Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

Η ίδια ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει, αλλά οι εμφανίσεις της λένε πολλά
Ολοένα και αυξάνουν οι φήμες εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία χθες, Τρίτη, εμφανίστηκε στην εκπομπή της με σκούρα και φαρδιά ρούχα, όμως η κοιλίτσα της ήταν εμφανέστατη. 

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου πριν λίγο διάστημα και η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί στον αέρα της εκπομπής της για τα σχέδια γάμου τους, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που έχει τονίσει πόσο πολύ θέλει να κάνει οικογένεια.

Όπως όλα όλα δείχνουν, σε λίγο θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Μάλιστα, εκτός από τα φαρδιά ρούχα, η παρουσιάστρια πια δεν φορά παπούτσια με χοντρό πάτο γιατί την ενοχλούν.

«Τελείωσε η φιάπα, δεν μπορώ καθόλου πλέον, όλα χωρίς φιάπα» έχει πει στην εκπομπή της.

Πριν μερικές μέρες ο ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος την είχε ρωτήσει ευθέως στον αέρα της Super Κατερίνα: «Να ρωτήσω κάτι ανθρώπινα… Διάβασα κάτι ευχάριστα για εσάς, ισχύουν;» και τότε η παρουσιάστρια είχε πει: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ότι θέλει, όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν … θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές μου, ξέρω ότι το λέτε από την καρδιάς σας…».

