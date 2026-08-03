Celeb World 03.08.2026

Ψάχνεις ιδέα για το τέλειο date night; Δες τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψαν στην Καβάλα και μοιράστηκαν φωτογραφίες από τη βραδινή τους βόλτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασαν χρόνο στην Καβάλα.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα τους στα social media.
  • Απέλαυσαν ψητό καλαμπόκι στους δρόμους της πόλης, αποδεικνύοντας την αξία των απλών στιγμών.
  • Η Καβάλα είναι η πόλη όπου μεγάλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους στιγμές, με το ζευγάρι να επιλέγει αυτή τη φορά την Καβάλα για μια χαλαρή βραδινή έξοδο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στα social media στιγμιότυπα από τη βόλτα τους στην πόλη. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας μια απλή αλλά όμορφη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η εικόνα τους να τρώνε ψητό καλαμπόκι στους δρόμους της Καβάλας κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Καβάλα, τον τόπο όπου μεγάλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, και πέρασε χρόνο στην πόλη, απολαμβάνοντας τη βόλτα και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η Despoina Vandi δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία selfie μαζί με τον σύντροφό της, στην οποία οι δυο τους χαμογελούν στον φακό κρατώντας το καλαμπόκι τους. Παράλληλα, μοιράστηκε και μια όμορφη εικόνα από το φωτισμένο λιμάνι της Καβάλας, γράφοντας απλά «Καβάλα» και προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

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Η φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη απέδειξε πως πολλές φορές οι πιο απλές στιγμές είναι και οι πιο ξεχωριστές. Το ζευγάρι επέλεξε μια καθημερινή δραστηριότητα, απολαμβάνοντας ένα αγαπημένο καλοκαιρινό street food, χωρίς ιδιαίτερη επισημότητα.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν τις διακοπές τους γεμάτοι αγάπη και χαρά, χαμογελώντας στον φακό.
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η Καβάλα αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς εκεί μεγάλωσε και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή. Το ταξίδι του ζευγαριού είχε έτσι και έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα, αφού η πόλη αποτελεί μέρος της ζωής και των αναμνήσεων του ηθοποιού.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης  συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους, επιλέγοντας στιγμές χαλάρωσης και όμορφες αποδράσεις. Η τελευταία τους εμφάνιση στην Καβάλα έγινε αφορμή για νέα τρυφερά στιγμιότυπα που ενθουσίασαν τους θαυμαστές τους.

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Βασίλης Μπισμπίκης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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