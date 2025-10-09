Celeb News 09.10.2025

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

Βασίλης Μπισμπίκης
Του επεβλήθη και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Χθες 8 Οκτωβρίου εκδικάστηκε η υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στην Φιλοθέη και κρίθηκε ένοχος ενώ του επεβλήθη χρηματική ποινή 7.000 ευρώ.

Ο ηθοποιός κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι. Με είχε καλέσει ο κρητικός σύλλογος. Γύρω στις 5 έγινε το ατύχημα. Βρήκε από τη δεξιά πλευρά από κακό. Δε γινόταν να τρέξω, πήγαινα με 20χλμ το πολύ γιατί ο δρόμος. Είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Χτυπάω δύο αυτοκίνητα, όχι τρία. Κατέβηκα κάτω να δω ότι δεν έχει χτυπήσει κάποιος και να δω τι ζημιές έχουν γίνει.

Βασίλης Μπισμπίκης
https://www.instagram.com/bisbikis.vasilis/

Διάβασε επίσης: Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

Βρήκα ένα φυλλάδιο κίτρινο, έγραψα το τηλέφωνο μου και ότι εγώ χτυπήσει τα αυτοκίνητα και έφυγα. Δεν έγραψα το όνομά μου. Πήγα σπίτι και μόλις ξύπνησα 12.30 άρχισα να καλώ την Κατερίνα (Παπαμερή), ήθελα να το χειριστώ θεσμικά. Της είπα να καλέσει στη Φιλοθέη γιατί εκεί εμένα. Της είπα να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή, κ αμέσως μετά κάλεσα την ασφαλιστική και ήμουν σε αναμονή για να με καλέσουν.

Το αυτοκίνητο μου είναι έξω από το σπίτι, σε απόσταση 10 λεπτών από το σημείο του τροχαίου. Με πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός, ήμουν στο θέατρο, πήγα στην Κηφισιά και θεωρούσα ότι θα γινόταν μια δήλωση και θα τελείωναν όλα, πήγα αλλά με κράτησαν. Οδηγώ το αυτοκίνητο αυτό 3 χρόνια. Ο μαντρότοιχος είναι ένα τόσο δα τοιχάκι. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, δε γινόταν να τρέξω. Μπήκα από στροφή και όπως έστριψα από κακό δικό μου χειρισμό, έγινε ό,τι έγινε. Ήπια μια τσικουδιά, δε χρειάζομαι να πιω για να κάνω κέφι».

Βασίλης Μπισμπίκης
https://www.instagram.com/bisbikis.vasilis/

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι στο σημείωμα που άφησε ήταν ένας αριθμός τηλεφώνου και όχι το όνομά του γιατί φοβήθηκε την έκταση που θα έπαιρνε το συμβάν.

«Ήθελα να γλιτώσω αυτό που έγινε μετά, τελικά ήταν χειρότερο, ήξερα ότι θα ερχόντουσαν κανάλια και σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να το χειριστώ θεσμικά. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά, εγώ όχι, γι’ αυτό δεν πήγα μόνος μου. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την ασφαλιστική και την αστυνομία. Ό,τι και να κάνω εγώ πέφτουν να με φάνε. Σας λέω απλώς πώς σκέφτηκα. Αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβετε είναι ότι δεν απέφυγα τους ανθρώπους. Όταν έφυγα από εδώ πήγα στο σημείο, ήταν δημοσιογράφοι και έφυγα. Πήγα την Τρίτη και τους είδα, όχι την Τετάρτη που λένε.

Βασίλης Μπισμπίκης
https://www.instagram.com/bisbikis.vasilis/

Χτύπησα το ένα κουδούνι της κυρίας τη στιγμή που προκάλεσα το τροχαίο και μου απάντησε, «που να το ακούσω 5 το πρωί», και της ζήτησα και συγγνώμη, το θυμήθηκα εκ των υστέρων».

Κατέθεσαν οι μάρτυρες που υπέστησαν ζημιές τα αυτοκίνητά τους και η μάρτυρας που γκρεμίστηκε η μάντρα του σπιτιού της από το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη και υποστήριξαν ότι δεν τους ειδοποίησε κανείς για το τροχαίο, αλλά και η συνεργάτιδα του ηθοποιού κατέθεσε στη δίκη.

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό και του επεβλήθη χρηματική ποινή 7.000 ευρώ.


Διάβασε επίσης: Με μακριά μαλλιά και χωρίς μούσια: Σπάνια φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη από το 2005

Βασίλης Μπισμπίκης ηθοποιοί
