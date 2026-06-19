Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 19.06.2026

Από τα MAD VMA 2026 στα Ιωάννινα – Η συναυλία του APON που έγινε ένα ατελείωτο καλοκαιρινό γλέντι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λίγο μετά τη μεγάλη του επιτυχία στα Mad VMA 2026, ο APON ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό σε μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά
Πόπη Βασιλείου

Η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία του APON στα Ιωάννινα εξελίχθηκε σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, μουσική και ασταμάτητη ενέργεια, με το κοινό να γίνεται μία μεγάλη παρέα που τραγουδούσε και χόρευε σε κάθε του κομμάτι. Λίγο μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία ως «Καλλιτέχνης Ποπ» και για την «Καλύτερη Μπαλάντα», ο ίδιος βρέθηκε στη σκηνή πιο ώριμος και πιο δυνατός από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Με αφορμή το νέο του άλμπουμ «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο APON παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, συνδυάζοντας τις πιο γνωστές του στιγμές με το νέο του μουσικό υλικό. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, να τραγουδά και να μετατρέπει τη συναυλία σε ένα αυθόρμητο μουσικό γλέντι.

Ο APON ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Στης Πάργας τον ανήφορο», με το κοινό να τον ακολουθεί ρυθμικά και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι, αλλά με σύγχρονη pop ενέργεια. Η σκηνική του παρουσία, ο τρόπος που επικοινωνεί με το κοινό και η αμεσότητά του έκαναν τη συναυλία να μοιάζει περισσότερο με μια μεγάλη παρέα παρά με μια τυπική live εμφάνιση.

Στο πλαίσιο του «Ηχογένεια Tour», ο APON συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως ένας από τους πιο επιτυχημένους και viral τραγουδοποιούς της γενιάς του, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και φέρνοντας τη μουσική του απευθείας στο κοινό. Με μια ενέργεια που συνδυάζει σύγχρονο ήχο, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με τους θεατές, ο ίδιος μετατρέπει κάθε live εμφάνιση σε μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας.

Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Παράλληλα, ο APON «ντύνει» το φετινό καλοκαίρι με τις ήδη διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο streaming points, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχησή του στο ψηφιακό μουσικό τοπίο.

Τα κομμάτια από το νέο του άλμπουμ «Ηχογένεια» συναντούν τα ήδη αγαπημένα hits του κοινού, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και δυνατές στιγμές. Με τη χαρακτηριστική του καλλιτεχνική υπογραφή, ο APON καταφέρνει να συνδυάζει το εμπορικό στοιχείο με την προσωπική του ταυτότητα, χτίζοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Ο APON επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με το κοινό να τον ακολουθεί πιστά και κάθε του εμφάνιση να μετατρέπεται σε εμπειρία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και έντονη συμμετοχή.

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apon MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

19.06.2026
Επόμενο
«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

19.06.2026

Δες επίσης

Χριστίνα Μηλιού: Δίνει νέα ζωή στο «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα
Μουσικά Νέα

Χριστίνα Μηλιού: Δίνει νέα ζωή στο «Καταδικασμένη» του Νίκου Καρβέλα

19.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

19.06.2026
Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχει ζήσει ο Ηλίας Κόζας των Koza Mostra;
Μουσικά Νέα

Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχει ζήσει ο Ηλίας Κόζας των Koza Mostra;

19.06.2026
«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα
Μουσικά Νέα

«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

19.06.2026
Taylor Swift: Έγραψε το νέο της hit σε χρόνο-ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Έγραψε το νέο της hit σε χρόνο-ρεκόρ

19.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Όλες οι δηλώσεις από το λαμπερό red carpet!
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Όλες οι δηλώσεις από το λαμπερό red carpet!

19.06.2026
«Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ του χρόνου» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026
Mad Events

«Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ του χρόνου» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026

19.06.2026
Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ
Μουσικά Νέα

Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ

19.06.2026
Tay Keith: Θρήνος στη hip-hop σκηνή μετά τον ξαφνικό θάνατο του παραγωγού των Drake και Travis Scott
Μουσικά Νέα

Tay Keith: Θρήνος στη hip-hop σκηνή μετά τον ξαφνικό θάνατο του παραγωγού των Drake και Travis Scott

19.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά