Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

Με μια ματιά Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο «Happy Day» μετά από απουσία δύο μηνών.

Απουσίαζε για να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος είχε ρήξη ανευρύσματος.

Η κατάσταση του συζύγου της έχει σταθεροποιηθεί και συνεχίζει την αποκατάστασή του.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας από την τηλεόραση, η Τίνα Μεσσαροπούλου βρέθηκε ξανά το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο πάνελ της εκπομπής «Happy Day». Η δημοσιογράφος είχε απομακρυνθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ύστερα από ρήξη ανευρύσματος.

Η επιστροφή της στην εκπομπή σηματοδότησε και μια πιο αισιόδοξη περίοδο για την οικογένειά της, καθώς η κατάσταση του συζύγου της έχει σταθεροποιηθεί και συνεχίζει την πορεία της αποκατάστασής του.

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί ξανά»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση κατά την επιστροφή της στο τηλεοπτικό πλατό: «Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα θυμήθηκα την ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας».





Αναφερόμενη στην περιπέτεια που βίωσε η οικογένειά της, η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως οι πρώτες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και γεμάτες αγωνία. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά».

Η ίδια στάθηκε στη δύναμη της διαίσθησής της, αλλά και στην πολύτιμη συμβολή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βρέθηκε δίπλα στον σύζυγό της. «Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου».





Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ακόμη ότι επέλεξε να προστατεύσει τα παιδιά της από τις δύσκολες εικόνες της νοσηλείας, περιμένοντας τη στιγμή που ο πατέρας τους θα επέστρεφε καλύτερα στην καθημερινότητά του. «Δεν άφησα τα παιδιά μου να δουν τον πατέρα τους στην εντατική. Δεν ήθελα να δουν κάτι αρνητικό, τους είπα ότι θα τον δουν όταν επιστρέψει. Ένα παιδί όσο ώριμο και να είναι, στο τέλος θα του μείνει μια εικόνα, η οποία μπορεί να μην είναι αυτή που φαντάζεται για τον μπαμπά του. Το θαύμα έγινε, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες του».





Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Απριλίου ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη αιφνίδιο εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά και νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, η σύζυγός του επέλεξε να απομακρυνθεί προσωρινά από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις ώστε να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Μετά από μια απαιτητική περίοδο νοσηλείας, παρακολούθησης και αποκατάστασης, η υγεία του παρουσίασε σταθερή βελτίωση, επιτρέποντας στην Τίνα Μεσσαροπούλου να επιστρέψει στην επαγγελματική της καθημερινότητα, έχοντας πλέον δίπλα της ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα αισιοδοξίας.