Celeb World 20.05.2026

Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: «Είχα ενοχές όταν χώρισα»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για τον χωρισμό της και τις ενοχές που ένιωσε για τη Δανάη Μπάρκα, αναφερόμενη στον ρόλο της μητρότητας
Ειρήνη Στόφυλα

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε ανοιχτά σε νέα τηλεοπτική της συνέντευξη και αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής της, τον χωρισμό από τον πατέρα της κόρης της, Δανάης Μπάρκα. Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα ενοχής που είχε τότε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σχέση της με την κόρη της τη βοήθησε να τα ξεπεράσει. Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha TV, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την εξομολόγησή της.

Η ηθοποιός Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία ενσάρκωσε την εμβληματική Ντάλια στην ελληνική τηλεόραση.
https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τη στιγμή που αποφάσισε να χωρίσει, το πρώτο συναίσθημα που τη βάρυνε ήταν η αγωνία για το πώς θα επηρεαστεί το παιδί της. Όπως είπε, ένιωθε ότι μια προσωπική της επιλογή ίσως χρεωθεί στη Δανάη κατά τη διάρκεια της ανατροφής της, κάτι που τη βασάνιζε έντονα εκείνη την περίοδο. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, και μέσα από συζητήσεις με την κόρη της, η ίδια παραδέχεται πως έχει απελευθερωθεί από αυτές τις ενοχές.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς

Η Βίκυ Σταυροπούλου τόνισε ότι η Δανάη Μπάρκα της έχει μιλήσει με πολύ ώριμο τρόπο για το θέμα, λέγοντάς της πως «δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία» που έζησε κάτι αντίστοιχο. Αυτή η στάση της κόρης της, όπως είπε, τη βοήθησε να δει τα πράγματα πιο ψύχραιμα και να συνειδητοποιήσει πως τα παιδιά χρειάζονται πάνω απ’ όλα αγάπη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του χωρισμού των γονιών. Όπως σημείωσε, η ίδια φρόντισε να υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές στην ανατροφή της Δανάης, κάτι που θεωρεί καθοριστικό.


Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για την αποχώρησή της από πρόβες θεατρικής παράστασης, ενώ σχολιάστηκε και η αναφορά της σε μια φωτογραφία που συνδέθηκε με φήμες για γάμο, τις οποίες η ίδια διευκρίνισε με τον δικό της τρόπο, τονίζοντας ότι το μυαλό της ήταν κυρίως στραμμένο στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η εξομολόγηση της Βίκυς Σταυροπούλου έρχεται να φωτίσει μια πιο ανθρώπινη πλευρά πίσω από τα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δείχνοντας πως οι οικογενειακές αποφάσεις συχνά συνοδεύονται από εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και από στιγμές κατανόησης και αποδοχής μέσα στον χρόνο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βίκυ Σταυροπούλου Δανάη Μπάρκα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust

Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust

20.05.2026
Επόμενο
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

20.05.2026

Δες επίσης

Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust
Celeb News

Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust

20.05.2026
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς
Celeb News

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς

20.05.2026
«Έφαγα πόλεμο όταν είπα ότι είμαι content creator»: Η Χριστίνα Μπόμπα μιλά για τις ισορροπίες της ζωής της
Celeb News

«Έφαγα πόλεμο όταν είπα ότι είμαι content creator»: Η Χριστίνα Μπόμπα μιλά για τις ισορροπίες της ζωής της

20.05.2026
Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»
Celeb News

Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»

20.05.2026
«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry
Celeb News

«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry

20.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της

19.05.2026
Dr Chris: Ο creator που ξεκίνησε με vlogs και σήμερα κρατάει τα κλειδιά του σπιτιού του
Celeb News

Dr Chris: Ο creator που ξεκίνησε με vlogs και σήμερα κρατάει τα κλειδιά του σπιτιού του

19.05.2026
H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα
Celeb News

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

19.05.2026
Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους
Celeb News

Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους

19.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη