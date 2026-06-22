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Celeb News 22.06.2026

Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο για το ζευγάρι

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Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πραγματοποίησαν μια καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο, μοιράζοντας στιγμές στα social media
Ειρήνη Στόφυλα

Λίγο πριν ξεκινήσει ένα ακόμη απαιτητικό επαγγελματικό καλοκαίρι, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρήκαν χρόνο για μια σύντομη αλλά άκρως αναζωογονητική απόδραση στο Ιόνιο. Το αγαπημένο ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω του τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας και επέλεξε να περάσει μερικές ημέρες δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά και την ηρεμία που προσφέρουν τα νησιά του Ιονίου.

Οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν κάθε στιγμή των διακοπών τους, περνώντας χρόνο μαζί και απολαμβάνοντας στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανάμεσα σε βουτιές, βόλτες και όμορφα τοπία, το ζευγάρι φαίνεται πως φόρτισε τις μπαταρίες του, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε αποτύπωσαν την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα των διακοπών τους, με φόντο τα εντυπωσιακά τοπία του Ιονίου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

christos mastoras_diakopes_ionio (1)
https://www.instagram.com/xmastoras

https://www.instagram.com/xmastoras

christos mastoras_diakopes_ionio (2)

https://www.instagram.com/xmastoras

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζουν να απασχολούν ευχάριστα το κοινό και τα social media, με κάθε κοινή τους εμφάνιση να τραβά το ενδιαφέρον των followers τους. Αυτή τη φορά, οι εικόνες από την καλοκαιρινή τους εξόρμηση στο Ιόνιο απέδειξαν πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, βρίσκουν πάντα χρόνο για στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης μαζί. Και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για το αγαπημένο ζευγάρι.

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
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