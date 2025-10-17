MadWalk moments: Τα acts που επαναπροδιόρισαν το fashion performance στην Ελλάδα

Αναδρομή στα πιο iconic acts του MadWalk που καθόρισαν την αισθητική του ελληνικού fashion performance, από τις πρώτες χρονιές μέχρι σήμερα

Κάθε χρόνο, το MadWalk μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα μοναδικό σταυροδρόμι μόδας και μουσικής, εκεί όπου οι ρυθμοί της pop κουλτούρας συναντούν τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών. Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion events της χώρας, συνδυάζοντας φαντασμαγορικά performances, υψηλή αισθητική και αληθινά iconic στιγμές.

Το MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, επιστρέφει για 15η χρονιά για να αποδείξει ξανά γιατί παραμένει η πιο θεαματική γιορτή μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, με νέα acts, λαμπερές συνεργασίες και μια ενέργεια που κάθε χρόνο ανανεώνει την έννοια του fashion performance.

Το MadWalk γεννήθηκε από μια ιδέα που άλλαξε τους κανόνες των fashion shows. Από την πρώτη κιόλας χρονιά, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα ζωντανό fashion performance, όπου οι σχεδιαστές παρουσίαζαν τα έργα τους μέσα από live acts και οι καλλιτέχνες δεν τραγουδούσαν απλώς αλλά γίνονταν μέρος του concept, φορώντας κομμάτια που έμοιαζαν να έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για τη στιγμή εκείνη.

Με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν θεσμό με καλλιτεχνική υπογραφή. Οι παραγωγές έγιναν πιο φιλόδοξες, οι συνεργασίες πιο τολμηρές και τα acts απέκτησαν κινηματογραφική αισθητική. Οι σχεδιαστές άρχισαν να δουλεύουν μαζί με τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας εμφανίσεις που είχαν ρυθμό, αφήγηση και ένταση. Το catwalk μετατράπηκε σε χώρο πειραματισμού και δημιουργικής έκρηξης, με θεματικές χορογραφίες, αλλαγές κοστουμιών και iconic performances. Το MadWalk απέδειξε πως η μόδα και η μουσική μπορούν να γίνουν ένα, μια κοινή γλώσσα έκφρασης, εικόνας και ταυτότητας.

Tamta (2011)

Το 2011, στην πρεμιέρα του MadWalk, η Τάμτα ανέλαβε να ανοίξει το show και κατάφερε να κερδίσει αμέσως τις εντυπώσεις. Στο catwalk παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του MadWalk 2011, «Tonight», με μια εμφάνιση που για την εποχή θεωρήθηκε πρωτοποριακή και εντυπωσιακή.

Η Τάμτα βρέθηκε στο κέντρο μιας σκηνής που θύμιζε σταυρό, φορώντας ένα outfit που συνδύαζε δύο αντίθετες αισθητικές. Το ένα μισό ήταν αυστηρό, ανδρικό κοστούμι ενώ το άλλο μια θηλυκή, couture λευκή τουαλέτα, σπάζοντας τα όρια ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό και προσδίδοντας στο act έντονη θεατρικότητα και στιλιστική τόλμη.

Έλενα Παπαρίζου-Playmen/ I hate myself for loving you/ Mr. Perfect (2012)

Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2012 μαζί με τους Playmen για να ερμηνεύσει τα τραγούδια «I Hate Myself for Loving You» και «Mr. Perfect» σε μια εκρηκτική παρουσίαση που συνδύαζε ηλεκτρονικούς ρυθμούς και έντονο stage performance. Το styling της Παπαρίζου ήταν πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, με ένα ασύμμετρο φόρεμα με έντονες γραμμές και μεταλλικές λεπτομέρειες που κινούνταν δυναμικά με κάθε βήμα της. Τα μοντέλα που περπάτησαν στο catwalk φορούσαν outfits με layering, διαφάνειες και metallic accents, δημιουργώντας μια αίσθηση κινητής μόδας και ενισχύοντας την ένταση του performance.

Ξεχώριζε επίσης ο άνδρας χορευτής με τακούνια, που έσπαγε τα στερεότυπα. Το act έγινε iconic γιατί ανέδειξε την απόλυτη συνύπαρξη μουσικής και μόδας σε ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που καθόρισε νέα standards για το performance styling στην Ελλάδα.

