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Celeb News 16.06.2026

Ο Tom Holland «πρόδωσε» τον μυστικό γάμο του με τη Zendaya

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Η έμμεση επιβεβαίωση του γάμου τους, οι αποκαλύψεις για τις AI φωτογραφίες και η σπάνια κοινή τους εμφάνιση στη Μαδρίτη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Tom Holland και η Zendaya αποτελούν αναμφίβολα το πιο αγαπημένο ζευγάρι του Hollywood, με τους θαυμαστές τους να παρακολουθούν κάθε τους βήμα. Αν και για καιρό οι φήμες περί μυστικού γάμου κυκλοφορούσαν έντονα, μια πρόσφατη συνέντευξη του ηθοποιού στο περιοδικό Esquire φαίνεται να δίνει το οριστικό τέλος στη σεναριολογία.

Η Zendaya και ο Tom Holland σε κοινή τους εμφάνιση, με αφορμή τις φήμες για τον κρυφό τους γάμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν ο Tom Holland ρωτήθηκε για τις πολυάριθμες φωτογραφίες «γάμου» που κυκλοφόρησαν στα social media και αποδείχθηκαν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI), έδωσε μια απάντηση που δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Σε ερώτηση αν χρειάστηκε να καθησυχάσει συγγενείς του για την αυθεντικότητα των εικόνων, απάντησε αφοπλιστικά: «Όχι, επειδή ήταν όλοι τους εκεί». Αυτή η λιτή αλλά ουσιαστική τοποθέτηση επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί υποψιάζονταν από τις δηλώσεις του στιλίστα της Zendaya, Law Roach, ότι το ζευγάρι έχει ενώσει επίσημα τις ζωές του.

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Μια σχέση «προστατευμένη» από τα φώτα

Παρά το γεγονός ότι οι δυο τους αποτελούν δύο από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας, επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ευτυχία μακριά από τη δημοσιότητα. Σε πρόσφατο φωτογραφικό κάλεσμα στη Μαδρίτη για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η Zendaya και ο Tom Holland εμφανίστηκαν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους είναι το σταθερό τους λιμάνι μέσα στην ένταση της δουλειάς τους.

Ο ηθοποιός Tom Holland, πρωταγωνιστής στη νέα ταινία του Christopher Nolan για την Οδύσσεια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως έχει δηλώσει η Zendaya στο podcast Modern Love, η επιθυμία τους να κρατήσουν ορισμένες στιγμές ιδιωτικές δεν πηγάζει από διάθεση «κρυφτού», αλλά από την ανάγκη να προστατεύσουν μια πολύτιμη χαρά που ανήκει μόνο στους ίδιους και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. «Βρήκα τον άνθρωπό μου», είχε εκμυστηρευτεί παλαιότερα ο Tom Holland, περιγράφοντας τη Zendaya ως την καλύτερή του φίλη και τον άνθρωπο που του προσφέρει απόλυτη ασφάλεια.

Το μέλλον στο σύμπαν του Spider-Man

Πέρα από την προσωπική τους ζωή, οι δυο τους συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον και επαγγελματικά. Ο Tom Holland επανέλαβε την επιθυμία του να παραμείνει στο franchise του Spider-Man για καιρό, με στόχο να λειτουργήσει ως μέντορας για τον επόμενο ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο. Μάλιστα, ο ίδιος δεν δίστασε να προτείνει τον Owen Cooper, τον ταλαντούχο πρωταγωνιστή της σειράς «Adolescence», ως έναν ιδανικό υποψήφιο για να παραλάβει τη σκυτάλη στο μέλλον.

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix, Bridgerton, σε σκηνή που αφορά τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την περιοδεία για τη νέα τους ταινία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ζευγάρι συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη τους είναι τόσο αληθινή όσο και η κοινή τους πορεία στην κορυφή του κινηματογραφικού κόσμου.

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Hollywood Tom Holland Zendaya
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