Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

Με μια ματιά Ο οίκος Coach λανσάρει το νέο άρωμα Coach Cherry, εμπνευσμένο από την ενέργεια της Νέας Υόρκης.

Πρωταγωνίστρια της καμπάνιας είναι η ηθοποιός Storm Reid, που ενσαρκώνει το πνεύμα αυτοέκφρασης.

Το άρωμα συνδυάζει νότες κερασιού, μανταρινιού, γιασεμιού, τριαντάφυλλου, πατσουλί και τόνκα.

Το μπουκάλι και η συσκευασία φέρουν χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του οίκου Coach, όπως το λογότυπο και το charm κερασιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο οίκος Coach παρουσιάζει το Coach Cherry, ένα πολύχρωμο και χαρούμενο νέο άρωμα που γιορτάζει τον ζωντανό παλμό της Νέας Υόρκης μέσα από μια νέα καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό και παραγωγό Storm Reid.

Λαμπερό, τολμηρό και ακαταμάχητα εθιστικό, αυτό το σύγχρονο άρωμα αποτυπώνει το παιχνιδιάρικο πνεύμα του οίκου και το όραμά του να εμπνέει τη σημερινή γενιά να εξερευνά και να εκφράζει τις πολλαπλές πτυχές του εαυτού της με αυτοπεποίθηση.

Επαναπροσδιορίζοντας τους χαρακτηριστικούς κώδικες του οίκου με μια γοητευτική πινελιά, το Coach Cherry αντλεί έμπνευση από το παιχνιδιάρικο μοτίβο κερασιού, με μια ρετρό–cool αισθητική. Το άρωμα συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα της δεξιοτεχνίας του οίκου Coach με μια φρέσκια και νεανική λάμψη, προσφέροντας μια αναζωογονητική αισθητηριακή εμπειρία.

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«Το Coach Cherry διαθέτει μια φωτεινή αυτοπεποίθηση που πιστεύω ότι αποτυπώνει την ενέργεια της σημερινής γενιάς, κάτι που θεωρώ ότι η Storm Reid ενσαρκώνει με απόλυτη αυθεντικότητα στην καμπάνια. Η ιδέα του αρώματος εμπνεύστηκε από το δημοφιλές μας Cherry charm και σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να εξερευνήσουμε το ίδιο πνεύμα αυτοέκφρασης που αυτό αποπνέει», δηλώνει ο Δημιουργικός Διευθυντής Stuart Vevers.

Δημιουργημένο από τις αρωματοποιούς Natalie Cetto και Nadège Le Garlantezec από τον οίκο Givaudan, το Coach Cherry ανοίγει με μια απολαυστική έκρηξη κερασιού, που ζωντανεύει από τη ζωηρή φρεσκάδα του ιταλικού μανταρινιού.

Στην καρδιά του αποκαλύπτεται ένα πλούσιο μπουκέτο από γιασεμί sambac, μανόλια και τριαντάφυλλο, που εξισορροπείται από μια διακριτική βοτανική νότα davana.

Το πατσουλί, η γλυκιά τόνκα και το ζεστό Ambrofix™ δημιουργούν στη συνέχεια ένα αισθησιακό, με μεγάλη διάρκεια αποτύπωμα.

Οι νότες:

• Νότες Κορυφής: Cherry, Mandarin, Pink Pepper

• Νότες Καρδιάς: Jasmine Sambac, Magnolia, Rose

• Νότες Βάσης : Patchouli, Tonka, Ambrofix™

Ως φόρος τιμής στην πλούσια κληρονομιά δεξιοτεχνίας του οίκου, το μπουκάλι διαθέτει μια βαθιά κόκκινη απόχρωση με το εμβληματικό λογότυπο, ενώ συνοδεύεται από ένα πολύτιμο χρυσό charm κερασιού και ένα κόκκινο καπάκι με turnlock, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του Coach που παραπέμπουν στη μακρόχρονη παράδοση του οίκου στο δέρμα.

Η εξωτερική συσκευασία αντικατοπτρίζει το χαρούμενο πνεύμα και τη βαθιά κόκκινη απόχρωση του μπουκαλιού, με ανάγλυφη υφή εμπνευσμένη από μοτίβο κερασιού. Φρέσκα και σύγχρονα, αλλά και νοσταλγικά, αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια απτική και οπτική αλληλεπίδραση υφής και λάμψης.

Σε σκηνοθεσία της Cass Bird και με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό, παραγωγό και ambassador του Coach, Storm Reid, η καμπάνια γιορτάζει την αυτοπεποίθηση και την αυθεντικότητα.

Με φόντο τον εμβληματικό ορίζοντα της Νέας Υόρκης, η Storm Reid αποπνέει την τολμηρή κομψότητα και τη μαγνητική ενέργεια του αρώματος, με μια παιχνιδιάρικη νότα λάμψης.

Παιχνιδιάρικη και τολμηρή, η καμπάνια αποτυπώνει την πεποίθηση του οίκου ότι όταν έχουμε την αυτοπεποίθηση να εκφράσουμε αυτό που είμαστε, μπορούμε να εμπνεύσουμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.