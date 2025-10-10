Μουσικά Νέα 10.10.2025

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

Ο Slash αφήνει να εννοηθεί ότι οι Guns N’ Roses ετοιμάζουν δυναμικό comeback 17 χρόνια μετά το «Chinese Democracy» του 2008
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με νέο δίσκο, σύμφωνα με τον Slash, που θα διαδεχθεί το «Chinese Democracy» του 2008. «Υπάρχει πλέον τόσο πολύ υλικό που το ζήτημα είναι να βρούμε την πειθαρχία να καθίσουμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό» δήλωσε ο Slash, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας νέος δίσκος «έρχεται», χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονικό πλαίσιο. «Με τους Guns, όμως, ποτέ δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα. Κάθε φορά που το προσπαθούμε, όλα καταρρέουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Oι Bon Jovi επιστρέφουν – Oι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο album

Η τελευταία φορά που το συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο στούντιο άλμπουμ ήταν το «Chinese Democracy» to 2008, που ήρθε έπειτα από 17 χρόνια αναμονής μετά το διπλό «Use Your Illusion» του 1991. Παρότι ενδιάμεσα κυκλοφόρησαν το EP με διασκευές «The Spaghetti Incident?» το 1992, η δισκογραφική τους «σιγή» έχει πλέον ξεπεράσει τις δύο δεκαετίες. Στο μεταξύ, οι Guns N’ Roses περιόδευσαν επανειλημμένα ανά τον κόσμο, με μια σύνθεση που περιλαμβάνει ξανά τον Slash και τον Duff McKagan, μαζί με τον Dizzy Reed.

Μιλώντας για τη δημιουργική χημεία με τον Axl Rose, ο Slash αποκάλυψε ότι η διαδικασία παραμένει απρόβλεπτη και αυθόρμητη. «Όλα ξεκινούν από μια σπίθα έμπνευσης που απλώς συμβαίνει. Και πριν το καταλάβεις, το πράγμα έχει πάρει μπρος. Ξέρω ότι έρχεται, γιατί όλοι το σκεφτόμαστε. Θα συμβεί όταν είναι να συμβεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μεταξύ, το συγκρότημα έχει προσφέρει στους θαυμαστές του μερικά νέα κομμάτια, όπως τα «Absurd» και «Hard Skool» το 2021, και το «Perhaps» το 2023, τα οποία παρουσιάστηκαν πρώτα στις συναυλίες τους. Αυτή την περίοδο οι Guns N’ Roses συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους «Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things». Η προσμονή για το νέο άλμπουμ κορυφώνεται, καθώς οι θαυμαστές γνωρίζουν πως, με τους Guns N’ Roses, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο, και ίσως γι’ αυτό το «It’s coming» του Slash ακούγεται σαν υπόσχεση που αξίζει την αναμονή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Guns N’ Roses slash
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

10.10.2025
Επόμενο
Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

10.10.2025

Δες επίσης

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025