GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου GNTM, λίγο πριν την τηλεοπτική του επιστροφή

Με μια ματιά Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδειξε πλάνα από τα παρασκήνια του GNTM.

Η παρουσιάστρια δοκιμάζει περούκες και συμμετέχει στη δημιουργική διαδικασία.

Στο νέο κύκλο συμμετέχουν η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Τα γυρίσματα γίνονται με θετική διάθεση και ενθουσιασμό για τη νέα σεζόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του GNTM στην τηλεόραση έχει ήδη ξεκινήσει και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισε να δώσει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια πρώτη εικόνα από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του νέου κύκλου του δημοφιλούς fashion reality, αποκαλύπτοντας στιγμές από την προετοιμασία της παραγωγής. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται χαμογελαστή, δοκιμάζοντας περούκες και συμμετέχοντας ενεργά στο δημιουργικό κομμάτι του show.

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Στο νέο κύκλο του GNTM συμμετέχουν επίσης πρόσωπα όπως η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και η Μπέττυ Μαγγίρα, με την ομάδα να δείχνει ήδη δεμένη και το κλίμα στα γυρίσματα ιδιαίτερα θετικό και ευχάριστο.

Όπως ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε δηλώσεις της, τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλους τους συντελεστές να δουλεύουν εντατικά αλλά και με καλή διάθεση, παρά τις όποιες δυσκολίες της περιόδου.

Η ίδια τόνισε ότι επικρατεί ενθουσιασμός και θετική ενέργεια στην ομάδα, ενώ η προετοιμασία συνεχίζεται με στόχο μια σεζόν γεμάτη μόδα, δημιουργικότητα και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές.