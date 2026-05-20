Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: «Είχα ενοχές όταν χώρισα»

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε ανοιχτά σε νέα τηλεοπτική της συνέντευξη και αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής της, τον χωρισμό από τον πατέρα της κόρης της, Δανάης Μπάρκα. Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα ενοχής που είχε τότε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σχέση της με την κόρη της τη βοήθησε να τα ξεπεράσει. Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha TV, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την εξομολόγησή της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τη στιγμή που αποφάσισε να χωρίσει, το πρώτο συναίσθημα που τη βάρυνε ήταν η αγωνία για το πώς θα επηρεαστεί το παιδί της. Όπως είπε, ένιωθε ότι μια προσωπική της επιλογή ίσως χρεωθεί στη Δανάη κατά τη διάρκεια της ανατροφής της, κάτι που τη βασάνιζε έντονα εκείνη την περίοδο. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, και μέσα από συζητήσεις με την κόρη της, η ίδια παραδέχεται πως έχει απελευθερωθεί από αυτές τις ενοχές.

Η Βίκυ Σταυροπούλου τόνισε ότι η Δανάη Μπάρκα της έχει μιλήσει με πολύ ώριμο τρόπο για το θέμα, λέγοντάς της πως «δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία» που έζησε κάτι αντίστοιχο. Αυτή η στάση της κόρης της, όπως είπε, τη βοήθησε να δει τα πράγματα πιο ψύχραιμα και να συνειδητοποιήσει πως τα παιδιά χρειάζονται πάνω απ’ όλα αγάπη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του χωρισμού των γονιών. Όπως σημείωσε, η ίδια φρόντισε να υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές στην ανατροφή της Δανάης, κάτι που θεωρεί καθοριστικό.





Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για την αποχώρησή της από πρόβες θεατρικής παράστασης, ενώ σχολιάστηκε και η αναφορά της σε μια φωτογραφία που συνδέθηκε με φήμες για γάμο, τις οποίες η ίδια διευκρίνισε με τον δικό της τρόπο, τονίζοντας ότι το μυαλό της ήταν κυρίως στραμμένο στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η εξομολόγηση της Βίκυς Σταυροπούλου έρχεται να φωτίσει μια πιο ανθρώπινη πλευρά πίσω από τα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δείχνοντας πως οι οικογενειακές αποφάσεις συχνά συνοδεύονται από εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και από στιγμές κατανόησης και αποδοχής μέσα στον χρόνο.

