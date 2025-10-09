Μουσικά Νέα 09.10.2025

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Sabrina Carpenter στο ιστορικό Nashville, με το φόρεμα-κόσμημα του Bob Mackie και ο συγκινητικός φόρος τιμής στη Dolly Parton
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο θρυλικό Grand Ole Opry του Nashville, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση. Η 26χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα αρχειακό φόρεμα Bob Mackie, το οποίο είχε σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1970 για την Ann-Margret. Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του σχεδιαστή, το εμβληματικό ένδυμα ήταν ένα «μαύρο jersey φόρεμα, με έναν ώμο και με λωρίδες, στολισμένο με κρύσταλλα».

www.instagram.com/bobmackie

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter μεταμορφώνεται σε Brigitte Bardot για το εξώφυλλο της Vogue Italia

Ο Bob Mackie, 86 ετών, μάλιστα, μοιράστηκε και το πρωτότυπο σκίτσο του εντυπωσιακού αυτού σχεδίου, δίνοντας μια νοσταλγική νότα στο ένδοξο παρελθόν της μόδας.

www.instagram.com/opry

Η τραγουδίστρια του «Tears» ολοκλήρωσε το look με λαμπερά τακούνια και το χαρακτηριστικό της ρετρό, χολιγουντιανό χτένισμα. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Sabrina Carpenter έγραψε «Χθες το βράδυ έκανα το ντεμπούτο μου στο @opry στο Nashville και ήταν μια μαγική βραδιά».

www.instagram.com/opry

Την εμφάνισή της προλόγισε η Sheryl Crow, για την οποία η Sabrina Carpenter ανέφερε ότι είναι «η μεγαλύτερη θαυμάστριά της». Η τραγουδίστρια του «Espresso» δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, γράφοντας στη συνέχεια «Ευχαριστώ την υπέροχη μπάντα που με συνόδευσε χθες το βράδυ, τους καταπληκτικούς fans που ήρθαν, και τους τακτικούς του Opry που με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και αυτιά. Είμαι ένα τυχερό κορίτσι».

www.instagram.com/opry

Στην ίδια ανάρτηση, η Sabrina Carpenter μοιράστηκε φωτογραφίες από τη σκηνή, ένα backstage στιγμιότυπο με τη Sheryl Crow, καθώς και μια συγκινητική throwback φωτογραφία της Dolly Parton από τα πρώτα της χρόνια στο Opry.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Το Grand Ole Opry, το οποίο ξεκίνησε ως ραδιοφωνική εκπομπή το 1925, έχει αποτελέσει λίκνο για τις μεγαλύτερες μορφές της country μουσικής όπως οι Dolly Parton, Johnny Cash, και Willie Nelson, αλλά και για σύγχρονες καλλιτέχνιδες όπως η Kacey Musgraves και η Kelsea Ballerini. Το σημερινό του «σπίτι», το Grand Ole Opry House, άνοιξε το 1974 και παραμένει σύμβολο της αμερικανικής μουσικής κουλτούρας.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Η Sabrina Carpenter έχει ήδη συνεργαστεί με τη Dolly Parton σε remix του τραγουδιού «Please Please Please» από το άλμπουμ «Short n’ Sweet», που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Στο σχετικό βίντεο κλιπ, οι δύο τραγουδίστριες τραγουδούν μέσα σε ένα pickup truck, προσφέροντας μια σκηνή που οι fans χαρακτήρισαν «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

www.instagram.com/sabrinacarpenter

«Η Dolly κι εγώ τραγουδάμε σε ένα pickup truck! Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω μία από τις μεγαλύτερες μου ηρωίδες σε ένα τραγούδι που σημαίνει τόσα για μένα» είχε γράψει τότε η Carpenter στο Instagram, προσθέτοντας «Σ’ αγαπώ για πάντα @dollyparton ».

Διάβασε επίσης: Οι Muppets επιστρέφουν με τη Sabrina Carpenter στο επετειακό Special επεισόδιο

Bob Mackie dolly parton Ole Opry Sabrina Carpenter ΦΟΡΕΜΑ
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

09.10.2025

