Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

Από performances που έκοψαν την ανάσα μέχρι εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία, αυτές είναι οι πιο iconic στιγμές του MadWalk

Το MadWalk, ο θεσμός που συνδέει τη μόδα με τη μουσική, επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά φέρνοντας μαζί του λάμψη, αδρεναλίνη και τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της ελληνικής pop κουλτούρας. Έχει γίνει συνώνυμο των τολμηρών fashion statements, των συγκλονιστικών εμφανίσεων και των μοναδικών μουσικών performances που έχουν γράψει ιστορία, αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό και μετατρέποντας κάθε σκηνή σε θέαμα γεμάτο φαντασία και δημιουργικότητα.

Με αφορμή το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, θυμόμαστε τις πιο iconic στιγμές του θεσμού που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μας. Από αξέχαστα catwalks και ανατρεπτικά acts μέχρι εκρηκτικές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν το κοινό, κάθε χρονιά προσφέρει στιγμές λάμψης και δημιουργικότητας. Το φετινό event υπόσχεται να προσθέσει νέες αναμνήσεις, γεμάτες ενέργεια και εκπλήξεις που θα γράψουν τη δική τους ιστορία.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Έλενα Παπαρίζου/ Free your mind-Baby it’s over (2011)

Το πρώτο MadWalk που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική pop κουλτούρα ήταν το 2011, όταν η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το medley «Baby It’s Over / Free Your Mind». Με εντυπωσιακό styling από την Celia Kritharioti, η τραγουδίστρια κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική με τη μόδα, δημιουργώντας ένα act που καθιέρωσε το επίπεδο και την αισθητική που περιμένουμε από κάθε MadWalk.

Onirama- Νάντια Κοντογεώργη/ Τόσα Καλοκαίρια (2017)

Ένα από τα πιο μαγικά και ρομαντικά acts στην ιστορία του MadWalk ήταν εκείνο των Onirama και της Νάντιας Κοντογεώργη για το catwalk της Madame Chou Chou. Ερμηνεύοντας το διαχρονικό τραγούδι «Τόσα καλοκαίρια» από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μετέφεραν το κοινό σε μια άλλη εποχή, γεμάτη νοσταλγία και συναίσθημα.

Η Νάντια Κοντογεώργη, ντυμένη με ένα αέρινο φόρεμα σε powder pink απόχρωση, καθόταν πάνω στο πιάνο, ενώ ο Θοδωρής Μαραντίνης τη συνόδευε μουσικά. Στο βάθος, ένα ζευγάρι χόρευε αργά, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη τρυφερότητα στη σκηνή, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν με δημιουργίες που απέπνεαν ρομαντισμό και διαχρονική κομψότητα. Μια εμφάνιση που έμεινε χαραγμένη ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του θεσμού.

Ελένη Φουρέιρα/ Gigi in Paradisco-Bad Romance (2018)

Το 2018, η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον Vrettos Vrettakos ξεσήκωσαν το κοινό με το «Gigi in Paradisco» και τις String Demons στο «Bad Romance». Η σκηνική παρουσία, τα εντυπωσιακά κοστούμια και η χορογραφία απέδειξαν ότι το MadWalk δεν είναι μόνο επίδειξη μόδας, αλλά και μια live εμπειρία που συνδυάζει θέαμα, μουσική και θεατρικότητα.

FY-Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ Δε με θέλουν (2019)

Το 2019 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέλαβε την παρουσίαση του MadWalk και απέδειξε πως μπορεί να συνδυάσει τη λάμψη του modeling με τη δυναμική μιας απόλυτης show woman. Δεν ήταν μόνο η άψογη σκηνική της παρουσία που έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά και η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον FY, ερμηνεύοντας μαζί του το viral hit της χρονιάς «Δε με θέλουν». Με την ενέργειά της, το attitude της και, φυσικά, τη μεγάλη ανατροπή της βραδιάς, όταν εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλιά αντί για το χαρακτηριστικό καστανό της, κατάφερε να γράψει τη δική της iconic στιγμή στην ιστορία του θεσμού.

Steven (My Excuse)-Aθηνά Οικονομάκου/ Whole Lotta Love (2016)

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει αποδείξει πολλές φορές πως μπορεί να μεταμορφωθεί με ευκολία, ισορροπώντας ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους με φυσικότητα και δυναμισμό. Στο MadWalk 2016 αποκάλυψε μια απρόσμενη πλευρά του εαυτού της, αυτή της ροκ τραγουδίστριας που κατακτά τη σκηνή με αυτοπεποίθηση και πάθος. Για το fashion brand Deaux Hommes, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους My Excuse και παρουσίασαν ένα από τα πιο εκρηκτικά acts της χρονιάς. Οι δημιουργίες με παγιέτες, δέρμα και έντονες γραμμές αποτύπωναν τέλεια την ένταση και την ενέργεια της performance, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα runway γεμάτο attitude και rock αισθητική.

Σάκης Ρουβάς / Οι Δυο Μας – Για Μας (2011)

Όταν το 2011 ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στην πασαρέλα του MadWalk για να συνοδεύσει μουσικά την επίδειξη μόδας της Celia Kritharioti, το αποτέλεσμα ήταν ένα act που θα μπορούσε άνετα να σταθεί σε οποιαδήποτε fashion show του εξωτερικού. Με την εκρηκτική του παρουσία, τον απόλυτο συγχρονισμό με το catwalk και την ενέργεια που μόνο εκείνος ξέρει να μεταδίδει, ήταν η στιγμή που απέδειξε πως, αν κάποιος από το team του Victoria’s Secret Fashion Show έβλεπε εκείνη την εμφάνιση, σίγουρα θα τον ήθελε στο επόμενο line-up.

Michele Morrone/Sweet Dreams-Watch me burn (2023)

Το 2023, ο Michele Morrone έκλεψε καρδιές στη σκηνή του MadWalk. Η εμφάνισή του ήταν από εκείνες που δεν περνούν απαρατήρητες, μόλις ανέβηκε, η ατμόσφαιρα «πήρε φωτιά». Ερμήνευσε με πάθος τα «Sweet Dreams» και «Watch Me Burn», σε μία performance που συνδύασε αισθησιασμό, ένταση και σκηνική παρουσία που άγγιξε τα όρια του κινηματογραφικού.

Τάμτα/Dystopia (2024)

Το 2024 η Τάμτα έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές και «φουτουριστικές» εμφανίσεις στην ιστορία του MadWalk. Ερμηνεύοντας το «Dystopia», ανέβηκε στη σκηνή σαν μια φιγούρα βγαλμένη από ένα sci-fi σύμπαν, ντυμένη με ένα outfit κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λάστιχα αυτοκινήτου. Η εμφάνισή της συνδύαζε τέχνη, performance και μόδα σε μια απόλυτα ανατρεπτική στιγμή που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή από ταινία παρά με μουσικό act. Για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί.

Nemo/ The Code- Eurostar (2024)

Στο MadWalk 2024, ο Nemo έκλεψε την παράσταση με μια εμφάνιση που συνδύαζε τέχνη, συναίσθημα και απόλυτο performance. Ερμηνεύοντας τα κομμάτια «Eurostar» και «The Code», ο καλλιτέχνης ανέβασε τη σκηνή σε άλλο επίπεδο, με μια αισθητική που παρέπεμπε περισσότερο σε διεθνή μουσικά βραβεία. Με κινηματογραφικά visuals, έντονο φωτισμό και μια σκηνική παρουσία γεμάτη δυναμισμό και αυθεντικότητα, ο Nemo κατάφερε να μαγνητίσει το κοινό, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της νέας ευρωπαϊκής σκηνής.