Ήβη Αδάμου – Βασίλης Ζούλιας (2020)

Η εμφάνιση της Ήβης Αδάμου στο MadWalk 2020 για την κολεξιόν του Βασίλη Ζούλια υπήρξε iconic γιατί συνδύασε μουσική και μόδα με έναν τρόπο που ανέβασε τον θεσμό σε νέο επίπεδο. Η δυναμική εκδοχή του τραγουδιού «Σκλάβα» προσέδωσε μια σύγχρονη, femme fatale διάσταση, ενώ η σκηνική παρουσία της ενσωμάτωσε την αριστοκρατική ατμόσφαιρα των Βερσαλλιών που ενέπνευσε τη συλλογή του σχεδιαστή. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση ανέτρεψε τις παραδοσιακές προσδοκίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα fashion show, ενισχύοντας την ταυτότητα του MadWalk ως πολυδιάστατου θεσμού που ενώνει διαφορετικές τέχνες και καθιστώντας την εμφάνιση μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

Σάκης Ρουβάς – Celia Kritharioti (2011)

Όταν το 2011 ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στην πασαρέλα του MadWalk για να συνοδεύσει μουσικά την επίδειξη μόδας της Celia Kritharioti, το αποτέλεσμα ήταν ένα act που θα μπορούσε άνετα να σταθεί σε οποιοδήποτε διεθνές fashion show. Η εκρηκτική του παρουσία, ο απόλυτος συγχρονισμός με το catwalk και η μοναδική ενέργεια που μόνο εκείνος ξέρει να μεταδίδει, μεταμόρφωσαν τη στιγμή σε μια performance που έδειξε πως, αν κάποιος από την ομάδα του Victoria’s Secret Fashion Show την είχε δει, σίγουρα θα τον ήθελε στο επόμενο line-up.

Τάμτα-Soraya Oronti (2024)

Το 2024, η Τάμτα παρουσίασε μία από τις πιο εντυπωσιακές και φουτουριστικές εμφανίσεις στην ιστορία του MadWalk, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Dystopia» από το άλμπουμ της Identity Crisis. Η εμφάνισή της, σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Soraya Oronti, ήταν εμπνευσμένη από το δυστοπικό σύμπαν του George Orwell και την τεχνολογική υπερβολή της σύγχρονης κοινωνίας.

Η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα εντυπωσιακό outfit κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λάστιχα αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε χαρακτήρα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η παρουσία της, σε συνδυασμό με τη μουσική και το θεατρικό στοιχείο, ανέβασε το επίπεδο του θεσμού, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Τάμτα δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί.

Κατερίνα Λιόλιου – Paris Valtadoros

Στο MadWalk 2023, η Κατερίνα Λιόλου παρουσίασε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το «The Show Must Go On» με δημιουργία του σχεδιαστή Paris Valtadoros. Η εμφάνισή της έδωσε έναν πιο ροκ και δυναμικό τόνο στη συλλογή.

Η Κατερίνα Λιόλου φορούσε μια δημιουργία που αψηφούσε την παραδοσιακή ανθρώπινη σιλουέτα, με έντονους όγκους και αιχμηρές γωνίες που έσπασαν τα όρια της συμβατικής μόδας. Οι αστραφτερές λεπτομέρειες στα μανίκια και τον γιακά πρόσθεταν μία θεατρική πολυτέλεια, ενώ τα μοντέλα που την πλαισίωναν κινούνταν στον ρυθμό της σκηνικής παρουσίας, παρουσιάζοντας δημιουργίες με ακανόνιστες σιλουέτες σε έντονα ποπ χρώματα, ενισχύοντας το συνολικό εντυπωσιακό και avant-garde αποτέλεσμα.

Josephine-Greatness for Athens (2024)

Στο MadWalk 2024, η Josephine μάγεψε το κοινό με μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της ιστορίας του θεσμού, όπου η μουσική και η μόδα ενώθηκαν αρμονικά σε ένα μοναδικό θεατρικό αποτέλεσμα. Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Όλα γύρω σου γυρίζουν» (It Goes Like Nanana), ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με δημιουργία του brand Greatness Athens, η οποία αντλούσε έμπνευση από τη glam-rock αισθητική. Το κόκκινο φούτερ με μεταλλικά στοιχεία, σε συνδυασμό με τα βινύλ micro-shorts και τις μαύρες ψηλές μπότες, δημιούργησε μια δυναμική, εκρηκτική σιλουέτα που ξεχώριζε τόσο για το στιλ όσο και για τη σκηνική της παρουσία, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και την ενέργεια της καλλιτέχνιδας.

Josephine-Celia Kritharioti (2023)

Στο MadWalk 2023, ο οίκος Celia Kritharioti παρουσίασε μια επαναστατική στιγμή στον κόσμο της μόδας, ενσωματώνοντας πραγματικούς ανθρώπους στην πασαρέλα του. Η σχεδιάστρια επέλεξε να συμπεριλάβει άτομα από διάφορους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, όπως η εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, Φαίδρα Παπανδρέου, η κόρη της Μαρίνας Βερνίκου, Ντεμήλια Καμπουρίδη, και μια άλλη φίλη τους, οι οποίοι περπάτησαν μαζί στην πασαρέλα, αναδεικνύοντας την έννοια της συμπερίληψης και της ποικιλομορφίας στη μόδα.

Αυτή η κίνηση του οίκου Celia Kritharioti στο MadWalk 2023 ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης και της αναγνώρισης της ποικιλομορφίας στη μόδα, επηρεάζοντας θετικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά και την αισθητική.

