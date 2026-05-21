«Θέλω να κερδίζω μόνος μου όσα κάνω» – Ο Kira May Cry μιλά για τη ζωή του και το «βαρύ» όνομα «Αγγελόπουλος»

Ο Kira May Cry, εγγονός του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Μανώλη Αγγελόπουλου και γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρία Κουτσαντώνη, μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «The 2Night Show» για ένα κεφάλαιο της ζωής του που μέχρι σήμερα έκρυβε από το ευρύ κοινό. Η συνέντευξη αποκάλυψε μια πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το «βαρύ» καλλιτεχνικό αποτύπωμα της οικογένειάς του. Με ειλικρίνεια και ωριμότητα, μίλησε για τις δυσκολίες της κατάθλιψης, την εσωτερική του πάλη και τη διαδρομή που τον οδήγησε τελικά στη μουσική.

Στις εξομολογήσεις του περιέγραψε πώς το επώνυμο «Αγγελόπουλος» άνοιγε πόρτες που ο ίδιος δεν ένιωθε ότι είχε κερδίσει, κάτι που τον έφερνε συχνά σε αμηχανία. Παράλληλα, εξήγησε πως η πίεση του ονόματος ήταν ένας από τους λόγους που για χρόνια κρατούσε κρυφή την αγάπη του για το τραγούδι, φοβούμενος ότι οι προσδοκίες θα ήταν μεγαλύτερες από το θάρρος του να κάνει το πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε πως η προσωπική του μάχη με την ψυχική υγεία τον οδήγησε σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, μέσα από την οποία γεννήθηκε και η φωνή που δεν είχε αφήσει ποτέ πριν να ακουστεί.

Ο Kira May Cry περιέγραψε πως, όταν ο κόσμος άκουγε το όνομα «Μανώλης Αγγελόπουλος», άνοιγαν ξαφνικά δρόμοι που δεν τον εξέφραζαν πραγματικά. «Πήγαινα για μια απλή δουλειά και ξαφνικά με αντιμετώπιζαν σαν να είμαι κάτι άλλο. Θέλω να κερδίζω μόνος μου όσα κάνω», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς η κατάθλιψη τον έφτασε στο «τέλος», αναγκάζοντάς τον να αναμετρηθεί με τον εαυτό του. Με ψυχοθεραπεία τριών ετών, την οποία συνεχίζει ακόμη, αλλά και με στήριξη από φίλους, συνεργάτες και οικογένεια, κατάφερε να καταλάβει τι του συμβαίνει και να πάρει ξανά δύναμη.





Μια από τις πιο συγκλονιστικές εξομολογήσεις του ήταν εκείνη για τη στιγμή που ανακάλυψε τη φωνή του. Όπως είπε, μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν τραγουδούσε καθόλου, ούτε καν μόνος του. Είχε μεγαλώσει με ραπ και θεωρούσε πως δεν είχε θέση στη μουσική σκηνή που κουβαλούσε η οικογένειά του. Όλα άλλαξαν όταν βρέθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του: χωρισμός, απώλειες και συναισθηματικό βάρος που τον έριχνε διαρκώς. «Τότε βγήκε η φωνή μου. Τότε γεννήθηκε και το «Πριν φύγω για πάντα»», ανέφερε.

Ο πατέρας του, Στάθης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξαν ιδέες και συζητήσεις για να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχε σκέψη ο ίδιος ο Kira May Cry να ενσαρκώσει τον παππού του, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί το καλλιτεχνικό παζλ που θα έκανε το εγχείρημα πραγματικότητα. «Πολλές φορές φτάνουμε στη βρύση, αλλά δεν πίνουμε νερό. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους καλλιτέχνες που θέλουμε», σημείωσε.





Στο τέλος της συνέντευξης, ο Kira May Cry έστειλε ένα μήνυμα για όσους παλεύουν με ψυχικές δυσκολίες, τονίζοντας ότι η αυτογνωσία, η στήριξη των δικών μας ανθρώπων και η βοήθεια ειδικού μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Η δική του πορεία αποδεικνύει πως ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες, μπορεί να γεννηθεί μια νέα αρχή, σε αυτή την περίπτωση, η μουσική ταυτότητα ενός καλλιτέχνη που πλέον βρίσκει τη δική του θέση, όχι λόγω του ονόματός του, αλλά λόγω της δικής του φωνής.

