Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

Μια κινηματογραφική εβδομάδα γεμάτη ταινίες με έντονες συγκινήσεις, μεγάλα ονόματα και διαφορετικούς κόσμους καταφθάνει στις ελληνικές αίθουσες. Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσω της «Ανεμώνης», του σκηνοθετικού ντεμπούτου του γιου του Ronan Day-Lewis, ενώ ο Park Chan-wook υπογράφει την κατάμαυρη σατιρική κωμωδία «Καμία Άλλη Επιλογή». Το ιστορικό δράμα «Νυρεμβέργη» με τους Russell Crowe και Rami Malek φωτίζει μια κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, την ώρα που ο Edgar Wright παρουσιάζει τον «Άτρωτο», μια καυστική σάτιρα για τον κόσμο της τηλεοπτικής υπερβολής. Από την Ιαπωνία έρχεται το κλειστοφοβικό θρίλερ «The Exit 8», εμπνευσμένο από δημοφιλές video game, ενώ το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Λο» επιχειρεί να σπάσει τη σιωπή του παρελθόντος. Τέλος, για το νεανικό κοινό, η τρυφερή animated περιπέτεια «Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας» γεμίζει τις αίθουσες με χιούμορ και ζεστασιά. Μια ποικιλία ειδών και διαθέσεων που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε θεατή.

Ανεμώνη

Η επιστροφή του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη

(«Anemone») Δραματική ταινία, βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ronan Day-Lewis, με τους Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley κα.

Ο σπουδαίος Daniel Day-Lewis, δέχεται να ξαναμπεί στα πλατό χάρις του 27χρονου γιου του Ronan, στην πρώτη του σκηνοθετική προσπάθεια, για μια ταινία, που έχει να κάνει κατά βάση για τη σχέση ενός γιου με τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν ερημίτη, που ζει με τις ενοχές και τους δαίμονές του.

Με λίγα λόγια… Ένας μεσήλικας άνδρας αποφασίζει να διασχίσει ένα απομονωμένο δάσος για να συναντήσει τον αδερφό του, έναν άνθρωπο που έχει αποτραβηχτεί από τον κόσμο και ζει ως ερημίτης. Οι δύο τους έχουν να μιλήσουν χρόνια και η επανένωση ξυπνά μνήμες που πίστευαν ότι είχαν θαφτεί βαθιά. Καθώς τα παλιά τραύματα επανέρχονται και οι σιωπές σπάνε, το μυστηριώδες και περίπλοκο παρελθόν της οικογένειάς τους ξεδιπλώνεται, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με αλήθειες που αποφεύγουν μια ζωή.

Καμία Άλλη Επιλογή

Αιματοβαμμένη σάτιρα για την απόγνωση της μεσαίας τάξης

(«No Other Choice») Σατιρική κωμωδία, νοτιοκορεάτικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Park Chan-wook, με τους Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sang-min, Cha Seung-won κα.

Με λίγα λόγια… Ο Man-su, ένας άνδρας που έχει χτίσει μια φαινομενικά ιδανική ζωή με την οικογένεια και το σπίτι του, βλέπει ξαφνικά τα πάντα να καταρρέουν όταν απολύεται μετά από 25 χρόνια σε μια χαρτοβιομηχανία. Απελπισμένος και χωρίς προοπτικές σε μια αγορά εργασίας που τον απορρίπτει συστηματικά, αρχίζει να παρασύρεται σε όλο και πιο παράλογες και βίαιες σκέψεις. Όταν αποφασίζει να εξοντώσει τους ανταγωνιστές του για μια καλή θέση εργασίας, η ζωή του μετατρέπεται σε μια αιματοβαμμένη κωμωδία, όπου η απόγνωση και η μαύρη σάτιρα συμβαδίζουν.

Νυρεμβέργη

Ψυχολογικό μπρα-ντε-φερ στα κελιά των εγκληματιών πολέμου

(«Nuremberg») Ιστορικό δράμα εποχής, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Jon Slattery, Richard E. Grant, Colin Hanks κα.

