Γέννησε η Τζένη Θεωνά – Οι λεπτομέρειες του τοκετού της

Η ηθοποιός έχει ήδη έναν γιο με τον Δήμο Αναστασιάδη, τον 6χρονο Αρίωνα, και το δεύτερο παιδί τους είναι επίσης αγόρι

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, μιας και η ηθοποιός γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Αρίωνα, και το δεύτερο παιδί τους είναι επίσης αγόρι. Την είδηση αποκάλυψε ο Χρήστος Λυσσέας στο Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας 6/10, κάνοντας γνωστές όλες τις λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, ο δεύτερος γιος του ζευγαριού, γεννήθηκε το Σάββατο 4/10 σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η Τζένη Θεωνά γέννησε φυσιολογικά, ενώ το μωρό γεννήθηκε 3.800 kg.





Να υπενθυμίσουμε πως η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο του 2025 και πλέον η οικογένειά τους μετράει τέσσσερα μέλη.

