Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.06.2026

Από τα παρκέ του NBA στο Ιόνιο – Ο Michael Jordan επέλεξε την Κεφαλονιά για τις διακοπές του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η παρουσία του Michael Jordan στο Φισκάρδο προκάλεσε αίσθηση, με τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ να επιλέγει την Κεφαλονιά για τις διακοπές του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Michael Jordan βρίσκεται στην Κεφαλονιά για διακοπές με τη σύζυγό του.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο Φισκάρδο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η παρουσία του θρύλου του NBA προκάλεσε ενδιαφέρον σε ντόπιους και επισκέπτες.
  • Η Κεφαλονιά επιβεβαιώνει τη διεθνή της απήχηση ως τουριστικός προορισμός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Jordan, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, ο αθλητής που μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο και ο θρύλος που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά, έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες διεθνούς βεληνεκούς.

Ο Michael Jordan απολαμβάνει το καλοκαίρι στη Μύκονο φορώντας γυαλιά ηλίου και καπέλο, χαλαρός και ευδιάθετος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Michael Jordan εθεάθη στο Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του, Yvette Prieto, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε γνωστό παραθαλάσσιο εστιατόριο της περιοχής. Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει τον χρόνο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα ήρεμο και διακριτικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει το βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς. Η παρουσία του Michael Jordan δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Αν και ο ίδιος φρόντισε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του, η είδηση της παρουσίας του στο νησί προκάλεσε γρήγορα το ενδιαφέρον των φίλων του αθλητισμού αλλά και των θαυμαστών του από κάθε γωνιά του κόσμου.

Dua Lipa – Callum Turner: Οι εικόνες από τη Σικελία που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κεφαλονιά προσελκύει προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας. Το νησί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς του Ιονίου, φιλοξενώντας κατά καιρούς γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού. Η φυσική ομορφιά, οι εντυπωσιακές παραλίες, τα καταγάλανα νερά και η αυθεντική ελληνική φιλοξενία αποτελούν μερικούς μόνο από τους λόγους που οδηγούν διάσημους επισκέπτες να το επιλέγουν για τις διακοπές τους.

Ιδιαίτερα το Φισκάρδο έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον χάρτη του πολυτελούς τουρισμού. Το γραφικό λιμάνι, τα πολύχρωμα κτίρια, τα σκάφη που κατακλύζουν την περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες και οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και παραδοσιακή γοητεία.


Για όσους βρέθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, η παρουσία του Michael Jordan αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. Για την Κεφαλονιά, όμως, ήταν ακόμη μία επιβεβαίωση της διεθνούς απήχησης που έχει αποκτήσει ως τουριστικός προορισμός. Άλλωστε, όταν ακόμη και ο άνθρωπος που θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών επιλέγει να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στο νησί, το μήνυμα που εκπέμπεται προς όλο τον κόσμο είναι ισχυρό.

Anne Hathaway: Επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με ένα τρυφερό βίντεο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Michael Jordan διακοπές Κεφαλονιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο για το ζευγάρι

Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο για το ζευγάρι

22.06.2026
Επόμενο
GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια

22.06.2026

Δες επίσης

Diamond League: «Χρυσή πρωτιά» για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ
Celeb News

Diamond League: «Χρυσή πρωτιά» για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ

22.06.2026
Πολλοί Έλληνες celebrities τίμησαν τη «Γιορτή του Πατέρα» – Γέμισαν τα social media συγκινητικές αναρτήσεις
Celeb News

Πολλοί Έλληνες celebrities τίμησαν τη «Γιορτή του Πατέρα» – Γέμισαν τα social media συγκινητικές αναρτήσεις

22.06.2026
Ο Ludacris δείχνει γιατί η Ελλάδα παραμένει ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός
Celeb News

Ο Ludacris δείχνει γιατί η Ελλάδα παραμένει ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός

22.06.2026
GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια
Celeb News

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια

22.06.2026
Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο για το ζευγάρι
Celeb News

Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο για το ζευγάρι

22.06.2026
Είναι o Benson Boone και η Alix Earle το νέο talk of the town;
Celeb News

Είναι o Benson Boone και η Alix Earle το νέο talk of the town;

22.06.2026
Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα στο πλευρό του Peter Marino στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα στο πλευρό του Peter Marino στη Νέα Υόρκη

22.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Οι εικόνες από τη Σικελία που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Οι εικόνες από τη Σικελία που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

22.06.2026
Anne Hathaway: Επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με ένα τρυφερό βίντεο
Celeb News

Anne Hathaway: Επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με ένα τρυφερό βίντεο

22.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους