Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Blogs 16.06.2026

Η Olivia Rodrigo έχει το album της χρονιάς – 60 εκατομμύρια streams από την πρώτη μέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με βαθμολογία-ρεκόρ από τους κριτικούς και ήχους που θυμίζουν τα καλύτερα χρόνια των 80s, η Olivia παραδίδει το album της χρονιάς
Ανδρέας Αλυσανδράτος
Με μια ματιά
  • Το νέο album της Olivia Rodrigo, "You seem pretty sad for a girl so in love", λαμβάνει υψηλές κριτικές και σημειώνει ρεκόρ στο Spotify.
  • Το album σηματοδοτεί τη μετάβαση της Rodrigo από φωνή της γενιάς της σε ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα για ευρύτερο κοινό.
  • Ο ήχος του album επηρεάζεται από τη μουσική των 80s, με αναφορές σε Depeche Mode, The Cure και New Order.
  • Η Olivia Rodrigo συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως ο Robert Smith των The Cure, ενώ το album θεωρείται ήδη υποψήφιο για βραβεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έναν εντυπωσιακό μέσο όρο της τάξεως του 9 στα 10 στο σύνολο των κριτικών των μουσικών δημοσιογράφων ανά τον κόσμο, το νέο album της Olivia Rodrigo ανακηρύσσεται αυτομάτως σε ένα από τα σημαντικότερα albums των τελευταίων πολλών ετών.

Η Olivia Rodrigo φουσκώνει τσίχλα στο πρόσωπο, προωθώντας το νέο της single «Drop Dead» από το επερχόμενο άλμπουμ.
Olivia Rodrigo

«You seem pretty sad for a girl so in love» ο τίτλος του τρίτου album της, με την κυκλοφορία του οποίου πέτυχε και ένα σπουδαίο ρεκόρ. Είναι η μοναδική στην ιστορία του Spotify που και τα τρία πρώτα album της έκαναν ντεμπούτο με πάνω από 60 εκατομμύρια streams…το καθένα! Μαγικό και μάλλον αξεπέραστο.

Η Olivia Rodrigo μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το νέο της album: «Είναι η πιο προσωπική ιστορία που έχω πει ποτέ»

Η σπουδαιότητα του album αυτού, πέραν του αμιγώς εμπορικού αντίκτυπου που ήδη έχει, έγκειται στο γεγονός πως σηματοδοτεί την μετάβαση της Olivia Rodrigo από φωνή της γενιάς της σε ολοκληρωμένη τραγουδίστρια και συνθέτρια για όλα τα ακροατήρια. Η μουσική της είναι τόσο άρτια συναισθηματικά δομημένη και γεμάτη που αγγίζει ταυτόχρονα τους συνομηλίκούς της αλλά και τους γονείς τους. Δεν θυμάμαι πρόσφατα κάποιον άλλον καλλιτέχνη που να το έχει πετύχει αυτό. Ίσως μόνο τον Harry Styles.

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως το νέο της αυτό album έχει προκαλέσει σήμερα μία παγκόσμια έκρηξη θαυμασμού χρησιμοποιώντας ήχους και δομές που έρχονται κατευθείαν από τα 80s. Η ίδια δήλωσε πως όταν το ηχογραφούσε άκουγε πολύ Depeche Mode, The Cure, New Order, πολύ post-punk άρα θα προσθέσω εγώ, και αυτό δικαιολογεί κατά πολύ και τον καθολικό και απόλυτα φρέσκο post-punk ήχο του album. Το 2026 ντύθηκε με τους καλύτερους ήχους των 80s.

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

«Νιώθω πως γίνομαι καλύτερη όσο μεγαλώνω» δήλωσε η ίδια στο περιοδικό Dazed και όντως αυτό είναι ξεκάθαρο στο νέο album. Έξω οι δυνατές κιθάρες, μέσα οι ηλεκτρονικοί out of this world ήχοι. Έξω η σπασμένη ένταση στη φωνή, μέσα η συναισθηματικά χρωματισμένη μελωδία. Πλέον χειρίζεται καλύτερα τα αισθήματά της, τα θέλω της στη ζωή, την ταυτότητά της στον ευρύτερο μουσικό χώρο. Και η μουσική κοινότητα την ανταμείβει. The Cure, David Byrne, Lily Allen, όλοι οι ήρωες προηγούμενων δεκαετιών ανεβαίνουν μαζί της στη σκηνή. Ο Robert Smith των The Cure έχει και ντουέτο μαζί της, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα παραμείνει κλασικό για πάντα στο ρεπερτόριό της ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα 2-3 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς μέχρι τώρα. Το βραβείο Grammy μπορεί να απονεμηθεί από τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι του χρόνου για την τελετή βράβευσης.

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo

Από την Παρασκευή που κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα, έχω ακούσει το album πολύ δυνατά στα ακουστικά μου τουλάχιστον δέκα φορές. Το rollercoaster συναισθημάτων απερίγραπτο. Θαυμασμός για όσα πετυχαίνει σε τόσο μικρή ηλικία, χαρά γιατί οδηγεί περήφανη μία νέα γενιά καλλιτεχνών στην απόλυτη καταξίωση, δάκρυα για το εύρος των συναισθημάτων που έχει μέσα της, η δύναμη που σου δίνει αυτό το album ώστε να γίνεις και εσύ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου είναι μοναδική.

Η Olivia Rodrigo κρέμεται ανάποδα σε μια κούνια με ροζ φόρεμα, προαναγγέλλοντας το νέο της single «Drop Dead».
Olivia Rodrigo

Η Olivia Rodrigo είναι one-of-a-kind και είμαστε τυχεροί όλοι όσοι την ανακαλύψαμε από την πρώτη κιόλας νότα του πρώτου της ever τραγουδιού. Το album της χρονιάς είναι εδώ. Ζήστε το δυνατά!

Olivia Rodrigo: Το απλό 90’s αξεσουάρ που απογειώνει το στυλ της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Olivia Rodrigo μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

16.06.2026
Επόμενο
Η σκληρή κριτική του Russell Crowe για το «Gladiator II» – «Δεν κατάλαβαν ποτέ γιατί πέτυχε η πρώτη ταινία»

Η σκληρή κριτική του Russell Crowe για το «Gladiator II» – «Δεν κατάλαβαν ποτέ γιατί πέτυχε η πρώτη ταινία»

16.06.2026

Δες επίσης

Ταξιδέψαμε στη Μαδρίτη για τον Bad Bunny και ζήσαμε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα
Blogs

Ταξιδέψαμε στη Μαδρίτη για τον Bad Bunny και ζήσαμε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα

15.06.2026
Είδαμε live τον Harry Styles στο Άμστερνταμ (και θα το θυμόμαστε για πάντα)
Blogs

Είδαμε live τον Harry Styles στο Άμστερνταμ (και θα το θυμόμαστε για πάντα)

26.05.2026
Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ
Blogs

Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ

21.05.2026
Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía
Blogs

Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía

04.05.2026
Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή
Blogs

Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

02.05.2026
Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη
Blogs

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

01.05.2026
Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Blogs

Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

30.04.2026
Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης
Blogs

Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης

02.04.2026
Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα
Blogs

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

30.03.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα