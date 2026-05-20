AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

Ένας από τους πιο ξεχωριστούς και ισχυρούς δεσμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με το ελληνικό σινεμά παραμένει το πολυαγαπημένο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

Ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας που βοηθά με ιδιαίτερη φροντίδα για περισσότερα από 14 χρόνια τις νέες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους να βρουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη και να συναντήσουν το κοινό τους.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους διαγωνιστικούς θεσμούς για το είδος στην Ελλάδα, ο οποίος παρέχει σε νέους και ανερχόμενους δημιουργούς ένα αναγνωρισμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο για να παρουσιάσουν το έργο τους σε κοινό και επαγγελματίες του χώρου. Οι ταινίες που συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό τμήμα Ελληνικές Μικρές Ιστορίες διακρίνονται για την ποικιλομορφία των θεμάτων, τη σκηνοθετική τόλμη και την αφηγηματική φρεσκάδα, αναδεικνύοντας συχνά τις τάσεις και τις αγωνίες μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Πολλές από τις ταινίες που έχουν βραβευτεί ή προβληθεί στο αγαπημένο τμήμα του Φεστιβάλ αποτέλεσαν την απαρχή μιας επιτυχημένης πορείας για τους/τις δημιουργούς τους. Μάλιστα ορισμένες δημιουργίες συνέχισαν να διακρίνονται διεθνώς, επιβεβαιώνοντας την αξία και την επιδραστικότητα του θεσμού ως εκκολαπτηρίου νέων ταλέντων.

Το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα προβολής. Είναι ένα δυναμικό περιβάλλον διαλόγου, πειραματισμού και εξέλιξης. Είναι ο καθρέφτης ενός σινεμά που επιμένει, τολμά και μετασχηματίζεται, και που μέσα από τις Νύχτες Πρεμιέρας βρίσκει έναν πολύτιμο σύμμαχο στη διαδρομή του προς το ευρύ κοινό και την ευρύτερη αναγνώριση.

Aπό την πρώτη του έκδοση μέχρι σήμερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας διατηρούν ζωντανή και βαθαίνουν κάθε χρόνο αυτή τη σχέση ενθουσιώδους ενδιαφέροντος, προστασίας και γνήσιας αγάπης με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων (Βραβεία, Masterclass, Meet n’ Greet εκδηλώσεις, πάρτυ κοκ).

31st Athens International Film Festival – Greek Short Stories Highlights

Μια αγάπη και εμπιστοσύνη που ανταποδίδουν και οι Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί, καταθέτοντας με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό τις ταινίες τους στις Νύχτες Πρεμιέρας, οι οποίες φτάνουν να εκπροσωπούν δυναμικά το πιο δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Έχοντας παρουσιάσει συνολικά περισσότερες από 740 ταινίες, το ολοζώντανο, πολυδιάστατο και συναρπαστικό Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους παραμένει αναπόσπαστο και ζωτικό τμήμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και σας καλούμε να καταθέσετε την ταινία σας.

Όροι Συμμετοχής:

Στο Διαγωνιστικό δικαιούται να συμμετάσχει κάθε ελληνική ταινία μικρού μήκους που έχει ολοκληρώσει την παραγωγή της από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και το καλοκαίρι του 2026 . Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια 40 λεπτά .

. Μέγιστη επιτρεπόμενη . Για τη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό δεν απαιτείται αποκλειστικότητα προβολής ή ελληνικής πρεμιέρας της ταινίας.

της ταινίας. Στην περίπτωση που η ταινία επιλεγεί στο διαγωνιστικό τμήμα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αποκλειστικά σε DCP για την προβολή της στην κινηματογραφική αίθουσα.

Κάθε σκηνοθέτης/-ρια έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια μόνο ταινία .

. Δεν γίνονται δεκτές ταινίες που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Φεστιβάλ και έχουν απορριφθεί.

Η προκριματική επιτροπή των ταινιών αποτελείται από τον υπεύθυνο του τμήματος και το σύνολο της ομάδας προγραμματισμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Σκηνοθέτες/-ριες και παραγωγοί από Ελλάδα και Κύπρο που επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλουν την ταινία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας FilmFreeway μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2026.

https://filmfreeway.com/AthensInternationalFilmFestival

Οι ταινίες που θα επιλεχθούν, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, ενώ ειδική κριτική επιτροπή θα απονείμει βραβεία Καλύτερης Ταινίας (Χρυσή Αθηνά και Αργυρή Αθηνά), Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Λεπτομέρειες για τα χρηματικά έπαθλα των βραβείων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026