Με λίγα λόγια… Στη Γερμανία αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να εξετάσει τους φυλακισμένους κορυφαίους Ναζί, προκειμένου να αποφασιστεί αν είναι διανοητικά ικανοί να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής πίεσης και ηθικών διλημμάτων, ο γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με τον πανούργο Hermann Göring, ο οποίος προσπαθεί να χειραγωγήσει την κατάσταση με κάθε τρόπο. Η σχέση τους εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη ψυχολογική μονομαχία ανάμεσα στην αλήθεια, την ενοχή και την αυταπάτη.

Ο Άτρωτος

Τηλεοπτική φρίκη, κοινωνική σάτιρα και ένας απρόσμενος ήρωας

(«The Running Man») Περιπέτεια φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Edgar Wright, με τους Glen Powell, Josh Brolin, Colman Domingo, Michael Cera, William H. Macy, Katie O’Brian κα.

Με λίγα λόγια… Σε ένα τηλεοπτικό σύμπαν όπου η βία γίνεται θέαμα και η τηλεθέαση μετράει περισσότερο από κάθε ανθρώπινη ζωή, «Ο Άτρωτος» είναι το δημοφιλέστερο σόου: οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν για 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν αδίστακτοι επαγγελματίες δολοφόνοι. Ένας απλός εργάτης αποφασίζει να συμμετάσχει για να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζεται η άρρωστη κόρη του. Όμως, εξαιτίας της εξυπνάδας και της αντοχής του, μετατρέπεται απρόσμενα σε λαϊκό ήρωα, ανατρέποντας τους κανόνες του παιχνιδιού και απειλώντας να γκρεμίσει ένα ολόκληρο τηλεοπτικό σύστημα χτισμένο πάνω στο αίμα.

The Exit 8

Κλειστοφοβικός εφιάλτης σε έναν ατελείωτο υπόγειο διάδρομο

(«8-ban Deguchi») Ιαπωνικό θρίλερ, βασισμένο στο ομότιτλο video game, που εξελίσσεται σε έναν αδιέξοδο διάδρομο, σε σκηνοθεσία από τον συγγραφέα Genki Kawamura. Η ταινία, που έχει στιγμές αυθεντικού τρόμου, θέλει ένα νεαρό άνδρα που έχει παγιδευτεί σε έναν ατελείωτο διάδρομο του μετρό στο Τόκιο, να ξεκινά να βρει την έξοδο, ακολουθώντας κανόνες, που του δυσκολεύουν τη ζωή, ίσως και την ίδια τη ζωή του. Με τον Kazunari Ninomiya, που είχαμε δει και στο φιλμ του Clint Eastwood «Γράμματα από το Ίβο Τζίμα».

Λο

Ένα ντοκιμαντέρ που ψάχνει τη φωνή μέσα στη σιωπή

Ελληνικό ντοκιμαντέρ του Θανάση Βασιλείου. «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα». Αυτή η προστακτική της σιωπής διαπερνά το φιλμ του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ένα προσωπικό ημερολόγιο, που εκκινεί από τη δική του οικογένεια για να απλωθεί στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Γεγονότα, που σημάδεψαν την οικογένειά του και τη χώρα, παραποιημένα από τον χρόνο και τη σιωπή. Μία προσωπική εξομολόγηση με πολιτική χροιά – η χούντα, ο Παναγούλης, τα βουβά αγάλματα της Αθήνας και οι ιστορίες τους – και συγκινητική ματιά ενός σκηνοθέτη, που αφήνει υποσχέσεις και σίγουρα θέλει να σπάσει αυτή τη σιωπή, σε μια προσπάθεια να μιλήσει για τις πληγές που δύσκολα θα κλείσουν.

Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας

Μια τρυφερή περιπέτεια για μικρούς θεατές και μεγάλες καρδιές

(«Miss Moxy») Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, ολλανδικοβελγικής παραγωγής 2025, για τις περιπέτειες μιας γατούλας, που χάθηκε στη Γαλλία και επέστρεψε στο σπίτι της, στην… Ολλανδία. Το φιλμ, των Vincent Bal και Wip Vernooij, προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

