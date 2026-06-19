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Beauty 19.06.2026

Lash painting: Το makeup trick που θα αλλάξει τον τρόπο που βάφεσαι

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Ίσως ήρθε η ώρα να αντικαταστήσεις το κλασικό βουρτσάκι με μια τεχνική που κάνει «ζωγραφική» στις βλεφαρίδες σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το lash painting είναι μια νέα τεχνική μακιγιάζ ματιών που χρησιμοποιεί πινέλο-βεντάλια αντί για βουρτσάκι μάσκαρα.
  • Το πινέλο-βεντάλια επιτρέπει ακριβή έλεγχο της ποσότητας μάσκαρα και διαχωρισμό των βλεφαρίδων.
  • Η τεχνική είναι ιδανική για το κάτω βλέφαρο και τις δύσκολες γωνίες, προσφέροντας εφέ tightlining.
  • Το lash painting εξασφαλίζει αποτέλεσμα χωρίς κόμπους, με φυσικά μακριές και διαχωρισμένες βλεφαρίδες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον κόσμο του beauty, η μάσκαρα θεωρείται το απόλυτο «must-have», όμως πόσες φορές δεν έχεις καταλήξει με μουντζούρες στα βλέφαρα, ενωμένες βλεφαρίδες ή ενοχλητικούς κόμπους που χαλάνε το συνολικό αποτέλεσμα; Αν το αγαπημένο σου προϊόν σε προδίδει συχνά, το πρόβλημα δεν είναι στη φόρμουλα, αλλά στον τρόπο εφαρμογής. Το νέο trend που αλλάζει τα δεδομένα στο μακιγιάζ των ματιών ονομάζεται lash painting και υπόσχεται να απογειώσει το βλέμμα σου, προσφέροντας ακρίβεια χειρουργού.

makigiaz_matia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Αντί για το κλασικό βουρτσάκι που συνοδεύει τη μάσκαρα, το lash painting χρησιμοποιεί ένα λεπτό, επίπεδο πινέλο σε μορφή βεντάλιας (fan brush). Πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν θυμίζει σε τίποτα την παραδοσιακή εφαρμογή, καθώς σου επιτρέπει να ελέγχεις ακριβώς την ποσότητα του προϊόντος που μεταφέρεται στις βλεφαρίδες σου. Η τεχνική είναι απλή: παίρνεις λίγη ποσότητα μάσκαρα απευθείας από το βουρτσάκι του προϊόντος με το πινέλο-βεντάλια και ξεκινάς να «βάφεις» τις βλεφαρίδες σου με απαλές, ελεγχόμενες κινήσεις.

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Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που η κλασική μάσκαρα δυσκολεύεται να εγγυηθεί. Αρχικά, το πινέλο-βεντάλια είναι το ιδανικό εργαλείο για το κάτω βλέφαρο, καθώς η επίπεδη φύση του διαχωρίζει τις τριχούλες μία προς μία, αποτρέποντας την υπερβολική ποσότητα μάσκαρα που συνήθως δημιουργεί «μουντζούρες» κάτω από τα μάτια. Παράλληλα, με το λεπτό και μακρύ χερούλι του πινέλου, μπορείς να φτάσεις με άνεση στις πιο δύσκολες γωνίες, ακόμα και στη βάση των άνω βλεφαρίδων. Αυτό σου προσφέρει μια διακριτική ένταση στις ρίζες που θυμίζει το εφέ του tightlining, κάνοντας το βλέμμα σου να φαίνεται πιο γεμάτο και τα μάτια σου πιο ανοιχτά. Επειδή ελέγχεις εσύ την ποσότητα, το lash painting προσφέρει μια εμφάνιση χωρίς κόμπους, όπου οι βλεφαρίδες σου φαίνονται φυσικά μακριές και διαχωρισμένες, σαν να έχεις κάνει μια επαγγελματική θεραπεία ανύψωσης.

@lozcurtis I hate beauty appointments so ive been on a mission to learn how to do everything myself #diylashes #diylashtint #lashtint #diylash #diylashesathome #diylashtutorial #eyelashtint ♬ original sound – Lozcurtis

Ίσως αναρωτιέσαι αν αυτή η τεχνική είναι κατάλληλη για την καθημερινή ρουτίνα ενός πολυάσχολου ατόμου σαν εσένα. Παρόλο που απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω από τη χρήση της κλασικής μάσκαρα, το αποτέλεσμα σε ανταμείβει απόλυτα. Δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείς διαχωριστή βλεφαρίδων μετά την εφαρμογή για να διορθώσεις τα λάθη, καθώς η ακρίβεια του πινέλου εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα θα είναι άψογο από την πρώτη κίνηση. Την επόμενη φορά που θα ετοιμαστείς για το γραφείο ή για μια βραδινή έξοδο, δοκίμασε να «ζωγραφίσεις» τις βλεφαρίδες σου. Μπορεί να γίνει το νέο σου αγαπημένο beauty hack!

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