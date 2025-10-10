To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και υπόσχεται να μας χαρίσει μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσική και λάμψη για 15η συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα παρουσιάσει, για ακόμη μια χρονιά, το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά ενώ η Αποκλειστική μετάδοση θα γίνει από το MEGA.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και ανατρεπτικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» και το νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2025 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

MadWalk 2025 by Three Cents

#MadWalk #MadWalk25

#ThreeCents #MegaTV

Μπες ΕΔΩ να δεις όλες τις πληροφορίες για το MadWalk 2025

Three Cents Social Media

Site | Facebook | Instagram | YouTube

MadWalk 2025 by Three Cents Social Media

Site | Instagram | TikTok | Facebook | X | YouTube MAD TV Greece | YouTube Mad TV Specials

Μεγάλος Χορηγός του event τα Three Cents premium mixers!

Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου. Τα προϊόντα Three Cents αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.

Μάθετε περισσότερα στο https://threecents.com

MAD ID

Tο Mad είναι ένα ολοκληρωμένο hub media, παραγωγής και υπηρεσιών που γνωρίζει και διαμορφώνει τη νεανική κουλτούρα μέσα από τη μουσική και τη δύναμή της.

Παράγει 360° περιεχόμενο, σχεδιάζει και υλοποιεί signature projects όπως τα Mad Video Music Awards, το MadWalk και τα Mad Secret Concerts, ενώ αναλαμβάνει και tailor-Made εκδηλώσεις για εταιρικούς πελάτες, από συναυλίες και εταιρικά events έως branded activations.

Με στρατηγική εξωστρέφεια και καινοτομία, το Mad λειτουργεί ως παραγωγός περιεχομένου και στρατηγικός συνεργάτης εμπιστοσύνης για broadcasters και brands, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν και εξελίσσουν τη νεανική γενιά ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά και πέρα από αυτήν.