Η Olivia Rodrigo έχει το album της χρονιάς – 60 εκατομμύρια streams από την πρώτη μέρα

Με βαθμολογία-ρεκόρ από τους κριτικούς και ήχους που θυμίζουν τα καλύτερα χρόνια των 80s, η Olivia παραδίδει το album της χρονιάς

Με μια ματιά Το νέο album της Olivia Rodrigo, "You seem pretty sad for a girl so in love", λαμβάνει υψηλές κριτικές και σημειώνει ρεκόρ στο Spotify.

Το album σηματοδοτεί τη μετάβαση της Rodrigo από φωνή της γενιάς της σε ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα για ευρύτερο κοινό.

Ο ήχος του album επηρεάζεται από τη μουσική των 80s, με αναφορές σε Depeche Mode, The Cure και New Order.

Η Olivia Rodrigo συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως ο Robert Smith των The Cure, ενώ το album θεωρείται ήδη υποψήφιο για βραβεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έναν εντυπωσιακό μέσο όρο της τάξεως του 9 στα 10 στο σύνολο των κριτικών των μουσικών δημοσιογράφων ανά τον κόσμο, το νέο album της Olivia Rodrigo ανακηρύσσεται αυτομάτως σε ένα από τα σημαντικότερα albums των τελευταίων πολλών ετών.

«You seem pretty sad for a girl so in love» ο τίτλος του τρίτου album της, με την κυκλοφορία του οποίου πέτυχε και ένα σπουδαίο ρεκόρ. Είναι η μοναδική στην ιστορία του Spotify που και τα τρία πρώτα album της έκαναν ντεμπούτο με πάνω από 60 εκατομμύρια streams…το καθένα! Μαγικό και μάλλον αξεπέραστο.

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Η σπουδαιότητα του album αυτού, πέραν του αμιγώς εμπορικού αντίκτυπου που ήδη έχει, έγκειται στο γεγονός πως σηματοδοτεί την μετάβαση της Olivia Rodrigo από φωνή της γενιάς της σε ολοκληρωμένη τραγουδίστρια και συνθέτρια για όλα τα ακροατήρια. Η μουσική της είναι τόσο άρτια συναισθηματικά δομημένη και γεμάτη που αγγίζει ταυτόχρονα τους συνομηλίκούς της αλλά και τους γονείς τους. Δεν θυμάμαι πρόσφατα κάποιον άλλον καλλιτέχνη που να το έχει πετύχει αυτό. Ίσως μόνο τον Harry Styles.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως το νέο της αυτό album έχει προκαλέσει σήμερα μία παγκόσμια έκρηξη θαυμασμού χρησιμοποιώντας ήχους και δομές που έρχονται κατευθείαν από τα 80s. Η ίδια δήλωσε πως όταν το ηχογραφούσε άκουγε πολύ Depeche Mode, The Cure, New Order, πολύ post-punk άρα θα προσθέσω εγώ, και αυτό δικαιολογεί κατά πολύ και τον καθολικό και απόλυτα φρέσκο post-punk ήχο του album. Το 2026 ντύθηκε με τους καλύτερους ήχους των 80s.

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«Νιώθω πως γίνομαι καλύτερη όσο μεγαλώνω» δήλωσε η ίδια στο περιοδικό Dazed και όντως αυτό είναι ξεκάθαρο στο νέο album. Έξω οι δυνατές κιθάρες, μέσα οι ηλεκτρονικοί out of this world ήχοι. Έξω η σπασμένη ένταση στη φωνή, μέσα η συναισθηματικά χρωματισμένη μελωδία. Πλέον χειρίζεται καλύτερα τα αισθήματά της, τα θέλω της στη ζωή, την ταυτότητά της στον ευρύτερο μουσικό χώρο. Και η μουσική κοινότητα την ανταμείβει. The Cure, David Byrne, Lily Allen, όλοι οι ήρωες προηγούμενων δεκαετιών ανεβαίνουν μαζί της στη σκηνή. Ο Robert Smith των The Cure έχει και ντουέτο μαζί της, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα παραμείνει κλασικό για πάντα στο ρεπερτόριό της ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα 2-3 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς μέχρι τώρα. Το βραβείο Grammy μπορεί να απονεμηθεί από τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι του χρόνου για την τελετή βράβευσης.

Από την Παρασκευή που κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα, έχω ακούσει το album πολύ δυνατά στα ακουστικά μου τουλάχιστον δέκα φορές. Το rollercoaster συναισθημάτων απερίγραπτο. Θαυμασμός για όσα πετυχαίνει σε τόσο μικρή ηλικία, χαρά γιατί οδηγεί περήφανη μία νέα γενιά καλλιτεχνών στην απόλυτη καταξίωση, δάκρυα για το εύρος των συναισθημάτων που έχει μέσα της, η δύναμη που σου δίνει αυτό το album ώστε να γίνεις και εσύ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου είναι μοναδική.

Η Olivia Rodrigo είναι one-of-a-kind και είμαστε τυχεροί όλοι όσοι την ανακαλύψαμε από την πρώτη κιόλας νότα του πρώτου της ever τραγουδιού. Το album της χρονιάς είναι εδώ. Ζήστε το δυνατά!

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