Η εγγονή της Άντζελας Δημητρίου έγινε 3 ετών – Το viral βίντεο από τα γενέθλιά της

Η εγγονή της Άντζελας Δημητρίου έγινε 3 ετών και ένα τρυφερό βίντεο από τα γενέθλιά της έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Η εγγονή της Άντζελας Δημητρίου, Μιχαέλα-Αγγελική, γιόρτασε τα 3α γενέθλιά της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές και αφιέρωσε τρυφερό μήνυμα στη μικρή.

Ένα βίντεο με τη Μιχαέλα-Αγγελική να μετρά στα αγγλικά έγινε viral.

Η ανάρτηση γέμισε με ευχές και μηνύματα αγάπης από τους followers. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Χαμόγελα, συγκίνηση και οικογενειακές στιγμές γέμισαν το σπίτι της Άντζελας Δημητρίου, καθώς η αγαπημένη της εγγονή, Μιχαέλα-Αγγελική, γιόρτασε τα τρίτα γενέθλιά της. Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και ένα τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στη μικρή. Στην ανάρτησή της μίλησε για τα τρία χρόνια γεμάτα αγάπη, αγκαλιές και μοναδικές οικογενειακές στιγμές. Οι ευχές της συγκίνησαν τους followers της, που έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές.

Την παράσταση, όμως, έκλεψε ένα γλυκό βίντεο από τη γιορτή των γενεθλίων. Ο πατέρας της μικρής τη ρωτά πόσο χρονών γίνεται και εκείνη, αντί να απαντήσει στα ελληνικά, αρχίζει να μετρά στα αγγλικά λέγοντας με ενθουσιασμό: «One… two… three!». Η αυθόρμητη αντίδρασή της προκάλεσε γέλια και χαμόγελα στην οικογένεια, ενώ το βίντεο κέρδισε αμέσως την αγάπη των χρηστών στα social media. Πολλοί χαρακτήρισαν τη μικρή Μιχαέλα-Αγγελική «αξιολάτρευτη» και «απίστευτα γλυκιά».

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Η Άντζελα Δημητρίου έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αδυναμία που έχει στην εγγονή της, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής της. Κάθε κοινή τους στιγμή συγκεντρώνει δεκάδες θετικά σχόλια, καθώς οι followers απολαμβάνουν να βλέπουν αυτή τη ζεστή οικογενειακή πλευρά της τραγουδίστριας.

Τα γενέθλια της μικρής ήταν γεμάτα χαμόγελα, παιχνίδια και αγαπημένα πρόσωπα. Η οικογένεια γιόρτασε αυτή τη σημαντική ημέρα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ακόμη μία όμορφη ανάμνηση που θα θυμούνται όλοι.

Το βίντεο με τη μικρή Μιχαέλα-Αγγελική να μετρά στα αγγλικά απέδειξε πως οι πιο απλές στιγμές είναι συχνά και οι πιο συγκινητικές. Η ανάρτηση της Άντζελας Δημητρίου γέμισε με ευχές και μηνύματα αγάπης, ενώ οι followers δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Μερικές φορές, ένα παιδικό χαμόγελο και λίγες αυθόρμητες λέξεις αρκούν για να κάνουν την ημέρα όλων λίγο πιο όμορφη.

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