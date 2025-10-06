Celeb News 06.10.2025

H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

Η δούκισσα του Sussex ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηρίξει τη φίλη της στην πρώτη συλλογή του Pierpaolo Piccioli
Ένα από τα πιο αναμενόμενα σόου της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού ήταν αναμφίβολα αυτό του οίκου Balenciaga. Η πρώτη συλλογή για τον Pierpaolo Piccioli, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του οίκου μετά τον Demna τον περασμένο Μάιο, προσέλκυσε το ενδιαφέρον ολόκληρης της μόδας και των celebrities.

Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν η ηθοποιόςAnne Hathaway, το μοντέλο Vittoria Ceretti, η Γαλλίδα ηθοποιός Philippine Leroy-Beaulieu και φυσικά η Meghan Markle, που επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από το 2022.

Megan Markle

Η Meghan Markle, πλέον μόνιμα εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Πρίγκιπα Harry και τα δύο τους παιδιά, ταξίδεψε στο Παρίσι για να στηρίξει τα πρώτα βήματα του καλού της φίλου στον οίκο Balenciaga. Για την περίσταση επέλεξε ένα σύνολο εντελώς αψεγάδιαστο, αποτελούμενο από ένα μακρύ, αέρινο πουκάμισο, συνδυασμένο με παντελόνι στο ίδιο ύφος και ένα ζευγάρι απλά μαύρα γοβάκια με μυτερή μύτη. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα λευκό κάπα-παλτό με ρευστή και χαλαρή γραμμή και ανοιχτούς ώμους, αποπνέοντας κομψότητα και διακριτική μεγαλοπρέπεια.

Η παρουσία της προσέδωσε ιδιαίτερη λάμψη στην πρεμιέρα του Piccioli, που φαίνεται να εισάγει τη δική του αισθητική στο DNA του οίκου, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με τη σύγχρονη κομψότητα και την αίσθηση του θεάματος.

