Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει μεγάλη ποικιλία στις αίθουσες, με πολυηχηρές πρεμιέρες, διεθνείς δημιουργούς και έργα που έχουν ήδη συζητηθεί στα φεστιβάλ. Ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών έρχεται με το πολιτικό θρίλερ «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi. Ο Keanu Reeves πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Good Fortune», ενώ η Julia Roberts επιστρέφει δυναμικά στο ψυχολογικό δράμα «After the Hunt» του Luca Guadagnino. Η εβδομάδα έχει και τρόμο, με το sequel «Black Phone 2» του Scott Derrickson με τον Ethan Hawke. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης το ντοκιμαντέρ «Riefenstahl», αφιερωμένο στη σκοτεινή διαδρομή της Leni Riefenstahl, καθώς και το γαλλικό κλασικό φιλμ «Les Enfants du Paradis». Το ελληνικό ενδιαφέρον εκπροσωπεί το ντοκιμαντέρ «Super Paradise» του Στιβ Κρίκη που αποτελεί μια κινηματογραφική κατάδυση στη Μύκονο και τις αντιθέσεις της.

Ένα Απλό Ατύχημα

Πολιτικό θρίλερ με φόντο τη μνήμη, την ενοχή και τη δικαιοσύνη

(«It Was Just an Accident») Πολιτικό θρίλερ, ιρανικής και γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Jafar Panahi, με τους Vahid Mobaseri, Maryam Asfari, Majid Panahi, Hadis Pakbaten.

Με λίγα λόγια: Μετά από ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, ένας άντρας αναγνωρίζει τυχαία στο πρόσωπο που τον βοηθά τον άνθρωπο που ευθύνεται για μια παλιά του συμφορά. Αντιμέτωπος με το παρελθόν του, βυθίζεται σε ηθικά διλήμματα ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Η ταινία, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, αποτελεί πολιτικό σχόλιο για την καταπίεση, τη βία της εξουσίας και τη σιωπή των θυμάτων.

Tύχη Βουνό

Ο Keanu Reeves σε θεϊκή κωμωδία με κοινωνικές προεκτάσεις

(«Good Fortune») Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Aziz Ansari, με τους Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer, Sandra Oh, Stephen Henderson.

Με λίγα λόγια: Ο Gabriel, ένας άγγελος χωρίς ιδιαίτερη ικανότητα αλλά με αγνές προθέσεις, προσπαθεί να αλλάξει τις ζωές δύο αντρών, ενός εργάτη της gig economy και ενός πάμπλουτου επενδυτή. Τα σχέδιά του όμως προκαλούν χάος και απρόβλεπτες ανατροπές. Η ταινία σατιρίζει την ταξική ανισότητα και τη σύγχρονη εμμονή με την «τύχη» αντί της προσωπικής ευθύνης.

Καλές Γιορτές

Παλαιστινιακό δράμα για την ταυτότητα και την οικογένεια

(«Happy Holidays») Κοινωνικό δράμα, παλαιστινιακής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Scandar Copti, με τους Manar Sehabi, Toufic Daniel, Wafaa Aoun, Merav Mamoski.

Με λίγα λόγια: Μια οικογένεια Παλαιστινίων προσπαθεί να περάσει μαζί τις γιορτές, όμως πολιτικές εντάσεις, κοινωνικά εμπόδια και οικογενειακά μυστικά αποκαλύπτουν βαθιές ρωγμές στις σχέσεις των μελών της. Μια ταινία-σπουδή στους δεσμούς αίματος, στο βάρος της παράδοσης και στην ανάγκη για ελπίδα.

Μετά το Κυνήγι

Η Julia Roberts σε σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ

(«After the Hunt») Δραματικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino, με τους Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg.

Με λίγα λόγια: Μια έγκριτη καθηγήτρια πανεπιστημίου βλέπει τη ζωή και την καριέρα της να καταρρέουν όταν μια μαθήτριά της καταγγέλλει έναν συνάδελφό της για σεξουαλική παρενόχληση. Ένα θαμμένο μυστικό από το παρελθόν της την φέρνει αντιμέτωπη με ενοχές, συγκρούσεις εξουσίας και ηθικά διλήμματα σε μια ιστορία για το τίμημα της αλήθειας.

Ρίφενσταλ: Στην Καρδιά του Τρίτου Ράιχ

Το σκοτεινό πορτρέτο της προπαγανδίστριας του ναζισμού

(«Riefenstahl») Ντοκιμαντέρ, γερμανικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Andres Veiel.

Με λίγα λόγια: Η ζωή και το έργο της Leni Riefenstahl, της κινηματογραφίστριας που ταυτίστηκε με τη ναζιστική προπαγάνδα του Adolf Hitler και του Τρίτου Ράιχ. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να διαχωρίσει τον μύθο από την πραγματικότητα και να εξετάσει τη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την ηθική ευθύνη.

Τα Παιδιά του Παραδείσου

Η κορυφαία στιγμή του γαλλικού κινηματογράφου

(«Les Enfants du Paradis») Δραματική ταινία γαλλικής παραγωγής του 1945, σε σκηνοθεσία Marcel Carné και σενάριο Jacques Prévert. Πρωταγωνιστούν οι Jean-Louis Barrault, Arletty, Marcel Herrand, Pierre Brasseur, Pierre Renoir.

Με λίγα λόγια: Στο Παρίσι του 1830, ο μίμος Baptiste ερωτεύεται τη μυστηριώδη Garance, όμως ο έρωτάς τους μπλέκεται σε ένα σύνθετο δίκτυο πάθους, ζηλοτυπίας και κοινωνικών εμποδίων. Μνημειώδες έργο, σύμβολο του ποιητικού ρεαλισμού.

Νεκρό Τηλέφωνο 2

Τρόμος που επιστρέφει από το παρελθόν

(«Black Phone 2») Ταινία τρόμου, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Scott Derrickson και σενάριο Scott Derrickson και C. Robert Cargill. Πρωταγωνιστούν οι Mason Thames, Ethan Hawke, Miguel Cazarez Mora, Madeleine McGraw.

Με λίγα λόγια: Ο Finney προσπαθεί να χτίσει μια νέα ζωή μετά τη διαφυγή του από τον κατά συρροή δολοφόνο Grabber. Όμως όταν το μυστηριώδες μαύρο τηλέφωνο αρχίζει πάλι να χτυπά, ο τρόμος επιστρέφει και ο κόσμος του μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα

Οικολογικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους

(«Heidi: Rescue of the Lynx») Γερμανική παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων του 2025, σε σκηνοθεσία Toby Schwarz.

Με λίγα λόγια: Η οκτάχρονη Heidi ζει στα βουνά με τον παππού της και μπλέκει σε μια μεγάλη περιπέτεια όταν προσπαθεί να σώσει έναν μικρό λύγκα από κυνηγούς και παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Super Paradise

Το ελληνικό ντοκιμαντέρ της εβδομάδας

(« Super Paradise») Ελληνικό ντοκιμαντέρ του Στιβ Κρίκη, που μας ταξιδεύει από τα φτωχά χρόνια της μεταπολεμικής Μυκόνου, στις ανέμελες μέρες της δεκαετίας του ’70, με τους πρώτους χίπις, στην ακραία εμπορευματοποίηση, τον υπερτουρισμό, την επίδειξη πλούτου, ακροτήτων και ενός γιγαντιαίου real estate, μέσα από συνεντεύξεις και σπάνιο αρχειακό υλικό.

