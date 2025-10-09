Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

Πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης στις διακοπές τους στα Κύθηρα, πάνω σε μια σανίδα sup, με το ζευγάρι να σχεδιάζει τον γάμο του για το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στα Κύθηρα. Εκεί, στο νησί που λατρεύουν και σε μία από τις αγαπημένες τους παραλίες, παρέα με καλούς φίλους τους ο Γιώργος ζήτησε από την Ιωάννα να περάσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους.

Η ευφάνταστη πρόταση γάμου έγινε πάνω σε ένα sup με την Ιωάννα να αιφνιδιάζεται και να συγκινείται από την τρυφερή έκπληξη του συντρόφου της. Οι δυο τους σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ σχεδιάζουν να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Να υπενθυμίσουμε πως στις αρχές Σεπτεμβρίου έδωσαν το «παρών» στον γάμο της αδερφής της Ιωάννας, Πέννυς Σαρρή, και χαμογελούσαν ευτυχισμένοι όταν τους εύχονταν «και στα δικά σας», μια ευχή που όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2022 και ήδη συγκατοικούν.

Αν και είναι απολύτως σίγουροι για τη σχέση τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και τις κοινές αναρτήσεις στα social media. Ωστόσο, δεν κρύβονται.

