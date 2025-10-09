Μουσικά Νέα 09.10.2025

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Spotify
Το Spotify ανακοίνωσε σχέδιο καταστολής των fake κομματιών, παραδεχόμενo ότι η άνοδος των εργαλείων AI  συνέπεσε με την αύξηση του spam περιεχομένου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Spotify αποκάλυψε ότι κατά το τελευταίο έτος προχώρησε στην αφαίρεση 75 εκατομμυρίων fake κομματιών από τον κατάλογό του, καθώς η εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνει ολοένα και περισσότερο τους  «επιτήδειους» να αναρτούν ΑΙ μουσική. Η μεγαλύτερη πλατφόρμα μουσικού streaming παγκοσμίως ανακοίνωσε ένα ευρύ σχέδιο καταστολής των fake και παραπλανητικών κομματιών, παραδεχόμενη ότι η άνοδος των εξελιγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης συνέπεσε με την αύξηση του spam περιεχομένου.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία στη βιομηχανία, καθώς κάθε ακρόαση διάρκειας άνω των τριάντα δευτερολέπτων αποφέρει δικαιώματα στον δημιουργό του κομματιού, μειώνοντας τα έσοδα των πραγματικών καλλιτεχνών. Τα 75 εκατομμύρια spam tracks είναι σχεδόν ισάριθμα με τον συνολικό αριθμό των πραγματικών κομματιών της πλατφόρμας, που ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια. Παράλληλα, το Spotify φιλοξενεί περίπου 7 εκατομμύρια podcasts και 350.000 audiobooks.

Pinterest.com

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα πλαστά κομμάτια εντοπίστηκαν είτε πριν από τη δημοσίευσή τους, μέσω συστημάτων προληπτικού ελέγχου, είτε αφαιρέθηκαν εκ των υστέρων αφού χαρακτηρίστηκαν παραπλανητικά. Επιπλέον, το Spotify σχεδιάζει να ενεργοποιήσει ένα νέο φίλτρο εντοπισμού των spams, το οποίο θα «μαρκάρει» τους υπεύθυνους των ανεπιθύμητων uploads και θα εμποδίζει την προώθηση των κομματιών μέσω των αλγορίθμων του.

Η εταιρεία, με έδρα τη Στοκχόλμη και σχεδόν 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, αναφέρει ότι η εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει κάνει πιο εύκολη την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ψεύτικης μουσικής, από απομιμήσεις διάσημων τραγουδιστών μέχρι σύντομες συνθέσεις χαλάρωσης και ψευδοαντίγραφα γνωστών κομματιών.

Spotify
https://www.pexels.com/

Παρά την αυξανόμενη κατάχρηση, το Spotify υποστηρίζει ότι ο αντίκτυπος της τεχνητής μουσικής παραμένει περιορισμένος. Όπως επισημαίνει, η εμπλοκή των χρηστών με κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη είναι «ελάχιστη» και «δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις ροές ή τη διανομή εσόδων για τους καλλιτέχνες».

Το 2023, η πλατφόρμα εισήγαγε έναν νέο κανόνα που προβλέπει ότι ένα τραγούδι πρέπει να έχει ξεπεράσει τις 1.000 αναπαραγωγές προτού αποφέρει δικαιώματα. Σύμφωνα με το Spotify, το μέτρο αυτό συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση των απατεώνων.

https://www.instagram.com/drake/

Παράλληλα, ενισχύονται οι κανόνες σχετικά με τα φωνητικά deepfakes, τα οποία επιτρέπονται μόνο εφόσον ο καλλιτέχνης που «αντιγράφεται» έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Το Spotify έχει επίσης προχωρήσει στην απομάκρυνση deepfake κομματιών που ανεβαίνουν σε σελίδες δημοφιλών καλλιτεχνών χωρίς άδεια. Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά σημειώθηκε το 2023, όταν το τραγούδι «Heart on My Sleeve», το οποίο παρουσίαζε τεχνητά φωνητικά που υποτίθεται ανήκαν στους Drake και The Weeknd, αποσύρθηκε από τις πλατφόρμες streaming, έπειτα από την καταγγελία της Universal Music Group ότι «πρόκειται για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τα νέα μέτρα, το Spotify επιχειρεί να διαχωρίσει καθαρά την ανθρώπινη δημιουργικότητα από τον ψεύτικο ήχο των αλγορίθμων, επιδιώκοντας ένα πιο δίκαιο και διαφανές περιβάλλον για τους πραγματικούς δημιουργούς.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify

