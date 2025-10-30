Οι Ταινίες της Εβδομάδας: Ιστορία, πάθος και αγωνία στα σινεμά

Οι ταινίες της εβδομάδας φέρνουν στις ελληνικές αίθουσες ένα μωσαϊκό ιστοριών που κινούνται ανάμεσα στην Ιστορία, τον έρωτα, την αγωνία και τη φαντασία. Από τον στοχασμό του Richard Linklater πάνω στη γέννηση της γαλλικής Nouvelle Vague, μέχρι την ηρωική αποστολή στη φλεγόμενη Καμπούλ, οι νέες ταινίες απευθύνονται σε κάθε είδος θεατή, από τον σινεφίλ που αναζητά φόρο τιμής στους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, μέχρι τον θεατή που θέλει απλώς να συγκινηθεί, να γελάσει ή να ταξιδέψει με μια ιστορία. Η εβδομάδα ανοίγει με το «Nouvelle Vague», όπου ο Linklater επιστρέφει στο πνεύμα της κινηματογραφικής επανάστασης του Jean-Luc Godard και του François Truffaut, δημιουργώντας ένα ερωτικό γράμμα στη γένεση του σύγχρονου σινεμά. Από τη Γαλλία περνάμε στη Γερμανία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με το δραματικό «Amrum» του Fatih Akin, που αφηγείται την ενηλικίωση ενός παιδιού μέσα στον απόηχο της Ιστορίας.

Τη σκοτεινή πλευρά της μοίρας συναντάμε στο «El Jockey», ένα παράδοξο αργεντίνικο θρίλερ με χιούμορ και βία, ενώ το αμερικανικό «Anniversary» του Jan Komasa φέρνει το ψυχολογικό δράμα στο προσκήνιο, δείχνοντας μια οικογένεια που καταρρέει μέσα στη δίνη ενός πολιτικού φανατισμού. Δίπλα τους, το «Regretting You» εξερευνά τις εύθραυστες σχέσεις μητέρας και κόρης μέσα από προδοσίες και απώλειες, προσθέτοντας τη νότα του συναισθηματικού ρεαλισμού. Η αγωνία κορυφώνεται στο γαλλικό θρίλερ «13 Jours, 13 Nuits», όπου η πτώση της Καμπούλ μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης για δεκάδες εγκλωβισμένους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν το animation «Tafiti – Across the Desert», μια γλυκιά περιπέτεια φιλίας και θάρρους με χιούμορ και ζωντανά χρώματα. Τέλος, η εβδομάδα ολοκληρώνεται με το συγκινητικό «Με Λένε Στέλιο» του Johan Bergenstråhle, που επιστρέφει από το 1972 για να θυμίσει, με τη ματιά του Θοδωρή Καλλιφατίδη, τη δύσκολη πορεία των Ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία, μια ταινία ντοκουμέντο για τη μνήμη, τη ρίζα και την αποξένωση.

Nouvelle Vague

Η γέννηση της νέας Nouvelle Vague του σινεμά

«Nouvelle Vague» – Σινεφίλ, γαλλικής και αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Richard Linklater, με τους Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubrey Dillen, Adrien Rouillard κ.ά.

Με λίγα λόγια… Έχοντας περάσει αρκετά χρόνια γράφοντας για το περιοδικό Cahiers du Cinéma, ο Jean-Luc Godard, που δεν είναι ακόμη 30 ετών, νιώθει έτοιμος για την πρώτη του ταινία. Έτσι, ξεκινάει, πείθοντας τον Georges de Beauregard να χρηματοδοτήσει μια ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον François Truffaut.

Στο Νησί του Αμρούμ

Ένα αγόρι και ο πόλεμος στο τέλος του κόσμου

«Amrum» – Δράμα εποχής, γερμανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Fatih Akin, με τους Jasper Müllerbeck, Diane Kruger, Laura Tonke, Matthias Schweighöfer, Detlev Buck κ.ά.

Με λίγα λόγια… Λίγο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο απομονωμένο νησί Amrum, ο 12χρονος Nanning περνάει ήσυχα τις μέρες με τη μητέρα του, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο. Όταν η μητέρα του θα του εκφράσει την επιθυμία της για τρόφιμα που σπανίζουν, ο μικρός Nanning θα μπει σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.

Σκοτώστε τον Τζόκεϊ

Αίμα και γέλιο στην ιπποδρομία

«El Jockey» – Κωμικό θρίλερ, αργεντίνικης και διεθνούς συμπαραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Luis Ortega, με τους Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Kacho κ.ά.

Με λίγα λόγια… Οι τζόκεϊ Abril και Remo αγωνίζονται για λογαριασμό ενός ισχυρού μαφιόζου ονόματι Rubén Sirena, μέχρι που ο Remo σκοτώνει κατά λάθος ένα πολύτιμο άλογο κούρσας κι αυτός τραυματίζεται. Η έγκυος Abril τώρα πρέπει να βρει ένα ασφαλές μέρος για τον Remo, πριν τον εντοπίσει ο Sirena.

Η Επέτειος

Η οικογένεια στην κόψη του νήματος

«Anniversary» – Θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Jan Komasa, με τους Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Dylan O’Brien, Zoey Deutch, Madeline Brewer κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «The Change». Η Helen και ο Paul βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν μια πρώην μαθήτρια της Helen επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους.

Μετανιώνοντας για Σένα

Μητέρα και κόρη έρμαια μιας προδοσίας

«Regretting You» – Αισθηματικό δράμα, αμερικανικής και γερμανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Josh Boone, με τους Allison Williams, Mckenna Grace, Scott Eastwood κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Morgan και η κόρη της Clara καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.

Επιχείρηση Καμπούλ

13 Μέρες, 13 Νύχτες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο

«13 Jours, 13 Nuits» – Θρίλερ, γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Martin Bourboulon, με τους Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen, Christophe Montenez κ.ά.

Με λίγα λόγια… Με τους Ταλιμπάν να εισβάλλουν στην Καμπούλ, η γαλλική πρεσβεία είναι το τελευταίο καταφύγιο για χιλιάδες ανθρώπους. Ο διοικητής της πρεσβείας Mohamed Binda και η επίλεκτη ομάδα του προσπαθούν να οργανώσουν ένα κομβόι με εκατοντάδες πολίτες προς το αεροδρόμιο.

Ο Φίλος μου ο Τάφιτι

Η φιλία που ανθίζει στην έρημο

«Tafiti – Across the Desert» – Γερμανικό παιδικό ψηφιακό animation, σε σκηνοθεσία Nina Wels και Timo Berg.

Με λίγα λόγια… Η ιστορία μιλά για τη φιλία μέσα από τις περιπέτειες μίας σουρικάτας κι ενός αγριογούρουνου, που πρέπει να διασχίσουν μια επικίνδυνη έρημο, για να βρουν ένα μπλε λουλούδι. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Με Λένε Στέλιο

Ο Έλληνας της σιωπής και της ξενιτιάς

«Με Λένε Στέλιο» – Δράμα σουηδικής παραγωγής του 1972, του Johan Bergenstråhle. Βασίζεται στο μυθιστόρημα «Μετανάστες» του Θοδωρή Καλλιφατίδη.

Με λίγα λόγια… Η ταινία περιγράφει τη ζωή ενός νεαρού Έλληνα μετανάστη στη Σουηδία. Αυθεντική, ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση ενός δράματος για τη μετανάστευση, τον ρατσισμό και την αποξένωση, με ερασιτέχνες ηθοποιούς και τη συμμετοχή της Δέσποινας Τομαζάνη.

