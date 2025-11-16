Λευκές μπότες: Η Ζέτα Μακρυπούλια δείχνει πώς να τις φορέσεις φέτος τον χειμώνα – 4 σχέδια για να διαλέξεις

Οι λευκές μπότες επιστρέφουν δυναμικά και η Ζέτα Μακρυπούλια μας δείχνει πώς να τις φορέσουμε με στιλ και φινέτσα φέτος τον χειμώνα

Ο χειμώνας είναι η εποχή που οι μπότες γίνονται το πιο δυνατό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας. Από τις πιο κλασικές μαύρες μέχρι τις πιο τολμηρές εκδοχές, κάθε ζευγάρι έχει τη δική του προσωπικότητα. Φέτος, όμως, υπάρχει ένα trend που δεν περνά απαρατήρητο: οι λευκές μπότες, και συγκεκριμένα οι ψηλές high‑knee, οι οποίες υπόσχονται να δώσουν φρεσκάδα και στιλ σε κάθε εμφάνιση.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στο Instagram μας έδωσε την καλύτερη απόδειξη. Συνδύασε ένα λευκό πουλόβερ‑φόρεμα ζιβάγκο, maxi με καφέ γούνα και λευκές high‑knee μπότες, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο cozy chic και στο statement. Η αντίθεση του ζεστού καφέ με το καθαρό λευκό γίνεται παιχνιδιάρικη αλλά και μοντέρνα, ενώ οι μπότες τραβούν όλα τα βλέμματα.

Το λευκό στις μπότες δεν είναι απλώς μια τάση, είναι δήλωση στιλ. Σε αντίθεση με τις πιο «ασφαλείς» μαύρες ή καφέ μπότες, οι λευκές φωτίζουν και φρεσκάρουν το σύνολο. Το ψηλό μήκος τους προσθέτει ύψος και δυναμισμό, χωρίς να χάνεται η θηλυκότητα. Η Ζέτα Μακρυπούλια απέδειξε ότι μπορούν να φορεθούν και σε καθημερινά chic looks αλλά και σε πιο τολμηρές εμφανίσεις με έντονο fashion χαρακτήρα.

Το μυστικό για να πετύχεις ένα τέτοιο look βρίσκεται στην ισορροπία των υφών και των χρωμάτων. Το μακρύ ζιβάγκο προσφέρει άνεση και απαλότητα, η γούνα δίνει πολυτέλεια, ενώ οι λευκές μπότες ολοκληρώνουν το σύνολο με καθαρή γραμμή και δυναμισμό. Αν σκέφτεσαι να υιοθετήσεις τις λευκές μπότες, μην φοβηθείς το χρώμα. Συνδύασέ τες με μακρύ πουλόβερ, ζεστή γούνα ή σακάκι και άφησέ τες να γίνουν το απόλυτο fashion statement.

