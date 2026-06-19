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Μουσικά Νέα 19.06.2026

«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

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Με δυναμική παραγωγή, ο Εισβολέας επιστρέφει με το «AIRBNB», ένα τραγούδι που συνδυάζει hip hop και βαλκανικές επιρροές
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Ο Εισβολέας επιστρέφει με το νέο του single «AIRBNB», ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί το χιούμορ, τη σάτιρα και τον καυστικό του λόγο για να σχολιάσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινωνικά ζητήματα της εποχής: την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των κατοίκων.

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Πάνω σε μια δυναμική παραγωγή που συνδυάζει hip hop αισθητική με έντονα βαλκανικά μουσικά στοιχεία, το κομμάτι μετατρέπει την πραγματικότητα της αγοράς ακινήτων σε μια σατιρική ιστορία γεμάτη εικόνες, αυτοσαρκασμό και κοινωνικές αναφορές. Με αιχμηρούς στίχους και τη χαρακτηριστική του διάθεση καζούρας, ο Εισβολέας φωτίζει τις αντιφάσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, ισορροπώντας ανάμεσα στη διασκέδαση και το κοινωνικό σχόλιο, παραμένοντας πιστός στο ύφος του.

Στο «AIRBNB» συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος (μπάσο), Ανδριάννα Αχιτζάνοβα (νέι), Αλέξανδρος Δερμάνης (κιθάρα), Σωτήρης Μαυρονάσιος (ντραμς), DJ Cutbrawl (πικαπ/scratches), Μάκης Τσώτσης (σαξόφωνο) και Μανώλης Χρονόπουλος (τρομπέτα).

Το «AIRBNB» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://eisvoleas.lnk.to/AIRBNB

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