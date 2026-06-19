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Μουσική 19.06.2026

SNIK X TRANNOS: Κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο album

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Η σύμπραξη των SNIK και Trannos μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με το κοινό να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή τη νέα τους δουλειά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο album "SNIK X TRANNOS" από τους δημοφιλείς καλλιτέχνες SNIK και Trannos.
  • Το album περιέχει 8 νέα τραγούδια και αποτυπώνει τη χημεία των δύο καλλιτεχνών.
  • Πριν την κυκλοφορία, τα τραγούδια είχαν ήδη 220 χιλιάδες recreations στο TikTok.
  • Το "SNIK X TRANNOS" έφτασε στην πρώτη θέση των Top Albums στο Apple Music Greece σε λιγότερο από 24 ώρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο SNIK και ο Trannos, μετά την τεράστια επιτυχία του «LETE LETE», το οποίο έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια streams, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο album «SNIK X TRANNOS», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

snik trannos lete lete

Ο SNIK συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ελληνική trap σκηνή, και ο Trannos έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους artists της νέας γενιάς! Με αμέτρητα hits, εκατομμύρια streams και ένα τεράστιο fan base που στηρίζει κάθε τους κυκλοφορία, οι δύο artists συναντιούνται σε ένα album με 8 tracks που αποτυπώνουν απόλυτα τη χημεία και την ενέργειά τους!

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Το ενδιαφέρον γύρω από το album ήταν εμφανές ήδη πριν από την κυκλοφορία του, με τα tracks να ξεπερνούν συνολικά τα 220 χιλιάδες recreations στο TikTok.

Επίσης, το hype γύρω από το album «SNIK X TRANNOS» αποτυπώνεται και στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς το album βρέθηκε στην πρώτη θέση των Top Albums στο Apple Music Greece σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία του και την ίδια στιγμή SNIK και Trannos φιγουράρουν στο εξώφυλλο του New Music Friday Greece στο Spotify, μίας από τις σημαντικότερες playlists της πλατφόρμας!

snik trannos lete lete

Tracklist:

1. KLEIDIA – SNIK, Trannos
2. OPA – SNIK, Trannos
3. GEN Z – SNIK, Trannos
4. PRIDE OR DIE – SNIK, Trannos
5. MIA – SNIK, Trannos, BretBeats
6. TONIGHT – SNIK, Trannos
7. HATE N LOVE – SNIK, Trannos, CHEKKIS
8. KIPSELI – SNIK, Trannos

Το «SNIK X TRANNOS» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες:
https://SNIKTRANNOS.lnk.to/SNIKXTRANNOS

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Snik Trannos
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