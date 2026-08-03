Δείτε τον εξωτικό παράδεισο όπου ταξίδεψαν Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella

Κολύμπι σε γαλαζοπράσινα νερά και εξωτικές παραλίες για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella στο ταξίδι του μέλιτος

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ταξίδεψαν στη French Polynesia για το μήνα του μέλιτος.

Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον εξωτικό προορισμό στα social media.

Απόλαυσαν εμπειρίες όπως κολύμπι με σαλάχια και καρχαρίες.

Το ταξίδι τους περιγράφεται ως βγαλμένο από καρτ ποστάλ, γεμάτο αγάπη και ανεμελιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ταξίδεψαν στον απόλυτο εξωτικό προορισμό για το ταξίδι του μέλιτος. Το ζευγάρι επέλεξε τη μαγευτική French Polynesia, έναν επίγειο παράδεισο με γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες, τροπικές παραλίες και μοναδικά τοπία. Οι δυο τους απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας, μακριά από την καθημερινότητα. Μέσα από τα social media μοιράστηκαν με τους followers τους εικόνες από αυτή τη ξεχωριστή περίοδο της ζωής τους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε». Παράλληλα, έδωσε στο album της τον τίτλο «Honeymoon state of mind», αποτυπώνοντας το ρομαντικό κλίμα του ταξιδιού. Οι φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να απολαμβάνει τις ομορφιές του προορισμού και να δημιουργεί νέες αναμνήσεις μαζί.

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Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η εμπειρία τους να κολυμπούν δίπλα σε σαλάχια και καρχαρίες, αλλά και μια ιδιαίτερη φωτογραφία της Αθηνάς Οικονομάκου που την παρουσίαζε σαν… γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά.

Ο Bruno Cerella, πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής και επιχειρηματίας στον χώρο του real estate στο Μιλάνο, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στην αγαπημένη του. Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια, δείχνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ μετά τον γάμο του.

Το ταξίδι του μέλιτος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ, με το ζευγάρι να ζει μοναδικές στιγμές σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου. Οι φωτογραφίες τους από τη French Polynesia γέμισαν τα social media με εικόνες καλοκαιριού, αγάπης και ανεμελιάς, ενώ οι θαυμαστές τους έσπευσαν να σχολιάσουν τη ρομαντική τους απόδραση.

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