ή σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτεις την κανέλα και ανακατεύεις μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές, αφήνοντας το στη συνέχεια να κρυώσει στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά μέχρι να σφίξει αρκετά ώστε να μπορέσεις να πλάσεις μικρές μπαλίτσες. Αφού το μείγμα σφίξει, πλάθεις τα τρουφάκια και τα κυλάς σε κακάο, ζάχαρη άχνη ή τριμμένα καρύδια, και τα φυλάς στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θα τα σερβίρεις.

Tips για επιτυχία

Μπορείς να προσθέσεις λίγη τριμμένη πορτοκαλόφλουδα για extra άρωμα, ή πολύχρωμη τρούφα και καραμελάκια για πιο γιορτινό αποτέλεσμα. Τα τρουφάκια διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι πέντε ημέρες, αλλά η γεύση τους είναι πιο έντονη όταν σερβίρονται φρέσκα.

Διάβασε επίσης: Το μικρό hack που θα κάνει τα cookies σου εθιστικά

