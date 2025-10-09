Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

Η Mikay έρχεται για ακόμα μια φορά να μας συνεπάρει με το ολοκαίνουργιο hit της «Σαν Καπνός». Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια μάλιστα συνυπογράφει τους στίχους και τη μουσική μαζί με τον Foti, αποδεικνύοντας ξανά πως αποτελεί μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα.
Το «Σαν Καπνός», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company είναι ο ορισμός του pop anthem. Μελωδικό, πολύχρωμο μουσικά και μελωδικά, και τη Mikay με τα δυναμικά της vocals!
Η Mikay διαθέτει τη μουσική φρεσκάδα που έχουμε ανάγκη, και μια φωνή που μόνο «Σαν Κανπνός» δεν είναι! Μετά το iconic “Blah Blah Blah” και το δυνατό “Red Flag” το νέο της single είναι η ιδανική pop συνέχεια!
Δείτε το βίντεό της:
@mikayvou Μόλις κυκλοφόρησε παντούυυ!!! it’s OUT NOW!! #mikay #sankapnos #newmusic #fyp #mikayvou ♬ San Kapnos – Mikay
Με την ξεχωριστή αισθητική και τα φωνητικά της και τον international χαρακτήρα της έχει καταφέρει να κερδίσει τη θετική ψήφο του κοινού, και να συνιστά μια από τις πλέον χαρακτηριστικές Ελληνίδες performers.
Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Mikay.lnk.to/SanKapnos
