Πυρετός προετοιμασιών στο Rhode Island – Η Taylor Swift ετοιμάζεται για το «ναι»;

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προετοιμασίες κεκλεισμένων των θυρών στην έπαυλη της Taylor Swift εντείνουν τις φήμες για την τελετή με τον Travis Kelce

Με μια ματιά Στο Rhode Island, η έπαυλη της Taylor Swift είναι ασυνήθιστα φωτισμένη και περιβάλλεται από αυξημένη ασφάλεια.

Παρατηρήθηκαν γυναίκες με λευκές και μαύρες ρόμπες στο μπαλκόνι, υποδηλώνοντας πιθανή πρόβα ή pre-wedding event.

Το ζευγάρι φέρεται να έχει θέσει αυστηρούς κανόνες μυστικότητας για τους καλεσμένους, όπως απαγόρευση κινητών.

Ενώ η 3η Ιουλίου παραμένει πιθανή ημερομηνία, η προετοιμασία στο Rhode Island εγείρει ερωτήματα για την τοποθεσία του γάμου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι φήμες γύρω από τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce δεν σταματούν ποτέ, αλλά αυτή τη φορά, οι ενδείξεις από το παραθαλάσσιο «στρατηγείο» της τραγουδίστριας στο Rhode Island μοιάζουν πιο ουσιαστικές από κάθε άλλη φορά. Ενώ οι θεωρίες για μια τελετή στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου δίνουν και παίρνουν, το «Holiday House» στο Watch Hill έχει πάρει φωτιά, προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές και τους κατοίκους της περιοχής.

Η νύχτα της περασμένης Τετάρτης ήταν οτιδήποτε άλλο παρά συνηθισμένη. Ενώ συνήθως το σπίτι της Taylor Swift μένει στο σκοτάδι, αυτή τη φορά οι εγκαταστάσεις ήταν πλήρως φωτισμένες από νωρίς το βράδυ. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, ήταν η εικόνα που κατέγραψαν περαστικοί: μια παρέα γυναικών στο μπαλκόνι, με τρεις από αυτές να φορούν μαύρες ρόμπες και μία, με ξανθά μαλλιά, να ξεχωρίζει φορώντας λευκά, θυμίζοντας έντονα πρόβα νυφικού ή κάποιο event που προηγείται του μεγάλου γεγονότος.

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Η ασφάλεια γύρω από την έπαυλη έχει χτυπήσει «κόκκινο». Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ένοπλους φρουρούς να περιπολούν την παραλία με κιάλια μεγάλης εμβέλειας, ενώ η κίνηση των οχημάτων με φιμέ τζάμια από και προς την ιδιοκτησία δημιουργεί ένα πέπλο μυστηρίου. Είναι ένα pre-wedding party, ένα bachelorette ή η ίδια η τελετή που μεταφέρθηκε νωρίτερα;

Η στρατηγική της απόλυτης μυστικότητας

Αν όντως ο γάμος πλησιάζει, το ζευγάρι φαίνεται αποφασισμένο να τον προστατεύσει από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αυστηρούς κανόνες, με το «όχι κινητά τηλέφωνα» να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τους καλεσμένους. Παράλληλα, η χρήση προσωποποιημένων προσκλήσεων με ειδικά υδατογραφήματα (watermarks) αποδεικνύει ότι η Taylor Swift έχει μάθει να ελέγχει το αφήγημα της ζωής της. Αν κάποια εικόνα διαρρεύσει, η πηγή θα αποκαλυφθεί αμέσως.

Το ραντεβού για τις 3 Ιουλίου παραμένει το επικρατέστερο σενάριο, καθώς η αγάπη της Taylor για την 4η Ιουλίου είναι γνωστή. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν οι φήμες για τη Νέα Υόρκη ήταν απλώς ένας τρόπος αποπροσανατολισμού, ενώ η καρδιά των εξελίξεων χτυπά τελικά στην αγαπημένη παραθαλάσσια κατοικία της τραγουδίστριας.