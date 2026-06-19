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Beauty 19.06.2026

Summer nails 2026: Οι τάσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου

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Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστούμε με το μανικιούρ μας, επιλέγοντας looks που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα naked nails εστιάζουν σε υγιή, φροντισμένα νύχια με γυαλιστερό top coat.
  • Τα textured nails προσθέτουν υφή με κρυστάλλους, πέρλες και 3D εφέ.
  • Τα κοντά, τετράγωνα γαλλικά νύχια (short, square french) είναι πρακτικά και κομψά.
  • Τα bangle nails συνδυάζουν chrome φινιρίσματα με στρασάκια για τολμηρές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι αναμφίβολα η αγαπημένη εποχή για να πειραματιστούμε με το manicure μας. Η ενέργεια των μηνών αυτών μας ωθεί σε looks που είναι παιχνιδιάρικα, τολμηρά και εντυπωσιακά, δίνοντάς μας την απόλυτη ελευθερία να ξεφύγουμε από τους κλασικούς κανόνες. Ενώ τον υπόλοιπο χρόνο οι περισσότερες επιλέγουμε πιο ουδέτερες αποχρώσεις, η άνοδος της θερμοκρασίας αποτελεί την τέλεια αφορμή για να υιοθετήσουμε μια πιο δημιουργική προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τη διάθεσή μας.

nixia_old_money
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Φέτος, το σκηνικό στα social media και στις εμφανίσεις των celebrities έχει ξεκαθαρίσει, αναδεικνύοντας στυλ που υπόσχονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας τους επόμενους μήνες. Από το απόλυτο minimal look μέχρι τις τολμηρές, maximalist προτάσεις που θυμίζουν έργα τέχνης, υπάρχει μια ευρεία γκάμα επιλογών για κάθε γούστο. Ας δούμε, λοιπόν, τα κορυφαία nail trends που καθορίζουν το καλοκαίρι του 2026 και πώς μπορείτε να τα υιοθετήσετε.

To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

1. Naked nails

Το «no-polish» look έχει γίνει πλέον παντού viral. Παρόλο που πολλές προτιμούν την εντελώς φυσική όψη, το trend των naked nails εστιάζει στην καθαρή, υγιή και φροντισμένη εμφάνιση των νυχιών. Η φιλοσοφία εδώ είναι απλή αλλά εξαιρετικά chic: καλοσχηματισμένα νύχια που έχουν δεχτεί μια εντατική θεραπεία ενδυνάμωσης και έχουν ολοκληρωθεί με ένα εξαιρετικά γυαλιστερό top coat. Είναι το ιδανικό look για όσες θέλουν ένα περιποιημένο αποτέλεσμα που δείχνει πολυτελές και συντηρείται πολύ εύκολα ανάμεσα στα ραντεβού.

naked_nails_summer_trends
https://www.instagram.com/georgiadoesnails/#

2. Textured nails

Αν θέλετε να απογειώσετε το μανικιούρ σας και να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα, η προσθήκη υφής είναι η απόλυτη λύση για φέτος. Τα textured nails έχουν την τιμητική τους αυτό το καλοκαίρι, με ανάγλυφα στοιχεία, μικρούς κρυστάλλους, πέρλες και τρισδιάστατα (3D) εφέ να κλέβουν την παράσταση. Αυτά τα σχέδια μεταμορφώνουν τα νύχια σε μικρούς καμβάδες τέχνης και επιτρέπουν άπειρους, μοναδικούς συνδυασμούς, κάνοντάς τα ιδιαίτερα δημοφιλή σε όσες αγαπούν τη μόδα και τις σύγχρονες τάσεις.

textured_nails_summer_trend_2026
https://www.instagram.com/nailsby_hal/#

3. Short, square french

Οι οπαδοί των almond και oval σχημάτων κάνουν μια στροφή φέτος και δοκιμάζουν το τετράγωνο γαλλικό μανικιούρ, με τα αποτελέσματα να είναι άκρως εντυπωσιακά. Τα κοντά, τετράγωνα νύχια αναδεικνύονται στα απόλυτα «It-girl nails» της σεζόν. Είναι εξαιρετικά πρακτικά, έχουν χαμηλές απαιτήσεις στη συντήρησή τους και προσφέρουν μια καθαρή, «clean girl» αισθητική. Δείχνουν ακριβά και προσεγμένα χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθήσατε πολύ, ταιριάζοντας ιδανικά σε κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση.

french_manicure_manicure_trends_summer_2026
https://www.instagram.com/georgiadoesnails/#

4. Bangle nails

Αν αγαπάτε τις πιο τολμηρές και λαμπερές επιλογές, το trend των bangle nails είναι ό,τι πιο fashion-forward κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Εμπνευσμένο από τα πολλά, στοιβαγμένα βραχιόλια (stacked jewelry) και τα μεταλλικά αξεσουάρ, αυτό το στυλ συνδυάζει εντυπωσιακά chrome φινιρίσματα με στρατηγικά τοποθετημένα στρασάκια. Πρόκειται για μια δυναμική και απόλυτα μοντέρνα πρόταση, η οποία είναι ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξόδους, τα πάρτι και τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ.

manicure_summer_trend
https://www.instagram.com/chummy.nails/#

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