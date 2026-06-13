Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 13.06.2026

MAD VMA 2026: Ο Akylas «ταρακούνησε» τη σκηνή στην πρώτη του τεχνική πρόβα!

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Με 3 σημαντικές υποψηφιότητες, ο Akylas ετοιμάζεται για μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη του τεχνική πρόβα για τα MAD VMA 2026, εντυπωσιάζοντας με την ενέργεια και το οπτικοακουστικό υπερθέαμα.
  • Η εμφάνισή του συνδύασε modern pop αισθητική με παραδοσιακά στοιχεία, δυναμική χορογραφία και εντυπωσιακά visuals.
  • Ο Akylas έχει τρεις υποψηφιότητες στα MAD VMA 2026: «Καλύτερο Ποπ Κομμάτι», «Τραγούδι Viral» και «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος».
  • Το τραγούδι του «Ferto» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, επιτυγχάνοντας διεθνείς πωλήσεις και εκατομμύρια προβολές.
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Η ατμόσφαιρα στο Tae Kwon Do έχει ήδη αρχίσει να ηλεκτρίζεται, καθώς η προετοιμασία για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνεται. Στη σκηνή ανέβηκε ο Akylas για τη δική του πρώτη τεχνική πρόβα, αφήνοντας άναυδους όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο στάδιο. Η ενέργειά του πλημμύρισε τον χώρο από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, δίνοντας το σύνθημα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

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Ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης παρουσίασε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύασε αριστοτεχνικά την απόλυτη modern pop αισθητική με παραδοσιακά στοιχεία. Αυτή τη φορά, η σκηνή πήρε φωτιά με ένα άκρως χορευτικό και δυναμικό act, καθώς ο καλλιτέχνης πλαισιωνόταν από μια ομάδα εξαιρετικών χορευτών. 

Στη συνέχεια, ο Akylas παρουσίασε ένα ανατρεπτικό medley, κάνοντας πρόβα με δύο τραγούδια που αναμένεται να ξεσηκώσουν το κοινό, σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύασε αριστοτεχνικά την απόλυτη modern pop αισθητική με παραδοσιακά στοιχεία.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Τα stage visuals και οι φωτισμοί εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας τα dynamic beat και τη νέα, εκρηκτική χορογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις. Highlight της βραδιάς αποτέλεσσαν οι προσθήκες στο σκηνικό που απογείωσαν τα visual storytelling της εμφάνισης.

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos υπογράφει τα εκρηκτικά acts του Akyla, φέρνοντας στη σκηνή την πολυετή εμπειρία και τη δημιουργική του ματιά. Έχοντας επιμεληθεί εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα, προσθέτει δυναμισμό, αισθητική και έντονη σκηνική ταυτότητα σε κάθε του πρότζεκτ.

Akylas
Akylas

Φέρνοντας έναν αέρα ανανεωμένης «δροσιάς» που θύμιζε Eurovision, αλλά με μια εντελώς φρέσκια και σύγχρονη ματιά, η σκηνική του άνεση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο breakthrough short-phenomenon της χρονιάς. Τα acts του αναμένεται δικαιωματικά να αποτελέσει  τα πιο hot και πολυσυζητημένα highlights των φετινών βραβείων.

Η επιτυχία του Akyla στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι η απόλυτη επιβεβαίωση της σαρωτικής του πορείας. Ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης «κλείδωσε» 3 σημαντικές υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα βραβεία στις κατηγορίες «Καλύτερο Ποπ Κομμάτι», «Τραγούδι Viral» και «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος», επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη του κοινού τον εκτόξευσε στην κορυφή μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Akylas
Akylas

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τον Akyla στην πιο δημιουργική του στιγμή, έχοντας μετατρέψει το «Ferto» σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Το τραγούδι, που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, κέρδισε τις εντυπώσεις αγγίζοντας ταυτόχρονα τα βιώματα και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Μετά την επίσημη κυκλοφορία του, το single εκτοξεύτηκε στα charts χωρών όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το επίσημο music video ξεπέρασε γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το «Ferto» ξεκίνησε το ταξίδι του ως ένα απόλυτο viral hit στο TikTok, μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ωθώντας πολλούς να το χαρακτηρίσουν ως το ελληνικό «Gangnam Style». Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Akylas, μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr, έστειλε το δικό του μήνυμα στους νέους δημιουργούς: «Μην κυνηγάς το viral. Να κυνηγάς την αλήθεια σου, να δουλεύεις σκληρά, να τολμάς να είσαι διαφορετικός και να έχεις υπομονή». Ξεκινώντας από το Μουσικό Σχολείο Σερρών και τις κουζίνες όπου εργαζόταν, μέχρι τις διεθνείς σκηνές και τις σελίδες του περιοδικού Elle, ο Akylas δείχνει έτοιμος να κατακτήσει ακόμα περισσότερες κορυφές, βάζοντας παράλληλα τις τελευταίες πινελιές στο ντεμπούτο προσωπικό του άλμπουμ.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας
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