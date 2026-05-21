Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί ξανά»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περνάει μια από τις πιο δύσκολες αλλά και καθοριστικές περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έδωσε μια μεγάλη μάχη για την υγεία του. Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεοπτική συνεργάτιδα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά την περιπέτεια του άντρα της, μοιράζοντας με το κοινό συναισθήματα, ευγνωμοσύνη, αλλά και ελπίδα για όσα έρχονται. Παρότι απουσιάζει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της και να στηρίξει τον άνθρωπό της όσο περισσότερο μπορεί.

Η ίδια συνδέθηκε τηλεφωνικά με την εκπομπή, σε μια συγκινητική στιγμή που έκανε όλη την ομάδα να λυγίσει. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή την καλωσόρισε λέγοντας πόσο της λείπει από το πλατό και πως, παρά τη δική της απουσία, την αισθάνονται καθημερινά κοντά τους. Η ομάδα τού «Happy Day» είχε ακόμη έναν λόγο να γιορτάζει, αφού αρκετά μέλη είχαν την ονομαστική τους εορτή, ανάμεσά τους και η Τίνα. Έτσι, η σύνδεση εξελίχθηκε σε μια ζεστή και ανθρώπινη ανταλλαγή ευχών.

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η Τίνα Μεσσαροπούλου – Η αποχώρηση από το «Happy Day» και η τελευταία επικοινωνία πριν το νοσοκομείο

Η Τίνα δεν έκρυψε την αγάπη της για τους συνεργάτες της, τους οποίους χαρακτήρισε «δεύτερη οικογένειά» της, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς όλους στο κανάλι για τη στήριξη που λαμβάνει αυτές τις εβδομάδες. Με συγκίνηση εξήγησε πόσο σημαντική ήταν η κατανόηση που έδειξαν τόσο το κανάλι όσο και ο σταθμός, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει κανέναν: «Μου φέρθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».





Στην τηλεφωνική συζήτηση, η παρουσιάστρια έστειλε ευχές και για τον πρωτότοκο γιο της Τίνας, τον Κωνσταντίνο, με την ίδια να συγκινείται ξανά και να εύχεται όλα να εξελιχθούν καλά ώστε να επιστρέψει σύντομα κοντά στην ομάδα της. Η αγάπη συνεχίστηκε και από τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής, με τον Δημήτρη Παπανώτα να μην κρύβει πόσο του λείπει η συνεργάτιδά του.

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλευόταν για 26 ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, κατάφερε να σταθεροποιηθεί και πήρε εξιτήριο στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάστασή του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου θα συνεχιστεί η θεραπεία και η αποκατάστασή του.

Την ίδια μέρα, η Τίνα είχε δημοσιεύσει μια συγκινητική ανάρτηση, όπου μίλησε για τη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της και την τεράστια δύναμη που δείχνει καθημερινά. Ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του νοσοκομείου για τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά τους, σημειώνοντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στήριξή τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσους στάθηκαν δίπλα της, γνωστούς και μη, σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Η ίδια έκλεισε την παρουσία της στο «Happy Day» με μια ευχή: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί ξανά». Με λόγια γεμάτα ελπίδα, πίστη και δύναμη, έστειλε το μήνυμα πως αυτή η περιπέτεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, τους έχει ενώσει ακόμη περισσότερο.

Καθώς η οικογένειά της ετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο στη Γερμανία, η Τίνα δείχνει αποφασισμένη να παραμείνει δίπλα στον σύζυγό της σε κάθε βήμα, με αισιοδοξία και πίστη ότι η μάχη αυτή θα έχει αίσιο τέλος. Τόσο η ομάδα της εκπομπής όσο και το κοινό στέλνουν καθημερινά θετικές σκέψεις, ευχές και συμπαράσταση, περιμένοντας τη στιγμή που θα τη δουν ξανά στο πόστο της, αυτή τη φορά με χαμόγελο ανακούφισης.

