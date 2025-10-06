Trannos: H πολυπλατινένια απονομή στη μεγάλη συναυλία του

Ο Trannos, ο καλλιτέχνης που κάθε φορά «σαρώνει» το Spotify και το YouTube, βραβεύτηκε για τις πολυπλατινένιες πωλήσεις του κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του στην Αθήνα.

Ο Trannos χάρισε ένα συναρπαστικό live party στο κατάμεστο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, στην πρώτη του συναυλία σε ανοιχτό θέατρο και αποθεώθηκε από το κοινό που κατέκλυσε τον χώρο.

Την απονομή έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ο οποίος έδωσε στον Tranno πλακέτες για τις πολυπλατινένιες πωλήσεις των albums «Bad Boy», «Bad Boy 3» και «Repetition», καθώς και των singles «Superstars», «Panama» και «No Mercy».

Πριν από τη βράβευση, ο Γιώργος Αρσενάκος ανέφερε: «είσαι ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Η μουσική που πρεσβεύεις, η μουσική που κάνεις, έχει πολλά πυροτεχνήματα. Εσύ όμως δεν είσαι ένα πυροτέχνημα – είσαι ένα αστέρι που θα λάμπει για πάντα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι ένας καλλιτέχνης που βοηθάει νέους καλλιτέχνες, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς σύνδρομα, χωρίς καμία ανασφάλεια. Κι αυτό σε κάνει ξεχωριστό».

«Σας ευχαριστώ όλους που είστε απόψε εδώ», είπε ο Trannos προς τον κόσμο και συνέχισε: «ευχαριστώ την Panik Records και τον Γιώργο Αρσενάκο. Είναι μεγάλο στήριγμα για μένα. Είχα προγραμματίσει να πω δυο λόγια αλλά τελικά τα λόγια είναι περιττά. Συνεχίζουμε δυναμικά, συνεχίζουμε παρέα!».

Το δικό του τόνο στη συναρπαστική βραδιά έδωσε ο Daima, ο οποίος επίσης βραβεύτηκε για τις πλατινένιες πωλήσεις του album «Σε 5 Είμαι Εκεί» και των singles «Λεωφορείο», «Διευθυντής» και «Βαρκάρης».

