Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

galotses
Οι γαλότσες του φετινού φθινοπώρου γίνονται το απόλυτο must-have για εμφανίσεις που δεν φοβούνται ούτε τις πιο έντονες καταιγίδες
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γαλότσες δεν είναι πια απλά υποδήματα για τη βροχή. Φέτος, μεταμορφώνονται σε απόλυτο fashion statement, με τολμηρά χρώματα, εκκεντρικά μοτίβα και chunky σόλες που αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση. Από τα catwalks μέχρι τους δρόμους της πόλης, έχουν κατακτήσει τη θέση τους στη γκαρνταρόμπα κάθε style lover.

Συνδυάζονται ιδανικά με midi φορέματα, δερμάτινα παντελόνια ή oversized πουλόβερ, δημιουργώντας looks που είναι ταυτόχρονα πρακτικά και ultra chic. Δεν πρόκειται πια για απλή προστασία από τη βροχή, αλλά για ένα εργαλείο που δίνει χαρακτήρα και attitude στο outfit σου, ανεβάζοντας την αισθητική κάθε street-style εμφάνισης.

galotses
https://www.instagram.com/misspatipe/?hl=el

Διάβασε επίσης: Οι «παλιομοδίτικες» φθινοπωρινές τάσεις που όλες οι στιλάτες γυναίκες αγαπούν

Η ευελιξία τους είναι αυτό που τις κάνει must-have. Με layering, παλτό, σορτς και καλσόν, οι γαλότσες μπορούν να μεταμορφώσουν το σύνολο, προσφέροντας κομψότητα ακόμη και όταν ο καιρός δεν το απαιτεί. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει ένα look να δείχνει φρέσκο, σύγχρονο και καλοστημένο.

galotses_trend
https://www.instagram.com/sinon.global/?hl=el

Για το τέλειο ζευγάρι, επένδυσε σε μοντέλα που συνδυάζουν design και άνεση. Αδιάβροχο υλικό, σταθερό πάτο και χρώματα που δένουν με πολλές εμφανίσεις. Με τις σωστές επιλογές, οι γαλότσες δεν είναι απλώς υποδήματα, είναι το κεντρικό κομμάτι ενός δυναμικού, fashion-forward outfit που δεν περνάει απαρατήρητο.

Superga 

Benetton 

Calvin Klein

calvin_klein

Tommy Hilfiger 

Stradivarius 

Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Fashion fashion trends
