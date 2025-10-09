Celeb News 09.10.2025

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι έτοιμο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης στις διακοπές τους στα Κύθηρα, πάνω σε μια σανίδα sup, με το ζευγάρι να σχεδιάζει τον γάμο του για το επόμενο καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στα Κύθηρα. Εκεί, στο νησί που λατρεύουν και σε μία από τις αγαπημένες τους παραλίες, παρέα με καλούς φίλους τους ο Γιώργος ζήτησε από την Ιωάννα να περάσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
https://www.instagram.com/georgesabanis/

Διάβασε επίσης: Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

Η ευφάνταστη πρόταση γάμου έγινε πάνω σε ένα sup με την Ιωάννα να αιφνιδιάζεται και να συγκινείται από την τρυφερή έκπληξη του συντρόφου της. Οι δυο τους σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ σχεδιάζουν να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Να υπενθυμίσουμε πως στις αρχές Σεπτεμβρίου έδωσαν το «παρών» στον γάμο της αδερφής της Ιωάννας, Πέννυς Σαρρή, και χαμογελούσαν ευτυχισμένοι όταν τους εύχονταν «και στα δικά σας», μια ευχή που όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2022 και ήδη συγκατοικούν.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
https://www.instagram.com/iwanna_sarri/

Αν και είναι απολύτως σίγουροι για τη σχέση τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και τις κοινές αναρτήσεις στα social media. Ωστόσο, δεν κρύβονται.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Ρουβάς «ιδρώνει τη φανέλα» και γίνεται viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ζευγάρια ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Επόμενο
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025

Δες επίσης

Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά
Celeb News

Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

09.10.2025
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη
Celeb News

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

09.10.2025
Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!
Celeb News

Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!

08.10.2025
Ο Σάκης Ρουβάς «ιδρώνει τη φανέλα» και γίνεται viral
Celeb News

Ο Σάκης Ρουβάς «ιδρώνει τη φανέλα» και γίνεται viral

08.10.2025
Η Freida Parton, μετά τις «προσευχές» που ζήτησε, τι λέει για την υγεία της Dolly
Celeb News

Η Freida Parton, μετά τις «προσευχές» που ζήτησε, τι λέει για την υγεία της Dolly

08.10.2025
Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction
Celeb News

Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

08.10.2025
Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift
Celeb News

Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift

08.10.2025
Χώρισαν Klavdia και Oge
Celeb News

Χώρισαν Klavdia και Oge

07.10.2025
Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα
Celeb News

Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα

07.10.2025
Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο
Celeb News

Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

07.10.2025
Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο
Celeb News

Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο

07.10.2025
Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών
Celeb News

Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών

06.10.2025
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη
Celeb News

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

06.10.2025
Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)
Celeb News

Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)

06.10.2025
Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της
Celeb News

Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

06.10.2025
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

06.10.2025
H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli
Celeb News

H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

06.10.2025
Γέννησε η Τζένη Θεωνά – Οι λεπτομέρειες του τοκετού της
Celeb News

Γέννησε η Τζένη Θεωνά – Οι λεπτομέρειες του τοκετού της

06.10.2025
Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση μαζί – Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός
Celeb News

Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση μαζί – Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός

06.10.2025
8 Έλληνες celebrities που σπούδασαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνουν
Celeb News

8 Έλληνες celebrities που σπούδασαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνουν

06.10.2025
Gwyneth Paltrow-Apple Martin: Μαμά και κόρη στη νέα καμπάνια της GapStudio
Celeb News

Gwyneth Paltrow-Apple Martin: Μαμά και κόρη στη νέα καμπάνια της GapStudio

06.10.2025