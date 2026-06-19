Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 19.06.2026

Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια παιχνιδιάρικη, ζωηρή και εκλεπτυσμένη προσθήκη στη συλλογή Coach Woman.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Coach λανσάρει το νέο άρωμα Coach Cherry, εμπνευσμένο από την ενέργεια της Νέας Υόρκης.
  • Πρωταγωνίστρια της καμπάνιας είναι η ηθοποιός Storm Reid, που ενσαρκώνει το πνεύμα αυτοέκφρασης.
  • Το άρωμα συνδυάζει νότες κερασιού, μανταρινιού, γιασεμιού, τριαντάφυλλου, πατσουλί και τόνκα.
  • Το μπουκάλι και η συσκευασία φέρουν χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του οίκου Coach, όπως το λογότυπο και το charm κερασιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο οίκος Coach παρουσιάζει το Coach Cherry, ένα πολύχρωμο και χαρούμενο νέο άρωμα που γιορτάζει τον ζωντανό παλμό της Νέας Υόρκης μέσα από μια νέα καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό και παραγωγό Storm Reid.

Λαμπερό, τολμηρό και ακαταμάχητα εθιστικό, αυτό το σύγχρονο άρωμα αποτυπώνει το παιχνιδιάρικο πνεύμα του οίκου και το όραμά του να εμπνέει τη σημερινή γενιά να εξερευνά και να εκφράζει τις πολλαπλές πτυχές του εαυτού της με αυτοπεποίθηση.

coach_arwma_cherry

Επαναπροσδιορίζοντας τους χαρακτηριστικούς κώδικες του οίκου με μια γοητευτική πινελιά, το Coach Cherry αντλεί έμπνευση από το παιχνιδιάρικο μοτίβο κερασιού, με μια ρετρό–cool αισθητική. Το άρωμα συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα της δεξιοτεχνίας του οίκου Coach με μια φρέσκια και νεανική λάμψη, προσφέροντας μια αναζωογονητική αισθητηριακή εμπειρία.

Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

«Το Coach Cherry διαθέτει μια φωτεινή αυτοπεποίθηση που πιστεύω ότι αποτυπώνει την ενέργεια της σημερινής γενιάς, κάτι που θεωρώ ότι η Storm Reid ενσαρκώνει με απόλυτη αυθεντικότητα στην καμπάνια. Η ιδέα του αρώματος εμπνεύστηκε από το δημοφιλές μας Cherry charm και σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να εξερευνήσουμε το ίδιο πνεύμα αυτοέκφρασης που αυτό αποπνέει», δηλώνει ο Δημιουργικός Διευθυντής Stuart Vevers.

Δημιουργημένο από τις αρωματοποιούς Natalie Cetto και Nadège Le Garlantezec από τον οίκο Givaudan, το Coach Cherry ανοίγει με μια απολαυστική έκρηξη κερασιού, που ζωντανεύει από τη ζωηρή φρεσκάδα του ιταλικού μανταρινιού.
Στην καρδιά του αποκαλύπτεται ένα πλούσιο μπουκέτο από γιασεμί sambac, μανόλια και τριαντάφυλλο, που εξισορροπείται από μια διακριτική βοτανική νότα davana.
Το πατσουλί, η γλυκιά τόνκα και το ζεστό Ambrofix™ δημιουργούν στη συνέχεια ένα αισθησιακό, με μεγάλη διάρκεια αποτύπωμα.

coach

Οι νότες:

• Νότες Κορυφής: Cherry, Mandarin, Pink Pepper
• Νότες Καρδιάς: Jasmine Sambac, Magnolia, Rose
• Νότες Βάσης : Patchouli, Tonka, Ambrofix™

Ως φόρος τιμής στην πλούσια κληρονομιά δεξιοτεχνίας του οίκου, το μπουκάλι διαθέτει μια βαθιά κόκκινη απόχρωση με το εμβληματικό λογότυπο, ενώ συνοδεύεται από ένα πολύτιμο χρυσό charm κερασιού και ένα κόκκινο καπάκι με turnlock, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του Coach που παραπέμπουν στη μακρόχρονη παράδοση του οίκου στο δέρμα.

Η εξωτερική συσκευασία αντικατοπτρίζει το χαρούμενο πνεύμα και τη βαθιά κόκκινη απόχρωση του μπουκαλιού, με ανάγλυφη υφή εμπνευσμένη από μοτίβο κερασιού. Φρέσκα και σύγχρονα, αλλά και νοσταλγικά, αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια απτική και οπτική αλληλεπίδραση υφής και λάμψης.

coach_cherry

Σε σκηνοθεσία της Cass Bird και με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό, παραγωγό και ambassador του Coach, Storm Reid, η καμπάνια γιορτάζει την αυτοπεποίθηση και την αυθεντικότητα.
Με φόντο τον εμβληματικό ορίζοντα της Νέας Υόρκης, η Storm Reid αποπνέει την τολμηρή κομψότητα και τη μαγνητική ενέργεια του αρώματος, με μια παιχνιδιάρικη νότα λάμψης.

Παιχνιδιάρικη και τολμηρή, η καμπάνια αποτυπώνει την πεποίθηση του οίκου ότι όταν έχουμε την αυτοπεποίθηση να εκφράσουμε αυτό που είμαστε, μπορούμε να εμπνεύσουμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Coach
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

«AIRBNB»: Η νέα καυστική ιστορία του Εισβολέα

19.06.2026
Επόμενο
Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχει ζήσει ο Ηλίας Κόζας των Koza Mostra;

Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχει ζήσει ο Ηλίας Κόζας των Koza Mostra;

19.06.2026

Δες επίσης

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη
Fashion

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη

19.06.2026
M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic
Fashion

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι
Beauty

Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

19.06.2026
Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!
Fashion

Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!

19.06.2026
Ζώδια και σχέσεις: Οι 3 πιο «τοξικοί» συνδυασμοί
Life

Ζώδια και σχέσεις: Οι 3 πιο «τοξικοί» συνδυασμοί

19.06.2026
Τα παγωτά που «σημάδεψαν» τα παιδικά μας καλοκαίρια
Food

Τα παγωτά που «σημάδεψαν» τα παιδικά μας καλοκαίρια

19.06.2026
Summer nails 2026: Οι τάσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου
Beauty

Summer nails 2026: Οι τάσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου

19.06.2026
5 ιδέες από την ΙΚΕΑ για να μεταμορφώσεις το μπαλκόνι σου σε παράδεισο αυτό το καλοκαίρι
Life

5 ιδέες από την ΙΚΕΑ για να μεταμορφώσεις το μπαλκόνι σου σε παράδεισο αυτό το καλοκαίρι

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet
Fashion

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

18.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά