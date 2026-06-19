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Celeb World 19.06.2026

Καλοκαίρι ανάμεσα σε Μαγιόρκα και Ελλάδα – Η Emily Ratajkowski μαγνητίζει τα βλέμματα στη Σίφνο

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Η Emily Ratajkowski μοιράστηκε νέο καλοκαιρινό άλμπουμ από τις διακοπές της, με εικόνες που συνδυάζουν Ελλάδα, Μαγιόρκα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Emily Ratajkowski μοιράζει το καλοκαίρι της μεταξύ Μαγιόρκας και Ελλάδας.
  • Η Σίφνος είναι ένας από τους ελληνικούς προορισμούς που επισκέφθηκε και μοιράστηκε φωτογραφίες.
  • Η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό της Ratajkowski τα τελευταία χρόνια.
  • Το μοντέλο έχει επισκεφθεί την Αθήνα και έχει δείξει ενδιαφέρον για την ελληνική τέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι για την Emily Ratajkowski φαίνεται πως δεν περιορίζεται σε έναν μόνο προορισμό, αλλά σε ένα συνεχές ταξίδι ανάμεσα σε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Μεσογείου. Το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών, στο οποίο η Ελλάδα και η Μαγιόρκα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανάμεσα σε ήλιο, θάλασσα και καλοκαιρινές γεύσεις, οι εικόνες από τη Σίφνο ξεχώρισαν και έγιναν αμέσως viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της με την Ελλάδα.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/

Η Emily Ratajkowski φαίνεται πως μοιράζει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις ανάμεσα στη Μαγιόρκα και σε ελληνικούς προορισμούς, δημιουργώντας ένα άλμπουμ γεμάτο αντιθέσεις και καλοκαιρινή ενέργεια. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, το μοντέλο μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της, γράφοντας στη λεζάντα: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (GR)!», αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των ταξιδιών της.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, αυτές που τραβήχτηκαν στη Σίφνο τράβηξαν τα περισσότερα βλέμματα. Το μοντέλο ποζάρει απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του νησιού. Οι εικόνες αποπνέουν χαλαρότητα και ανεμελιά, με την ίδια να ενσωματώνεται πλήρως στο καλοκαιρινό σκηνικό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της σε προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και αυθεντική εμπειρία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Emily Ratajkowski επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συχνά τη χώρα, είτε για καλοκαιρινές αποδράσεις είτε για πιο ιδιωτικά ταξίδια. Πριν λίγους μήνες είχε βρεθεί στην Αθήνα για τις γιορτές, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πόλη και να ασχοληθεί με την ελληνική τέχνη, αποκτώντας μάλιστα έργο του Γιάννη Γαΐτη.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/


Παράλληλα, τον περασμένο Μάιο επέστρεψε ξανά στην ελληνική πρωτεύουσα, αυτή τη φορά με τον σύντροφό της, Romain Gavras, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση της με την Ελλάδα δεν είναι απλώς τουριστική, αλλά έχει πιο σταθερό χαρακτήρα.

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Emily Ratajkowski ΕΛΛΑΔΑ καλοκαίρι
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