Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

Πέγκυ Ζήνα
Η τρυφερή ανάρτηση της Πέγκυς Ζήνα για τη μικρή τους πριγκίπισσα έκλεψε τις καρδιές των followers της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολύ ξεχωριστή ήταν η χθεσινή μέρα για την Πέγκυ Ζήνα και τον σύζυγός της, Γιώργο Λύρα, μιας και η κόρη τους είχε τα γενέθλιά της, συμπληρώνοντας 14 χρόνια ζωής.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην αδυναμία της και μέσα από τα social media για αυτό και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες τους.

Πέγκυ Ζήνα
Στην λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μουΉρθες και μας ολοκλήρωσες❤️Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλουςΠότε έγινες 14;;;;Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται❤️ @giorgosliras».

Πέγκυ Ζήνα
