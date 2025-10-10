Life 10.10.2025

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Ξεκίνησε η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων στο www.mad.gr
Mad.gr

Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και υπόσχεται να μας χαρίσει μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσική και λάμψη για 15η συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα παρουσιάσει, για ακόμη μια χρονιά, το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά ενώ η Αποκλειστική μετάδοση θα γίνει από το MEGA.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και ανατρεπτικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» και το νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2025 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

MadWalk 2025 by Three Cents

#MadWalk #MadWalk25
#ThreeCents #MegaTV

Μπες ΕΔΩ να δεις όλες τις πληροφορίες για το MadWalk 2025 

 

Three Cents Social Media

Site | Facebook | Instagram | YouTube

 

MadWalk 2025 by Three Cents Social Media

Site | Instagram | TikTok | Facebook | X | YouTube MAD TV Greece | YouTube Mad TV Specials

 

 

Μεγάλος Χορηγός του event τα Three Cents premium mixers!

Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου. Τα προϊόντα Three Cents αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.

Μάθετε περισσότερα στο https://threecents.com

 

MAD ID

Tο Mad είναι ένα ολοκληρωμένο hub media, παραγωγής και υπηρεσιών που γνωρίζει και διαμορφώνει τη νεανική κουλτούρα μέσα από τη μουσική και τη δύναμή της.

Παράγει 360° περιεχόμενο, σχεδιάζει και υλοποιεί signature projects όπως τα Mad Video Music Awards, το MadWalk και τα Mad Secret Concerts, ενώ αναλαμβάνει και tailor-Made εκδηλώσεις για εταιρικούς πελάτες, από συναυλίες και εταιρικά events έως branded activations.

Με στρατηγική εξωστρέφεια και καινοτομία, το Mad λειτουργεί ως παραγωγός περιεχομένου και στρατηγικός συνεργάτης εμπιστοσύνης για broadcasters και brands, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν και εξελίσσουν τη νεανική γενιά ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά και πέρα από αυτήν.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Madwalk MadWalk 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Επόμενο
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025

Δες επίσης

Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί
Life

Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

10.10.2025
Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα
Fashion

Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα

10.10.2025
Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump
Life

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

10.10.2025
Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!
Beauty

Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!

10.10.2025
Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!
Beauty

Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

10.10.2025
Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!
Fashion

Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί
Food

Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς
Life

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς

10.10.2025
Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα
Fashion

Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

09.10.2025
Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν
Fashion

Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

09.10.2025
Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal
Beauty

Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal

09.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

09.10.2025
Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος
Fashion

Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος

09.10.2025
Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή
Life

Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή

09.10.2025
Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν
Beauty

Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν

09.10.2025
7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου
Fashion

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

09.10.2025
Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού
Fashion

Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού

09.10.2025
Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό
Life

Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό

08.10.2025
Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα
Fitness

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

08.10.2025
Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε
Food

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

08.10.2025
Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο
Life

Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

08.10.2025