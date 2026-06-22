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Blogs 22.06.2026

BTS FESTA 2026: Η μαγεία της 13ης επετείου των BTS έφτασε και στην Ελλάδα

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Οι BTS χάρισαν στους ARMY μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, εκπλήξεις και στιγμές που έμοιαζαν βγαλμένες από πραγματική συναυλία
Goldie Χατζηθεοδώρου
Με μια ματιά
  • Το BTS FESTA 2026 γιόρτασε την 13η επέτειο των BTS με live viewing στην Αθήνα.
  • Οι BTS ερμήνευσαν ζωντανά τρία αγαπημένα παλαιότερα τραγούδια, προκαλώντας ενθουσιασμό.
  • Ελληνικά fan sites μοίρασαν δωρεάν αναμνηστικά, ενισχύοντας την κοινότητα των K-pop fans.
  • Ανακοινώθηκε νέο παγκόσμιο Live Viewing event από το Buenos Aires στις 24 Οκτωβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στις 13 Ιουνίου είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το BTS FESTA Live Viewing στα VILLAGE Cinemas στο The Mall Athens, μαζί με δεκάδες ARMYs που συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της επετείου των 13ων χρόνων από το ντεμπούτο των BTS. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η ατμόσφαιρα θύμιζε πραγματική συναυλία. Οι φαν τραγουδούσαν, χειροκροτούσαν και συμμετείχαν ενεργά σε κάθε στιγμή της βραδιάς, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη και την ενότητα της ελληνικής BTS κοινότητας.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι BTS παρουσίασαν για ακόμη μια φορά τα τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ, τα οποία γνώρισαν ενθουσιώδη ανταπόκριση από το κοινό. Ωστόσο, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της βραδιάς ήταν το καθιερωμένο πλέον «Spin The Wheel» segment. Εκεί όπου οι BTS επιλέγουν τυχαία παλαιότερα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους για να τα ερμηνεύσουν ζωντανά.

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Και αυτή τη φορά επιφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη στους θαυμαστές τους. Δεν ερμήνευσαν ούτε ένα ούτε δύο τραγούδια, αλλά τρία αγαπημένα κομμάτια που ξεσήκωσαν το κοινό:

– «Dimple»
– «Ddaeng» από τη rap line του group
– «Magic Shop»

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Η αντίδραση τόσο του κοινού στο Busan όσο και των θεατών στις κινηματογραφικές προβολές ήταν εκρηκτική, με πολλούς φαν να θεωρούν τις συγκεκριμένες εμφανίσεις από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού FESTA. Πέρα από τη συναυλία, η ημέρα είχε και μια ακόμη όμορφη πλευρά. Ελληνικά fan sites και fan communities είχαν προετοιμάσει ειδικά δωράκια/freebies για τους παρευρισκόμενους, τα οποία μοιράστηκαν πριν και μετά την προβολή.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Photocards, fan-made αναμνηστικά και μικρές εκπλήξεις έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή, αναδεικνύοντας το δυνατό αίσθημα κοινότητας που χαρακτηρίζει τους K-pop fans. Πρόκειται για μια κίνηση που αποδεικνύει πως η K-pop στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τους ίδιους τους fans να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες που φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας. Και η επόμενη στάση; Buenos Aires Κι ενώ η βραδιά έμοιαζε να έχει ήδη προσφέρει αρκετές συγκινήσεις, οι BTS επιφύλασσαν μία τελευταία έκπληξη.

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Στο τέλος της μετάδοσης ανακοινώθηκε επίσημα πως στις 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη παγκόσμιο Live Viewing event στους κινηματογράφους, αυτή τη φορά απευθείας από τη στάση της περιοδείας «Arirang World Tour» στο Buenos Aires της Αργεντινής.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους φαν παγκοσμίως, οι οποίοι ήδη μετρούν αντίστροφα για την επόμενη κινηματογραφική εμπειρία. Δεκατρία χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι BTS εξακολουθούν να αποδεικνύουν γιατί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φαινόμενα παγκοσμίως. Και μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, οι θαυμαστές τους σε κάθε γωνιά του κόσμου έχουν την ευκαιρία να νιώσουν μέρος μιας παγκόσμιας οικογένειας.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Για όσους βρέθηκαν στα VILLAGE Cinemas εκείνη την ημέρα, το BTS FESTA 2026 δεν ήταν απλώς μια προβολή. Ήταν μια γιορτή γεμάτη μουσική, αναμνήσεις, συγκίνηση και την υπόσχεση ότι το ταξίδι των BTS και των ARMY συνεχίζεται πιο δυναμικά από ποτέ.

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