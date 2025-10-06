Celeb News 06.10.2025

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

Δέσποινα Βανδή
Η ίδια τραγούδησε στο νυχτερινό μαγαζί Mona Lisa στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε από το κοινό να την εμψυχώσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πρώτη της μουσική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε η Δέσποινα Βανδή, η οποία δεν έχει μιλήσει δημόσια για το περιστατικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στο νυχτερινό μαγαζί Mona Lisa στη Θεσσαλονίκη.

Δέσποινα Βανδή
Στην έναρξη του προγράμματος στην πίστα, η καλλιτέχνιδα είπε: «Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα» και λίγο αργότερα συμπλήρωσε την ώρα που ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι της με τίτλο «Πανσέληνο», σημείωσε: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».


Υπενθυμίσουμε ότι η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Βασίλης Μπισμπίκης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ζευγάρια
