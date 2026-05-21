Celeb World 21.05.2026

«Θέλω να κερδίζω μόνος μου όσα κάνω» – Ο Kira May Cry μιλά για τη ζωή του και το «βαρύ» όνομα «Αγγελόπουλος»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Kira May Cry μίλησε στο The 2nigh Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ψυχική του υγεία, το τραγούδι και το όνομα «Αγγελόπουλος»
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Kira May Cry, εγγονός του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Μανώλη Αγγελόπουλου και γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρία Κουτσαντώνη, μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «The 2Night Show» για ένα κεφάλαιο της ζωής του που μέχρι σήμερα έκρυβε από το ευρύ κοινό. Η συνέντευξη αποκάλυψε μια πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το «βαρύ» καλλιτεχνικό αποτύπωμα της οικογένειάς του. Με ειλικρίνεια και ωριμότητα, μίλησε για τις δυσκολίες της κατάθλιψης, την εσωτερική του πάλη και τη διαδρομή που τον οδήγησε τελικά στη μουσική.

https://www.instagram.com/kiramayxry/
https://www.instagram.com/kiramayxry/

Στις εξομολογήσεις του περιέγραψε πώς το επώνυμο «Αγγελόπουλος» άνοιγε πόρτες που ο ίδιος δεν ένιωθε ότι είχε κερδίσει, κάτι που τον έφερνε συχνά σε αμηχανία. Παράλληλα, εξήγησε πως η πίεση του ονόματος ήταν ένας από τους λόγους που για χρόνια κρατούσε κρυφή την αγάπη του για το τραγούδι, φοβούμενος ότι οι προσδοκίες θα ήταν μεγαλύτερες από το θάρρος του να κάνει το πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε πως η προσωπική του μάχη με την ψυχική υγεία τον οδήγησε σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, μέσα από την οποία γεννήθηκε και η φωνή που δεν είχε αφήσει ποτέ πριν να ακουστεί.

Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»

Ο Kira May Cry περιέγραψε πως, όταν ο κόσμος άκουγε το όνομα «Μανώλης Αγγελόπουλος», άνοιγαν ξαφνικά δρόμοι που δεν τον εξέφραζαν πραγματικά. «Πήγαινα για μια απλή δουλειά και ξαφνικά με αντιμετώπιζαν σαν να είμαι κάτι άλλο. Θέλω να κερδίζω μόνος μου όσα κάνω», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς η κατάθλιψη τον έφτασε στο «τέλος», αναγκάζοντάς τον να αναμετρηθεί με τον εαυτό του. Με ψυχοθεραπεία τριών ετών, την οποία συνεχίζει ακόμη, αλλά και με στήριξη από φίλους, συνεργάτες και οικογένεια, κατάφερε να καταλάβει τι του συμβαίνει και να πάρει ξανά δύναμη.


Μια από τις πιο συγκλονιστικές εξομολογήσεις του ήταν εκείνη για τη στιγμή που ανακάλυψε τη φωνή του. Όπως είπε, μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν τραγουδούσε καθόλου, ούτε καν μόνος του. Είχε μεγαλώσει με ραπ και θεωρούσε πως δεν είχε θέση στη μουσική σκηνή που κουβαλούσε η οικογένειά του. Όλα άλλαξαν όταν βρέθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του: χωρισμός, απώλειες και συναισθηματικό βάρος που τον έριχνε διαρκώς. «Τότε βγήκε η φωνή μου. Τότε γεννήθηκε και το «Πριν φύγω για πάντα»», ανέφερε.

https://www.instagram.com/kiramayxry/
https://www.instagram.com/kiramayxry/

Ο πατέρας του, Στάθης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξαν ιδέες και συζητήσεις για να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχε σκέψη ο ίδιος ο Kira May Cry να ενσαρκώσει τον παππού του, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί το καλλιτεχνικό παζλ που θα έκανε το εγχείρημα πραγματικότητα. «Πολλές φορές φτάνουμε στη βρύση, αλλά δεν πίνουμε νερό. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους καλλιτέχνες που θέλουμε», σημείωσε.


Στο τέλος της συνέντευξης, ο Kira May Cry έστειλε ένα μήνυμα για όσους παλεύουν με ψυχικές δυσκολίες, τονίζοντας ότι η αυτογνωσία, η στήριξη των δικών μας ανθρώπων και η βοήθεια ειδικού μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Η δική του πορεία αποδεικνύει πως ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες, μπορεί να γεννηθεί μια νέα αρχή,  σε αυτή την περίπτωση, η μουσική ταυτότητα ενός καλλιτέχνη που πλέον βρίσκει τη δική του θέση, όχι λόγω του ονόματός του, αλλά λόγω της δικής του φωνής.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

KIRA MAY CRY αγγελοπουλος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού

Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού

21.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού

Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού

21.05.2026

Δες επίσης

«Παραλίγο να πεθάνω»: Η εξομολόγηση του Μάριου Φραγκούλη για το τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή
Celeb News

«Παραλίγο να πεθάνω»: Η εξομολόγηση του Μάριου Φραγκούλη για το τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή

21.05.2026
Μαρία Ηλιάκη: H τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο με τον σύντροφό της
Celeb News

Μαρία Ηλιάκη: H τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο με τον σύντροφό της

21.05.2026
Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί ξανά»
Celeb News

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί ξανά»

21.05.2026
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι πλέον συνειδητά μόνη και μου αρέσει»
Celeb News

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι πλέον συνειδητά μόνη και μου αρέσει»

21.05.2026
«Είναι ακόμα μαζί μου»: Η Kylie Minogue μιλά για τη ζωή της μετά τη διάγνωση με καρκίνο
Celeb News

«Είναι ακόμα μαζί μου»: Η Kylie Minogue μιλά για τη ζωή της μετά τη διάγνωση με καρκίνο

20.05.2026
Η αναπάντεχη δήλωση του Vincent Cassel για τη Monica Bellucci 13 χρόνια μετά τον χωρισμό
Celeb News

Η αναπάντεχη δήλωση του Vincent Cassel για τη Monica Bellucci 13 χρόνια μετά τον χωρισμό

20.05.2026
Blake Lively – Ryan Reynolds: Το νέο δικαστικό δράμα που απειλεί να τους αφήσει… άστεγους
Celeb News

Blake Lively – Ryan Reynolds: Το νέο δικαστικό δράμα που απειλεί να τους αφήσει… άστεγους

20.05.2026
Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»
Celeb News

Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»

20.05.2026
Kate Moss – David Beckham: Πώς τα δύο μεγαλύτερα είδωλα της Βρετανίας έγιναν… τριαντάφυλλα
Celeb News

Kate Moss – David Beckham: Πώς τα δύο μεγαλύτερα είδωλα της Βρετανίας έγιναν… τριαντάφυλλα

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη