Η Φινλανδία το καλοκαίρι: Ο hidden gem προορισμός που πρέπει να ανακαλύψεις

Από τις χιλιάδες λίμνες μέχρι τον ήλιο του μεσονυχτίου, η Φινλανδία αποδεικνύει πως το καλοκαίρι στον Βορρά έχει τη δική του μοναδική γοητεία

Με μια ματιά Η Φινλανδία το καλοκαίρι προσφέρει τον ήλιο του μεσονυχτίου, ατελείωτο φως και ήρεμες λίμνες.

Το Ροβανιέμι, πέρα από τον Άγιο Βασίλη, είναι ιδανικό για καλοκαιρινές υπαίθριες δραστηριότητες.

Η λίμνη Σάιμα, η μεγαλύτερη της χώρας, προσφέρει αυθεντικές φινλανδικές εμπειρίες και ηρεμία.

Η Φινλανδία είναι παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης, με εθνικά πάρκα και το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται τη Φινλανδία, το μυαλό τους πηγαίνει αυτόματα στα χιονισμένα τοπία, το βόρειο σέλας και τον Άγιο Βασίλη. Κι όμως, οι Φινλανδοί γνωρίζουν καλά ένα μικρό μυστικό: η χώρα τους είναι εξίσου μαγευτική, ίσως και περισσότερο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Από τις ατελείωτες ημέρες του ήλιου του μεσονυχτίου μέχρι τις χιλιάδες λίμνες και τα καταπράσινα δάση, η Φινλανδία μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο για όσους αγαπούν τη φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τους πιο αργούς ρυθμούς ζωής.

Το φαινόμενο του Midnight Sun

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα που μπορεί να ζήσει κανείς στη βόρεια Φινλανδία είναι ο περίφημος ήλιος του μεσονυχτίου. Από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, ο ήλιος δεν δύει ποτέ πραγματικά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και το φως παραμένει ακόμη και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Είναι μια εμπειρία δύσκολο να περιγραφεί με λόγια.

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Να περπατάς στις έντεκα το βράδυ και να μοιάζει σαν να είναι απόγευμα, να κάνεις πεζοπορία μέσα σε δάση λουσμένα στο φως ή απλώς να κάθεσαι δίπλα σε μια λίμνη παρακολουθώντας τον ήλιο να ακουμπά τον ορίζοντα χωρίς ποτέ να εξαφανίζεται. Μια εμπειρία σχεδόν μαγική.

Ροβανιέμι: Όχι μόνο για τον χειμώνα

Το Ροβανιέμι έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα και το χωριό του Άγιου Βασίλη, όμως το καλοκαίρι αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του. Χωρίς χιόνι και με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 20 βαθμούς, η πρωτεύουσα της Λαπωνίας προσφέρεται για δραστηριότητες στη φύση, ποδηλασία, πεζοπορίες και βαρκάδες στα ποτάμια της περιοχής. Η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή, οι ημέρες μοιάζουν ατελείωτες και η ζωή κυλά με έναν τρόπο που σε κάνει να καταλαβαίνεις γιατί οι Φινλανδοί βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους του κόσμου.

Η λίμνη Σάιμα και η αυθεντική φινλανδική εμπειρία

Με περισσότερες από 188.000 λίμνες, η Φινλανδία δικαίως αποκαλείται «η χώρα των χιλίων λιμνών». Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η λίμνη Σάιμα, η μεγαλύτερη της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Εδώ, το καλοκαίρι αποκτά άλλον ρυθμό.

Μικρά ξύλινα σπιτάκια στις όχθες, βόλτες με κανό, κρουαζιέρες στα ήρεμα νερά, σάουνες δίπλα στη λίμνη και η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά πιο αργά. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Φινλανδοί περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ακριβώς εδώ.

Στη Σάιμα ζει επίσης η σπάνια δακτυλιοειδής φώκια της Σάιμα, ένα από τα πιο απειλούμενα είδη φώκιας στον κόσμο, γεγονός που κάνει την περιοχή ακόμη πιο ξεχωριστή για τους λάτρεις της φύσης. Ένας παράδεισος για όσους αγαπούν την ύπαιθρο Εθνικά πάρκα, αμέτρητα μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ, ψάρεμα και φυσικά η παράδοση της σάουνας συνθέτουν το καλοκαιρινό σκηνικό της χώρας.

Το φινλανδικό «Everyman’s Right», το δικαίωμα δηλαδή που επιτρέπει σε όλους να απολαμβάνουν ελεύθερα τη φύση, αντικατοπτρίζει τη βαθιά σχέση των κατοίκων με το περιβάλλον. Και το πιο εντυπωσιακό; Όλα αυτά συνοδεύονται από απόλυτη ηρεμία. Ακόμη και τους πιο δημοφιλείς μήνες, δύσκολα θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε έναν υπερτουριστικό προορισμό.

Γιατί αξίζει να την ανακαλύψεις το καλοκαίρι

Η Φινλανδία ίσως να μην είναι η πρώτη χώρα που έρχεται στο μυαλό όταν σχεδιάζεις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως, όσοι την επισκεφθούν αυτή την εποχή, ανακαλύπτουν μια διαφορετική Σκανδιναβία: φωτεινή, πράσινη, γεμάτη λίμνες και ατέλειωτες ημέρες. Είναι ένας προορισμός που δεν εντυπωσιάζει με φασαρία, αλλά με την ηρεμία του. Με την αίσθηση ότι μπορείς να αποσυνδεθείς πραγματικά, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα και να ακολουθήσεις τους αργούς ρυθμούς της φύσης.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο του φινλανδικού καλοκαιριού: να σου θυμίσει ότι μερικές φορές οι πιο όμορφες εμπειρίες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα ξύλινο σπιτάκι δίπλα σε μια λίμνη, μια ζεστή σάουνα και έναν ήλιο που αρνείται πεισματικά να δύσει.