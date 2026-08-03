Κατερίνα Λιόλιου: Γιατί αποχώρησε από το Romeo και ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της

Η Κατερίνα Λιόλιου απαντά μέσω του περιβάλλοντός της στην ανακοίνωση του Romeo και ξεκαθαρίζει τι συνέβη με τη συνεργασία τους

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου αποχώρησε από το Romeo, καθώς η συμφωνία της αφορούσε εμφανίσεις μόνο μέχρι τέλος Ιουλίου.

Η τραγουδίστρια αρνείται συμφωνία για συνέχιση συνεργασίας με το Romeo έως τον Ιανουάριο του 2027.

Το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Λιόλιου είναι συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον».

Η πλευρά της Λιόλιου χαρακτηρίζει την ανακοίνωση του Romeo άδικη επίθεση και τονίζει τη συνέπειά της στις συνεργασίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η διαμάχη γύρω από την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο Romeo. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από ανακοίνωση της επιχείρησης, με ανθρώπους από το περιβάλλον της να δίνουν τη δική τους απάντηση και να ξεκαθαρίζουν τη θέση της.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά της δημοφιλούς ερμηνεύτριας, η συμφωνία της με το Romeo αφορούσε αποκλειστικά τις εμφανίσεις της μέχρι το τέλος Ιουλίου. Όπως αναφέρεται, δεν υπήρχε ενεργή συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όπως φέρεται να υποστήριζε η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου.

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Το τελευταίο live της Κατερίνας Λιόλιου στο Romeo πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου και, όπως επισημαίνει το περιβάλλον της, η ημερομηνία είχε γίνει γνωστή αρκετές ημέρες νωρίτερα μέσα από επίσημες ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social media. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τότε δεν είχε υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της επιχείρησης.

Παράλληλα, αναφέρεται πως είχε προταθεί στην τραγουδίστρια να συνεχίσει τη χειμερινή σεζόν σε διαφορετικό νυχτερινό χώρο στην Αθήνα. Η ίδια όμως επέλεξε να προχωρήσει σε ένα νέο μεγάλο επαγγελματικό βήμα, αποδεχόμενη την πρόταση για μια σημαντική συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Από την πλευρά της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση του Romeo ως άδικη επίθεση, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως η τραγουδίστρια συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, με επιτυχημένες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και σημαντικές μουσικές κυκλοφορίες.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η Κατερίνα Λιόλιου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια την επαγγελματική της συνέπεια και τον σεβασμό της στις συνεργασίες της. Μάλιστα, σημειώνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα πολυετή συμφωνία της με την Panik Records, η οποία ανανεώθηκε για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια φαίνεται πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με το επόμενο μεγάλο της βήμα να είναι η συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά, μια συνάντηση που ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον στο μουσικό κοινό.

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