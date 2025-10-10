Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με νέο δίσκο, σύμφωνα με τον Slash, που θα διαδεχθεί το «Chinese Democracy» του 2008. «Υπάρχει πλέον τόσο πολύ υλικό που το ζήτημα είναι να βρούμε την πειθαρχία να καθίσουμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό» δήλωσε ο Slash, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας νέος δίσκος «έρχεται», χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονικό πλαίσιο. «Με τους Guns, όμως, ποτέ δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα. Κάθε φορά που το προσπαθούμε, όλα καταρρέουν».

Η τελευταία φορά που το συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο στούντιο άλμπουμ ήταν το «Chinese Democracy» to 2008, που ήρθε έπειτα από 17 χρόνια αναμονής μετά το διπλό «Use Your Illusion» του 1991. Παρότι ενδιάμεσα κυκλοφόρησαν το EP με διασκευές «The Spaghetti Incident?» το 1992, η δισκογραφική τους «σιγή» έχει πλέον ξεπεράσει τις δύο δεκαετίες. Στο μεταξύ, οι Guns N’ Roses περιόδευσαν επανειλημμένα ανά τον κόσμο, με μια σύνθεση που περιλαμβάνει ξανά τον Slash και τον Duff McKagan, μαζί με τον Dizzy Reed.

Μιλώντας για τη δημιουργική χημεία με τον Axl Rose, ο Slash αποκάλυψε ότι η διαδικασία παραμένει απρόβλεπτη και αυθόρμητη. «Όλα ξεκινούν από μια σπίθα έμπνευσης που απλώς συμβαίνει. Και πριν το καταλάβεις, το πράγμα έχει πάρει μπρος. Ξέρω ότι έρχεται, γιατί όλοι το σκεφτόμαστε. Θα συμβεί όταν είναι να συμβεί».

Στο μεταξύ, το συγκρότημα έχει προσφέρει στους θαυμαστές του μερικά νέα κομμάτια, όπως τα «Absurd» και «Hard Skool» το 2021, και το «Perhaps» το 2023, τα οποία παρουσιάστηκαν πρώτα στις συναυλίες τους. Αυτή την περίοδο οι Guns N’ Roses συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους «Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things». Η προσμονή για το νέο άλμπουμ κορυφώνεται, καθώς οι θαυμαστές γνωρίζουν πως, με τους Guns N’ Roses, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο, και ίσως γι’ αυτό το «It’s coming» του Slash ακούγεται σαν υπόσχεση που αξίζει την αναμονή.

