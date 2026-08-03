TV & Media 03.08.2026

Η Σία Κοσιώνη στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο νέος της ρόλος στην εκπομπή

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Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ΑΝΤ1 για την αναβάθμιση των ενημερωτικών του προγραμμάτων.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Σία Κοσιώνη θα έχει νέο ρόλο στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.
  • Θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή ως ειδική καλεσμένη, χωρίς καθημερινή παρουσία.
  • Η προσθήκη της στοχεύει στην ενίσχυση και ανανέωση της πρωινής ζώνης του καναλιού.
  • Η Κοσιώνη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΝΤ1.
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Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε σημαντικές αλλαγές για την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενόψει της πρεμιέρας της νέας σεζόν τον Σεπτέμβριο και μέσα σε αυτές είναι και η Σία Κοσιώνη. Μετά την ανακοίνωση ότι την παρουσίαση της ιστορικής εκπομπής αναλαμβάνουν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, το κανάλι προχωρά σε μία ακόμη κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την απήχηση της πρωινής ζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη θα αποκτήσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη νέα εκπομπή. Η δημοσιογράφος, η οποία πρόσφατα υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΝΤ1, θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο πλευρό των Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη. Η συμμετοχή της δεν θα είναι καθημερινή, αλλά θα έχει τη μορφή σταθερής εβδομαδιαίας παρουσίας ως ειδική καλεσμένη.

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Ενίσχυση της πρωινής ζώνης

Με αυτή την προσθήκη, ο ΑΝΤ1 επιδιώκει να ανανεώσει τη δυναμική του «Καλημέρα Ελλάδα», επενδύοντας σε πρόσωπα με ισχυρό δημοσιογραφικό υπόβαθρο και αναγνωρισιμότητα. Η Σία Κοσιώνη, με μια πορεία άνω των 25 ετών στη δημοσιογραφία, έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, την ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη σημαντικών γεγονότων. Η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδέρκεια και τεκμηριωμένο λόγο τις ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχει καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η παρουσία της στην εκπομπή, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια επαγγελματική σχέση και τη φιλία που τη συνδέει με τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη, αναμένεται να προσδώσει επιπλέον κύρος και βάθος στις συζητήσεις.

https://www.instagram.com/siakossioni/
https://www.instagram.com/siakossioni/

Η πορεία της Σίας Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να αναλύει σύνθετα ζητήματα με σαφήνεια, την έχουν καταστήσει αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό. Η ένταξή της στο δυναμικό του ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας επιτυχημένης πορείας, με την ίδια να αναλαμβάνει ποικίλους ρόλους στην ενημέρωση του καναλιού.

Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ΑΝΤ1 για την αναβάθμιση των ενημερωτικών του προγραμμάτων, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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ANT1 Σία Κοσιώνη
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