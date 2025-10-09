Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

Πολύ ξεχωριστή ήταν η χθεσινή μέρα για την Πέγκυ Ζήνα και τον σύζυγός της, Γιώργο Λύρα, μιας και η κόρη τους είχε τα γενέθλιά της, συμπληρώνοντας 14 χρόνια ζωής.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην αδυναμία της και μέσα από τα social media για αυτό και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες τους.
Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
Στην λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μουΉρθες και μας ολοκλήρωσες❤️Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλουςΠότε έγινες 14;;;;Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται❤️ @giorgosliras».
Διάβασε επίσης: Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.