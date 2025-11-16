Fashion 16.11.2025

Claudia Schiffer: Το casual look που αξίζει να υιοθετήσεις για τις χριστουγεννιάτικες βόλτες στην πόλη

claudia2
Η Claudia Schiffer μας δείχνει πώς να φορέσουμε casual chic στις γιορτές με άνεση, στιλ και διαχρονική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η χριστουγεννιάτικη περίοδος φέρνει πάντα εκείνη τη διάθεση για βόλτες στην πόλη, καφέδες και shopping με στιλ. Η Claudia Schiffer μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram στιγμές από την ημέρα της, δείχνοντας πώς ένα casual look μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο και κομψό.

Το straight leg τζιν σε ανοιχτόχρωμο τόνο συνδυάστηκε με ένα πουλόβερ σε καφέ ανοιχτή απόχρωση και αντίστοιχες σουέτ μπότες, δημιουργώντας ένα μονοχρωματικό σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα σε cozy διάθεση και διακριτική κομψότητα. Η ψάθινη τσάντα με δερμάτινο λουράκι έδωσε μια boho λεπτομέρεια που αναβαθμίζει το outfit χωρίς να το επιβαρύνει.

claudia

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

Τα μαύρα γυαλιά ηλίου και το boho μακρύ μενταγιόν πρόσθεσαν την τελευταία πινελιά, μετατρέποντας το σύνολο σε ιδανική πρόταση για casual chic εμφανίσεις στην πόλη. Η επιλογή των αξεσουάρ δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνδυάζεις πρακτικότητα με στιλιστικές λεπτομέρειες.

Με γήινες αποχρώσεις και minimal layering, η εμφάνιση το μοντέλο αποδεικνύει ότι ένα απλό τζιν-πουλόβερ μπορεί να γίνει μοντέρνο και ready-to-shop look για τις γιορτές. Casual, effortless και με στιλ, είναι η τέλεια έμπνευση για αυτή την εποχή.

Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

