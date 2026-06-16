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Screen News 16.06.2026

Η σκληρή κριτική του Russell Crowe για το «Gladiator II» – «Δεν κατάλαβαν ποτέ γιατί πέτυχε η πρώτη ταινία»

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Ο Russell Crowe εξηγεί γιατί το «Gladiator II» στερείται του ηθικού πυρήνα που έκανε την πρώτη ταινία θρύλο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Russell Crowe πιστεύει ότι το «Gladiator II» απέτυχε επειδή δεν είχε ηθικό πυρήνα.
  • Ο Crowe αντιστάθηκε σε σκηνές που θα αλλοίωναν τον χαρακτήρα του Μάξιμου στην πρώτη ταινία.
  • Η επιτυχία του πρώτου «Gladiator» οφείλεται στην ηθική ακεραιότητα του ήρωα, σύμφωνα με τον Crowe.
  • Ο Crowe θεωρεί ότι οι δημιουργοί του «Gladiator II» δεν κατάλαβαν την ουσία της πρώτης ταινίας.
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Η επιστροφή στην αρένα του Κολοσσαίου, 24 χρόνια μετά την εμβληματική ταινία του Ridley Scott, υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Ωστόσο, ο Russell Crowe, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον θρυλικό Μάξιμο, φαίνεται να έχει μια σαφή και αυστηρή άποψη για το γιατί το «Gladiator II» (2024) δεν κατάφερε να κερδίσει την ίδια θέση στην καρδιά του κοινού και των κριτικών.

Ο Russell Crowe τραγουδάει σε εκδήλωση, μετά το περιστατικό με τους fans του στο Παρίσι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι η αποτυχία της συνέχειας δεν οφείλεται στην έλλειψη θεάματος, αλλά στην απουσία ενός ηθικού πυρήνα.

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Η σύγκρουση για την προσωπικότητα του Μάξιμου

Ο Crowe αναφέρθηκε στα παρασκήνια της πρώτης ταινίας, αποκαλύπτοντας την έντονη πίεση που είχε δεχθεί από το στούντιο για να προστεθούν σκηνές που θα αλλοίωναν τον χαρακτήρα του Μάξιμου. Οι παραγωγοί επιθυμούσαν έντονα να συμπεριλάβουν ερωτικές σκηνές, μια ιδέα στην οποία ο ηθοποιός αντέδρασε σθεναρά.

«Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή κατά την οποία σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει κανένα νόημα… αυτό καταστρέφει όλη τη διαδρομή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Crowe.

Ο Russell Crowe με γυαλιά ηλίου και γκρι γένια ποζάρει μπροστά από φόντο του Zurich Film Festival.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο Ridley Scott, παρά τις δικές του αρχικές αμφιβολίες, κατάλαβε τελικά ότι η προσκόλληση του Crowe στις αρχές του ήρωα ήταν αυτό που έδινε στην ταινία την απαραίτητη βαρύτητα. «Επιδιώκαμε κάτι πραγματικά πολύ παλιομοδίτικο», ανέφερε ο ηθοποιός, υποστηρίζοντας ότι το στούντιο τότε αδυνατούσε να κατανοήσει γιατί αυτή η ηθική ακεραιότητα ήταν το «κλειδί» της επιτυχίας.

Η κριτική στη συνέχεια με τον Paul Mescal

Κοιτάζοντας το «Gladiator II», ο Crowe θεωρεί ότι η παραγωγή απέτυχε να διατηρήσει αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο. Παρά το γεγονός ότι η ταινία είχε υψηλά έσοδα, ο ίδιος τονίζει ότι αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός και η αλλαγή στην αξία του δολαρίου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό.

Για τον Russell Crowe, η ουσία του προβλήματος είναι απλή: οι δημιουργοί της νέας ταινίας δεν κατανόησαν ποτέ γιατί η πρώτη ταινία έγινε κλασική.

«Κατέστρεψαν αυτό το ηθικό κέντρο», υπογράμμισε ο ηθοποιός, αφήνοντας αιχμές για μια προσέγγιση που ίσως βασίστηκε περισσότερο στο μέγεθος της παραγωγής παρά στο συναίσθημα και την ακεραιότητα που καθόριζαν την πορεία του Μάξιμου το 2000.

Αφίσα της ταινίας Gladiator με τον Russell Crowe
Η επίσημη αφίσα της ταινίας Gladiator με πρωταγωνιστή τον Russell Crowe.

Η τοποθέτηση του Crowe αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το αν οι σύγχρονες παραγωγές του Χόλιγουντ χάνουν το νόημα της αφήγησης μπροστά στην επιθυμία για εντυπωσιασμό, επιβεβαιώνοντας πως, μερικές φορές, η αυτοσυγκράτηση ενός ήρωα είναι πιο δυνατή από κάθε σκηνή μάχης.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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Gladiator Russell Crowe
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